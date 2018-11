Za chvíli budeme mít vyšetřovací komisi na všechno. Změny klimatu, neúspěchy sportovců, zpožděné vlaky. Senátor ODS si ťuká na čelo nad nápadem Langšádlové

Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, objíždí Českou republiku a snaží se vyvracet mýty o EU. Je totiž toho názoru, že Češi jsou vůči EU skeptičtí, protože podléhají lžím a dezinformacím. Je to skutečně tím?



Ne, je to prožitými zkušenostmi.

Pouze 39 procent lidí u nás považuje dle nejnovějšího průzkumu členství v EU za pozitivní, jsme nejpesimističtější z celé Unie. Proti zavedení eura jsou dokonce dvě třetiny obyvatel. V čem se změnila situace od roku 2004, kdy jsme do EU vstupovali?



Lidé vidí, jaké „pitomosti“ často řeší EU. A jak naopak neřeší závažné problémy.

Ekonomové začínají varovat, že se blíží další recese, která by mohla být silou ještě závažnější, než ta z přelomu let 2008 a 2009. Což o to, ekonomové takto straší pořád, ale přesto... Dá se říci, že vláda Andreje Babiše příliš rozhazuje, že by měla více pamatovat na horší časy?



Myslím, že kdyby se podnikatel Andrej Babiš choval jako premiér Andrej Babiš, vypadaly by jeho firmy jinak.

Dočetl jsem se, že jste členem podvýboru pro vyznamenání, letos jste navrhl hudebního skladatele Vadima Petrova. Čím to však je, že vyznamenání od prezidenta Zemana vzbuzují tolik diskuzí?



Řekl bych, že některé osoby jsou „trochu“ sporné.

Nejnověji se přetřásá debata v souvislosti s Jaromírem Nohavicou, který dostal od Ruska Puškinovu cenu. Podle jedněch si ji zaslouží, neboť českým posluchačům přiblížil tvorbu Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy, kritikům ale vadí, že ji převzal od Putina. Nesmí snad český umělec za kulturní přínos přebírat vyznamenání od ruského prezidenta?



Myslím si, že je to jeho osobní věc. Média si hrají na morální soudce.

Jaroslav Zeman ODS



senátor

Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová chce ustavit vyšetřovací komisi pro zkoumání ruského a čínského vlivu v Česku, odkazuje se přitom na zprávy BIS. Měla by něco podobného zkoumat sněmovní vyšetřovací komise? A co asi vyzkoumá?



To bych také rád věděl... Za chvíli můžeme mít sněmovní vyšetřovací komisi na všechno: ke změnám klimatu, k neúspěchům našich sportovců či ke zpožděným vlakům (úsměv).



autor: Oldřich Szaban