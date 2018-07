Vylovení uprchlíci se vzbouřili na italské lodi. Ministr Salvini ve varu: Jsou to zločinci, půjdou v poutech. Neskončí v hotelu, ale ve vězení!

Loď Vos operuje většinou v libyjských pobřežních vodách jako zásobovací loď pro ropné společnosti. Posádka lodi prý migranty včetně několika dětí vzala na palubu proto, že zareagovala na volání o pomoc. „Plavidlo, které nouzový signál vyslalo, námořníci objevili dříve než libyjská pobřežní stráž,“ uvádí server.

Podle zahraničních médií jsou na vině dva muži ze Sudánu a Ghany. „Donutili loď, aby doplula do italského přístavu. Italové však nechtěli přistání povolit,“ popisuje události server. Celá skupina imigrantů se následně v úterý přemístila na loď italské pobřežní stráže Diciotti.

Podobný incident loď Vos Thalassa zaznamenala i minulý rok. V té době loď na palubu nabrala o mnoho více migrantů. Ti pak začali být agresivní a posádka se před nimi musela zavřít v kabině. Tentokrát je to jinak. „Je to poprvé, kdy italské úřady nepovolily přistání lodi, která plula pod italskou vlajkou,“ uvádí server. „Je nemyslitelné, aby italská loď nesměla zakotvit v italském přístavu,“ okomentoval situaci Luigi Maio, předseda Hnutí pěti hvězd, které je koaličním partnerem Salviniho Ligy severu. Liga se profiluje jako silně protiimigrantská. Ministr dopravy Danilo Toninelli na Twitteru napsal, že došlo k ohrožování životů posádky a viníci musejí být potrestáni. Současně pozitivně vyzdvihl italskou pobřežní stráž za to, že převzala imigranty z lodi.

Původní zdroj ZDE

Loď italské pobřežní stráže zakotvila v přístavu Trapani, došlo tak k výslechu posádky. „O tom, zda policie někoho zatkne, pak rozhodne prokurátor z Trapani,“ uvádí server.

Salvini vzbouřence považuje za zločince. „Před tím, než poskytneme povolení k přistání, chci znát jména, příjmení a státní příslušnosti únosců. Musejí sestoupit z paluby lodi v poutech. Pokud jsou na té lodi lidé, kteří ohrožovali a napadli posádku, neskončí v hotelu, ale ve vězení. Nejsou to uprchlíci, nýbrž zločinci, kteří se lodi zmocnili násilím,“ prohlásil ve středu Salvini podle serveru iDNES.cz. Následně na Twitteru zveřejnil národnost všech zadržených imigrantů s otázkou: „Ve které z těchto zemí je válka?“

„Mým cílem je kontrolované přistěhovalectví lidí s kvalifikací, stejně jako tomu je v ostatních zemích světa,“ apeluje Salvini a připomíná vládu Renziho, který dopustil, aby přistálo u břehů Itálie 600 000 lidí, a vzniklo tak stanové město San Fernando. Město, kde se dějí nezákonnosti. „To není Itálie, kterou mám na mysli. Mým cílem je kontrolovat přistěhovalectví a snižovat počet úmrtí,“ říká dále rozhodně o migraci Salvini.

K italským břehům připlulo od roku 2014 více než 650 000 migrantů. V italských uprchlických zařízeních je zadrženo asi 170 000 běženců. Podle agentury Reuters počet příchozích letos poklesl.

autor: sla