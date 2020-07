Vyděšení Češi? Profesor Žaloudík po konci roušek překvapil

V Událostech, komentářích České televize se střetli ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, lékař a senátor Jan Žaloudík a místopředseda TOP 09 a lékař Vlastimil Válek. Česko odložilo roušky a pánové se přeli o to, zda bylo povinné nošení roušek správné nebo šlo o symbol nesvobody? Žaloudík prý občas přemýšlí, že by roušku nosil dál. Má k tomu zvláštní důvod. Znovu však také varoval před tím, aby se lidem rouška nedostala „do hlavy“.

Co představovala rouška pro Vojtěcha?

„Symbol nesvobody určitě ne. Já si myslím, že skutečně ochranu kolektivu a širší společnosti. Česká republika v tomto byla pionýrem. Na začátku jsme byli kritizováni, a to i ze strany Světové zdravotnické organizace, k čemu jsou, nakonec nám všichni přisvědčili, jsou k tomu i různé studie, takže já si myslím, že to skutečně byl symbol ochrany,“ uvedl Vojtěch.

Žaloudík prohlásil, že byl 40 let zvyklý nosit roušky na operačním sále. Pokud jde o koronavirové roušky, pak je v prvních šesti týdnech povinného nošení skutečně vnímal jako symbol ochrany. „Ale měl jsem trochu obavu, aby nám nevrostla do hlavy. To jsem trochu měl, tu obavu. Postupně se ta potřeba vytrácela,“ konstatoval.

V první fázi mělo podle Žaloudíka smysl nosit roušky, protože lidé pochopili, že se opravdu cosi významného děje.

Teď prý občas přemýšlí, že by roušku nosil dál. Má k tomu jeden zvláštní důvod. „Zvažuju to, protože mnozí mi říkali, že v té roušce vypadám líp, tak jedině snad z estetických důvodů,“ prozradil.

Válek připomněl, že především v asijské části světa je nošení roušek poměrně běžné a Japonci či Korejci roušky používají v konkrétních obdobích. Prý navíc stejně jako Žaloudík slyšel, že s rouškou vypadá líp, tak její nošení zvažuje. Ale nejen kvůli vzhledu, ale také kvůli tomu, aby chránil své okolí, kdyby dostal rýmu. „Člověk si uvědomuje, jak se choval nezodpovědně, když třeba měl rýmu a šel do autobusu bez roušky,“ uvedl Válek.

Ministr Vojtěch dal Válkovi za pravdu.

„Já bych podpořil to, co říkal profesor Válek. Pokud na sobě někdo pozoruje jakékoli příznaky, tak by roušku skutečně měl mít, protože tím chrání všechny ostatní. A já doufám také, že jsme se díky tomu něco naučili z této respirační hygieny a že až přijde na podzim jiné respirační onemocnění, jako chřipka, takže si ji lidé vezmou,“ doufal Vojtěch.

Žaloudík také konstatoval, že koronavirus nikam nezmizel, ale vedle koronaviru máme rok co rok statisíce jiných virů způsobujících další respirační onemocnění, takže by je lidé mohli nosit i kvůli nim. Tak či tak je happening konaný na Karlově mostě – loučení s koronavirem – předčasné.

Válek konání happeningu podpořil, protože to prý lidem může ukázat, že se už nemusí bát k lékaři, a tím si ohlídat i jiná možná onemocnění, kupříkladu hrozící rakoviny.

Žaloudík zopakoval, že na počátku epidemie bylo třeba lidem ukázat, že se opravdu děje něco závažného. Ministr Vojtěch podle senátora v této situaci postupoval, jak nejlépe mohl.

„Nepochybně se lidi podařilo vyděsit dostatečně, i když pan ministr lidi neděsí, pan ministr je informuje a teď upozorňuje, že by se měli chovat zodpovědně. Taky by mohli přestat kouřit a nejezdit rychle auty. Chvíli to vydrží, já si myslím, že ta osvěta je nutná. Pana ministra musím hájit, protože ten se v té situaci choval, jak nejlépe mohl,“ pravil Žaloudík.

Avšak už v půli dubna na půdě Senátu varoval občany, aby nepropadali zbytečné hysterii z koronaviru.

„V sezónních obdobích a když se nakumulují pacienti do jednoho špitálu tak, jak to bylo v severní Itálii, kterou tedy velice bedlivě sledujeme, ale sledujeme taky provincii další, Basilicatu sledujeme, sledujeme Kalábrii a sledujeme jiné oblasti. A bavíme se samozřejmě s lékaři, třeba i s Monicou Silvestrini z Říma, která nám píše, ať pro onkologické pacienty uděláme nějaké schéma. A teď vám řeknu na konec ještě jednu věc, tím nic nezpochybňuji, nic, vláda se nemohla jinak chovat, protože svět se zbláznil, Česká televize se zbláznila. Ale teď jde o to, to trošku normalizovat, čímž tedy nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, ale teď by se to docela už pomalinku hodilo, neboť se podívejte všichni teď na počítače na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi 6. graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat, moc drama se neděje. A ze svého ústavu, kde jsme měsíc, samozřejmě testujeme, operujeme pořád, my nemůžeme odkládat onkologické pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně, ty lidi tam pořád proudí. Tak jsme se konečně po měsíci dobrali ke 2 pozitivním COVIDům, testujeme si to sami, protože máme svoje PCR laboratoře, ke 2 pozitivním, a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Oni znervóznili, když byli najednou pozitivní, že jo, jinak mají jenom tu rakovinu, takže rakovina už nikoho nestraší v současné době třeba, mrtvice. A tudíž podporuji to, co říkal včera pan docent Balík v televizi, prosím vás, nechte nás taky trochu v tom zdravotnictví se starat o ty ostatní. A myslím si, že ti, co omezovali nějak nadměrně provoz, že proto už teď není důvod. Možná pro to byl, ta nezkušenost, vyděšenost ze všeho a hlavně ten příklad světa, který blbne nahlas, napříč, takže něco za tím bude ještě dalšího, a není to jenom medicína, virů je celá spousta a s viry tu budeme a přežijí nás. Ujišťuji vás, že všechny vás přežijí mikroby, i lidstvo patrně. Tak nezlobte se, že to bylo takové emoční, já jsem se nechal vyprovokovat, děkuji. A už potom se nebudu hlásit,“ sliboval v horní komoře Parlamentu.

V tuto chvíli se větší koronavirové ohnisko nachází jen v Moravskoslezském kraji a podle ministra je těžké říct, kdo za to může. „Je těžké říci, kdo za to může, to ohnisko tu prostě je,“ uvedl Vojtěch s tím, že teď je třeba tu situaci řešit.

Válek doplnil, že se snad stát z této situace poučil a nějaké příští možné ohnisko podchytí lépe.

Žaloudík své spoluobčany vyzval, aby se pokusili společnými silami napravit ekonomické a psycho-sociální škody, které tato situace způsobila.

