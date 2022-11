Výbuch ve studiu. „Rusko jako teroristický stát? To byste museli označit i USA!“ Hamplová proti všem

Česká republika stále čeká na celoevropské řešení, mezitím však lidé chudnou a jejich úspory požírá inflace a nemají na ceny energií. „Akademik Fiala asi věří, že EU je plná andělských bytostí, které chtějí dobro toho druhého,“ zaznělo v druhé části nedělní Partie, kde se v diskusi sešli zástupci horní komory Parlamentu Adéla Šípová (Piráti), Tomáš Czernin (TOP 09), Jiří Čunek (KDU-ČSL) a Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí), která to pořádně schytala za to, že Rusko neoznačila za „teroristický stát“.

Blíží se Vánoce a ceny energií drasticky zdražily potraviny, Češi proto ve velkém nakupují v Polsku, na prázdné regály, které po sobě zanechávají, si místní lidé stěžují. Místní politici proto Čechy prosí, aby zde nakupovali s rozumem.

Po snížení DPH nebo zrušení DPH na základní potraviny už volá i Svaz obchodu a cestovního ruku. Podle senátora Czernina z vládní strany je zbytečné, aby vláda sahala po takovém kroku. „Vláda udělala mnoho opatření, aby obyvatelům pomohla tuto krizi překonat, nemůže zrušit veškeré státní příjmy. Myslím, že to DPH tolik nebolí,“ míní člen horní parlamentní komory.

Ani senátor Čunek se nepřiklání k tomu, aby vláda sahala do DPH na potraviny: „Určitě ne, jde o nesmyslné kroky, které jsou jen honbou za politickými body,“ uvedl, že tak činila předchozí vláda a i kvůli ní je zadluženost naší země velká. „Vláda by měla začít šetřit na sobě a na státu,“ měla by se podle něj řešit hlavně byrokracie v Česku než zlevňování potravin občanům.

Ani senátorka Zwyrtek Hamplová si nemyslí, že by vláda měla dělat opatření směrem k cenám potravin, jak slyšíme často od hnutí ANO, SPD a nově i od podnikatelských svazů, šla by po příčině tohoto problému. „Je to naprosto nesystémové opatření, sahat na DPH potravin je nesmysl. To, co se tu děje s cenami, má nějakou příčinu a těmi se musíme zabývat,“ upozornila v pořadu Partie.

Ekonomická situace, která již dopadá i na střední třídu, se podle ní nedá řešit ani sociálními dávkami, tím se podle ní zase zvyšuje byrokracie. „My způsobujeme zdražování, pak ho řešíme dávkami atd., je to začarovaný kruh, který prostě nemá řešení. Neumíme tu dobu vstřebat, situace je vážná a neumíme ji vzít komplexně,“ apelovala senátorka na zdravý selský rozum s tím, že takováto nesmyslná řešení a vnucování opatření ze strany Bruselu je třeba někdy odmítat.

Aby vláda zlevnila energie a potraviny, měla by začít naslouchat odborníkům, kteří tomu skutečně rozumějí. „V každém případě bychom měli odejít z lipské burzy. Problém začal od toho, že se zde vyhlásily sankce a nebyly žádné náhradní zdroje,“ pokračovala advokátka Jana Zwyrtek Hamplová.

Kritizovala i úvahy související se zvyšováním daní z příjmu. „Zvyšování daní je sebevražda. Firmy už tak melou z posledního, a ještě jim zvýší daně. Vždyť je to šílené. Vláda na ně zvýšením daní převedla to, co sama zasázela,“ pokračovala senátorka.

Čekání na celoevropské řešení je podle jejích slov utopie. „Celoevropské řešení nepřichází. Oni se scházejí v Praze, v Bruselu, dohodli se, že se sejdou znovu, ale řešení není,“ podotkla, že jednání na evropské úrovni stále nepřináší žádné výsledky.

Na kritiku vlády první místopředseda vládní TOP 09 Tomáš Czernin zareagoval s tím, že evropské státy si cení, jakým způsobem Česká republika EU nyní vede. „Bohužel to možná naši ministři neumějí dostatečně prezentovat, měli by se možná více chválit. Některé státy nežijí tou válkou intenzivně jako my, ale je to řešení, které bude muset Evropa přijmout, protože jde o její další existenci,“ věří, že evropské řešení drahých energií se do konce roku podaří dohodnout.

