Vykrmili jsme si čerta Putina. Pánbůh s námi. Šok přetavit v příležitost, nabádal diplomat Kolář na Primě

Do Moskvy vyrazil na jednání izraelský premiér Naftali Bennett. Podle Petra Koláře tato iniciativa Putinovi vyhovuje, protože může sám sebe vykreslovat jako státníka, se kterým jedná celý svět. „Putin teď dělá doma kroky, které ho mají vykreslit jako mírotvorce,“ uvedl Kolář.

„On se v podstatě chová jako tyran, jako diktátor. A je ve svých postojích konzistentní. On už v roce 1999 napsal, že Rusko může přežít jen jako velmoc a velmocí nemůže být bez Ukrajiny. Vezměte si Putinův projev z roku 2007, kde Putin řekl, že největší geopolitickou katastrofou 20. století byl rozpad Sovětského svazu. Já myslím, že i Angela Merkelová, kterou já mám ve velké úctě, seznala, že si tu situaci vyhodnotila chybně, když věřila, že bude dobré s Ruskem obchodovat a domluvit se. Podívejte se na protiruské sankce, když došlo k obsazení Krymu. Rusové se těm sankcím smáli. On je v tom konzistentní. A my jsme si toho čerta sami vykrmili. My jsme si ho pořád pouštěli blíž, vykrmili jsme si ho, a pokud ho teď nezastavíme, tak pánbůh s námi a zlý pryč. Teď je potřeba se semknout. Pokud se nepostavíme tomuhle zlu a neřekneme si, že je třeba ho zastavit, tak se nám to sakra vymstí. On už nás semknul, pan Putin. Dal nám studenou sprchu. Byl to pro nás šok. A teď přišel čas tento šok přetavit v příležitost,“ zeširoka vyprávěl Kolář.

„Mimochodem, důsledkem téhle války by mělo být, že Putina vypráskáme z Kaliningradu,“ pravil ještě Kolář.

Když měl Verner zhodnotit Putinovu pozici ve válce, předeslal: „Samotnému Vladimiru Putinovi se vede velmi dobře, protože on osobně na bojišti není,“ začal Verner, jenž také zdůraznil, že on sám je už dva roky mimo aktivní službu.

Podle slov Vernera, Rusové mají k dispozici moderní zbraně, které si ostatně vyzkoušeli už v Sýrii, včetně stíhaček Suchoj páté generace, ale na Ukrajině tyto moderní zbraně nenasadili. A Ukrajinci ukázali, že i se starší sovětskou technikou lze klást tvrdý odpor. „Já myslím, že Rusové podcenili tu situaci. A teď celý svět s údivem sleduje, jak si počínají ruské ozbrojené síly. Ukrajinské ranveje jsou stále ještě použitelné. To je pro mě velké překvapení,“ poznamenal Verner.

Jindrák také neskrýval rozčarování nad probíhající agresí Ruska.

„I já jsem se mýlil. I já jsem velmi zklamán. Já jsem 18 let působil na Západě jako diplomat a vždy jsem věřil, že s každým se dá domluvit. Ony tu i byly nějaké pokusy, ale to všechno skončilo Vrběticemi. A i já musím dneska říct, že bych měl velký problém sednout k jednomu stolu se současnými představiteli Ruské federace a jednat,“ zaznělo od Jindráka.

„Já jsem měl možnost s Vladimirem Putinem jednat. A on na mě nejvíc působil jako úředník, všechno měl napsáno na papírcích a přesně předkládal ty odpovědi. Takže já si myslím, že on den co den rozhoduje i o té situaci v armádě. Samozřejmě, on se mohl změnit, mohla tu hrát roli i určitá izolace. Málo se ví, že poslední dva týdny v podstatě k Putinovi nikoho nepustili, ani diplomaty, ani Sergeje Lavrova. On se setkával jen s generály. Snad proto, aby nikdo neměl možnost mu tu invazi rozmluvit,“ pokračoval Jindrák.

Sdělil, že prezident Miloš Zeman probírá stávající dění opakovaně s premiérem Petrem Fialou (ODS) a probírají své kroky. „Já jsem viděl tu situaci na summitu NATO, oni dva, český prezident a premiér, jako jediní seděli spolu a pan prezident představil premiéra Fialu ostatním státníkům,“ připomněl Jindrák.

S prezidentem se prý také řešilo, jak umožnit těm, kdo chtějí bojovat za Ukrajinu, aby tu možnost dostali.

Když znovu dostal slovo Verner, konstatoval, že Západ měl proti Rusku postupovat důrazněji už před samotnou agresí proti Ukrajině. Měl poslat Ukrajině zbraně už před samotnou invazí a měli jsme prý dát jasně najevo, na jaké straně budeme stát.

„Já si myslím, že jsme v bezpečí, protože jsme členy NATO a Evropské unie. Naše zkušenost je, že největší napětí panuje na hranicích. Finové mají tu zkušenost také, i když oni ji mají pozitivní, protože si to vybojovali. A my dnes posilujeme ty pobaltské státy. NATO posiluje to východní křídlo. Ale já bych to posílil ještě více, abychom dali jasně najevo, že stojíme na straně Ukrajiny,“ zmínil Verner.

Pokud jde o případný odchod některých Čechů na Ukrajinu, kde by chtěli bojovat, pochválil je za odvahu a za odhodlání bránit demokracii, ale upozornil, že u civilistů se neví, jak by reagovali v zátěži, na což se nesmí zapomínat.

Putinovi vyčinil za to, že do invaze na Ukrajinu zapojil vojáky základní služby.

„Já odmítám považovat obyčejné Rusy za zvířata, která s chutí střílejí ukrajinské civilisty. Ti kluci jsou zmatení, nevědí, co mají dělat, nemají jasné rozkazy. Já nevím, proč je tam Putin nasadil, možná je to záměr, ale podle mě je to překvapivý krok z ruské strany,“ kroutil hlavou Verner, který do kontrastu k ruským vojákům základní služby postavil profesionálně vycvičené vojáky NATO.

Poté Kolář, zdůraznil, že nevolá po pokračování války, ale volá po obraně Ukrajiny.

„A já mám informace, že Ukrajinci velmi rychle zlikvidovali ty kadyrovce, kteří měli zabít ukrajinského prezidenta Zelenského. Oni to dokázali, protože podle mých informací měli informace od ruské FSB. Já si myslím, že především těm profesionálům se nelíbí, co se děje. Takže musíme poslat vzkaz, vzkaz i té věrchušce, aby zasáhli, a pak si budou moct spokojeně dožít třeba někde v Kostarice. Dělejme všechno pro to, abychom toho zlosyna, toho ďábla zastavili, protože on se jinak nezastaví. Víme to na příkladu Hitlera,“ zaznělo od Petra Koláře.

