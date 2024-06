Výbuch v Libavé: Zdechovský se cítí zasažen. „Házel jsem tam granátem.“

Jak informovala Česká armáda na sociálních sítích, ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá došlo k explozi blíže neurčené munice. A nikoliv bez následků, podle armády jsou na místě zranění a zasahují vrtulníky záchranné služby.

K incidentu už se vyjádřil europoslanec Tomáš Zdechovský a další lidovecká politička, Markéta Vyvlečková. „Intenzivně myslím na všechny zraněné vojáky na Libavé. Přeji jim pokud možno brzké uzdravení. Zpráva o neštěstí mě osobně velmi zasáhla,“ uvedla. Zasažen se cítí i Zdechovský. „Minulý týden jsem tam osobně hod granátu jako příslušník armádních záloh cvičil,“ uvádí europoslanec a dodává: „Moc myslím na všechny zraněné vojáky, aby vše zvládli. Díky všem za vaši službu vlasti.“

Zpráva má každopádně mezinárodní dosah. Informovala o ní ukrajinská agentura Nexta, ruská Gazeta i další média.

?? An explosion of ammunition occurred at the Czech military training ground in Libavá, there are wounded. This is reported by the Czech Armed Forces



