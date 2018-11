Vyrazí někoho z ČT? Rozruch kvůli Číně

Co se vlastně stalo? Na obrazovce se místo slova Beijing, což je anglický název pro hlavní město Číny Peking, objevilo slovo begging, což v překladu znamená žebrání. K tomuto omylu došlo, když televize vysílala reportáž o Imranu Khanovi, premiérovi Pákistánu, který byl na návštěvě v Číně, jež přislíbila Pákistánu ekonomickou podporu. Za tímto účelem právě Khan do Číny jel, vzhledem k tomu, že platební bilance Pákistánu není růžová, a již dojednal finanční pomoc v hodnotě 6 miliard dolarů od Saúdské Arábie, a ještě ho čeká vyjednávání s mezinárodním měnovým fondem, píše agentura Reuters. Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2675 lidí

Pákistánské ministerstvo zodpovědné za televizi uvedlo, že služby Hasana Imáda Mohammadiho již nebudou třeba a popřelo, že by tento incident měl s vyhazovem něco společného. Výkonný ředitel této televize byl přitom podle Reuters na svém postu pouze pár týdnů. Celé věci dodává na pikantnosti, že Khan prý kritizoval své předchůdce za to, že obrazně řečeno chodili se žebráckou mísou po celém světě. Jak si čtenáři mohou představit, na sociálních sítích okamžitě vypukly diskuse, zda „chyba“ nebyla úmyslná.

Incidentu, který připomíná anekdotu z dob komunismu, si všiml Jaroslav Plesl, šéfredaktor Mladé Fronty DNES. „Kdyby to tady fungovalo jako v nějaké podobné diktatuře, musel by za to, co předváděla zpravodajka Šámalova při Zemanově cestě do Číny, ředitel ČT už dávno letět taky. To jen, až si zas Nora s Markem budou někde při kávičce stěžovat, jak bojujou proti totalitě...“ vztáhl situaci na české poměry novinář.