Podle senátora Čunka je premiér Fiala v této oblasti „příliš naivní“. „Všechny evropské země dělají pragmatickou politiku, a sice že každý potichu řeší, co udělá sám pro sebe a své občany, aby to pro ně bylo výhodné. „S tím až pak jdou do vyjednávání v Evropě a já se obávám, že pan premiér díky tomu, že je to akademik a má málo zkušeností v této oblasti, příliš věří tomu, že Evropská unie je složena z andělských bytostí, které chtějí vždy dobro toho druhého. Mnoho věcí z mého pohledu nezná,“ rýpl si do premiéra, který téměř půl roku předsedá Evropské radě.

S kritickým pohledem na celoevropské řešení přišla i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Každá vláda se stará o své občany a naše vláda své občany bohužel odsunula na úplně poslední kolej. Vláda zastropovala ceny energií tři měsíce poté, co napřed říkala, že to nikdy neudělá. Pořád se soustředíme na evropské řešení, to je sci-fi. Každý stát řeší to své,“ míní nezávislá senátorka.

Naopak vlády se zastal senátor za TOP 09 a místopředseda horní komory Tomáš Czernin. „Energie byly zastropovány. Když vláda říkala, že je nezastropuje, ještě tak vysoké nebyly. Explodovalo to až později, na přelomu srpna a září,“ připomněl Czernin. Podle něj je mylné si myslet, že vláda nic nedělá. „Bylo přidáno přes třicet miliard na pomoc lidem zasaženým touto krizí. Vláda skutečně dělá, co může,“ dodal.

U Evropského parlamentu diskuse ještě setrvala, konkrétně kvůli rezoluci, kterou europoslanci tento týden schválili, v níž označili Rusko za stát podporující terorismus kvůli útokům ruské armády na civilní cíle na Ukrajině, podobné usnesení přijala i Poslanecká sněmovna.

Svůj názor vyslovila i senátorka Zwyrtek Hamplová: „Nemám ráda, když se hlasuje jen pro politické proklamace nebo gesta, která vůbec nic neřeší. V Senátu bych proto nezvedla ruku z jednoho prostého důvodu. Pokud by charakteristika na Rusko byla, že je Rusko teroristickou zemí, měla by být takto pojímána, pak bychom takto museli označit i jiné státy včetně Spojených států. Chci zvednout ruku pro řešení, které povede k míru. Nelíbí se mi to pokrytectví. Mám pocit, že někdo na území Evropy tu třetí světovou válku chce za každou cenu,“ vyslovila se senátorka.



Jiří Čunek a Tomáš Czernin. (Screen: CNN Prima News)

Její slova očividně rozčílila senátorku Šípovou. „Mrzí mě, že paní kolegyně Hamplová neví, co je to terorismus. Já bych vám možná vysvětlila, co se tam děje, jo? Mám ukrajinský pár doma, senioři z Charkova. Možná bych vás ráda seznámila, ale nevím, jestli by s vámi chtěli mluvit. Rusko zavleklo do Ruska z Ukrajiny sto tisíc dětí. Co víc byste ještě chtěla, aby mělo splnit, abyste ho označila za teroristy,“ rozohnila se Šípová na Zwyrtek Hamplovou. Na dotaz moderátorky, na jaký zdroj se odvolává, uvedla, že jde o informace vyhnaných novinářů z Ruska.



Adéla Šípová a Jana Zwyrtek Hamplová. (Screen: CNN Prima News)

„S tím se nemohu smířit, vy to schvalujete tím, že neřeknete, že je to terorismus. To je naprosto nepochopitelné. Co můžete Ukrajincům udělat horšího, než že jim odvezete jejich děti a seberete jim budoucnost, je to jeden z nejhorších válečných zločinů,“ uhodila Šípová opětovně na přísedící Zwyrtek Hamplovou.

Ta se vzápětí bránila slovy: „Panebože, co říkáte, že já schvaluji nějaký odvoz dětí, proboha. Až toto bude prokázáno, označím to za teroristický čin. Vy to máte od novinářů. Já nemohu popírat ani potvrdit,“ uvedla ve své reakci senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Jako malá země bychom se podle ní neměli vkládat mezi velmoce a snažit se vyřešit něco, na co nemáme sílu.

