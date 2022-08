Výbuchy na Krymu: Kouřili, kde neměli, zní z Kyjeva

reklama

Záběry ruské státní televize dle agentury Reuters ukázaly hořící elektrickou rozvodnu u města Džankoj na Krymu a sérii opakujících se velkých výbuchů na obzoru, které podle úřadů způsobila detonace munice na vojenské základně.



Nejvyšší ruský představitel na Krymu Sergej Aksjonov státní televizi řekl, že nechce mluvit o tom, co mohlo být příčinou výbuchů. Vše se prý teprve prošetřuje.

Crimea, Dzhankoy



Explosions at the ammunition depot - media in the occupied Crimea pic.twitter.com/6zowH6H6Nw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 16, 2022

Výbuchy svou intenzitou donutily ruské úřady k evakuaci až přibližně 2000 místních obyvatel v pětikilometrovém perimetru.

Exploze podle ruské tiskové agentury RIA narušily i železniční dopravu mezi Krymem a územím jižní Ukrajiny a Ruskem a doprava na části trati na severu poloostrova byla zcela pozastavena.

The moment of the explosion in Dzhankoi in the Crimea. pic.twitter.com/Ipr2iJWNsp — ???????English (@TpyxaNews) August 16, 2022

V posledních dnech se dosti množí incidenty, během nichž Rusko utrpělo ztráty vojenské techniky za miliardy dolarů.

Během minulého týdne se na Ruskem provozované letecké základně Saki na Krymu odehrály výbuchy, které zničily či těžce poškodily nejméně osm ruských letadel a další techniku. Kromě záběrů z místa, jejich zničení potvrdily i satelitní snímky a vyvrátily tak tvrzení ruských činitelů o tom, že nedošlo k velkým škodám a že jsou letouny v pořádku.

Reportedly footage of a destroyed Russian Su-24 aircraft at the Saki Airbase. https://t.co/GLTuT7bWeQ pic.twitter.com/27XsZIfuHF — Rob Lee (@RALee85) August 9, 2022

Ukrajina se k odpovědnosti nepřihlásila a její ministr obrany Oleksij Reznikov po incidentu pouze prohlásil, že zřejmě ruští vojáci „kouřili, kde neměli“. Podobně reagovaly bez dalších podrobností i další ukrajinské složky.

Footage of the massive strike on Saki airfield in Crimea, more than 200km from the front line. Beach-goers panicking as war returns to the peninsula annexed from Ukraine in 2014. pic.twitter.com/Lh73W2PVOE — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) August 9, 2022

Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak však v úterý naznačil možnou ukrajinskou účast na úterních explozích, když hovořil o tom, že probíhá „demilitarizace“ okupovaného Krymu.

„Ráno u Džankoje začalo výbuchy. Připomínka: Krym za normálního stavu je o Černém moři, horách, rekreaci a turistice, ale Krym obsazený Rusy je o explozích skladů a vysokém riziku smrti pro útočníky a zloděje. Demilitarizace v akci,“ napsal, čímž odkazoval na demilitarizaci ukrajinského území, o níž mluví Kreml.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action. — ??????? ??????? (@Podolyak_M) August 16, 2022

Zelenského poradce Podoljak k dřívějším výbuchů pro ruskou televizi Dožď uvedl, že Kyjev za exploze není odpovědný, avšak nevyloučil, že za nimi mohou stát partyzánské skupiny, které podle něho nabírají na síle v Ruskem okupovaných regionech.

Slova o zapojení odbojových skupin podporuje i vyjádření ruského ministerstvo obrany, které tvrdí, že exploze v muničním skladu u Džankoje způsobila „sabotáž

List Kommersant informoval také o hlášení obyvatel o hustém černém dýmu vycházejícím z vojenské letecké základny v obci Gvardějskoje u Simferopolu. Podle obyvatel bylo na území vojenského objektu slyšet také několik výbuchů.

Podle zdroje listu Kommersant vojenské agentury a orgány činné v trestním řízení prověřují verzi útoku malého dronu na muniční sklad. Krymští představitelé se k situaci zatím nevyjádřili.

I přes nedalekou frontovou linii mířilo na Krym v létě mnoho ruských turistů, kteří nebrali v potaz, že by mohlo dojít k rozšíření nestabilní situace i na okupovaný poloostrov, série výbuchů tak způsobila mnohakilometrové kolony lidí, kteří se snaží z dovolenkové destinace narychlo odjet pryč.

Russians leaving Crimea it seems

pic.twitter.com/iPuXWRQN8d — Bruno Maçães (@MacaesBruno) August 9, 2022

Psali jsme: USA: Rusové na Ukrajině nasadí drony z Íránu. Už byli na školení Zelenskyj: Rusové na Krymu ohrožují Evropu Exploze na ruské letecké základně na Krymu. Toto hlásí sociální sítě „Zvrhlé.“ Cesta na Krym bude mít pro senátora Doubravu dohru

