Vyšetřovatel Čapího hnízda vyhozen s obviněním a bez výsluh? Bývalý kriminalista odkrývá, co teď může Babiš provést

EXKLUZIVNĚ Bývalý vyšetřovatel kauzy hospodářské kriminality kolem Františka Mrázka Roman Pavlík ParlamentnímListům.cz popsal, jak vidí snahy trestně stíhaného premiéra v demisi Andreje Babiše o personální výměnu na pozici šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Podle Pavlíka by Babišova snaha o odstavení šéfa GIBS mohla souviset s vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo, do které je Babiš zapleten. Zbavením se Murína by si Babiš podle Pavlíka doslova „otevřel dveře“ na Pražskou policejní správu a 2. odbor hospodářské kriminálky a de facto i k osobě policisty Pavla Nevtípila. Získal by Babiš odstavením Murína a jmenováním „vlastního“ člověka do čela GIBS páku na vyšetřovatele vlastní kauzy? Nahlížel by policistům takříkajíc pod prsty? ParlamentníListy.cz získaly neotřelý pohled na věc od veterána české kriminalistiky.

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš by se rád zbavil současného šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů Michala Murína. Své rozhodnutí staví Babiš na tom, že v Murína „ztratil důvěru“. Jednání bezpečnostního výboru, kde se o možném Murínovu odvolání diskutovalo, provázely spory mezi zúčastněnými politiky.

Babiš svá tvrzení o Murínovi, kterými operoval na výboru, podle informací médií opíral o dokumenty státních zástupců. Jednání byl přítomen i bývalý předseda ČSSD a premiér minulé vlády Bohuslav Sobotka, kterého Babiš v lásce, jak naznačují jeho četná vyjádření, rozhodně nemá. Sobotka na jednání uvedl, že se Babišův kabinet snaží získat kontrolu nad bezpečnostními sbory v Česku.

Policista Michal Murín již dříve hovořil o tom, že na něj měl Andrej Babiš „vytvářet nátlak“. Údajně mu měl říci i to, že pokud ze své funkce odejde dobrovolně, „bude to bez skandálu“. Pikantně přitom může působit spor vzhledem k souvislostem. Andrej Babiš je aktuálně trestně stíhaným premiérem, dosud jediným v historii ČR. GIBS, z jejíhož čela chce Murína Babiš odvolat, představuje v Česku jediný kontrolní orgán, který je oprávněn k provádění kontrolní činnosti u Policie ČR, nečekaných prohlídek a zásahů.

Koukat policistům do „kuchyně“?

Mohl by tedy Andrej Babiš po odstavení Murína a jmenování loajálního člověka do čela GIBS získat páku na vyšetřování vlastní trestní kauzy kolem údajného dotačního podvodu na farmě Čapí hnízdo? Mohl by policistům, kteří případ prošetřují, takříkajíc nahlížet pod prsty?

Jak ParlamentníListy.cz informovaly dříve, do věci prostřednictvím sociálních sítí promluvil Murínův někdejší kolega z pražské mordparty, bývalý vyšetřovatel Roman Pavlík. Pavlík v minulosti kromě jiného pracoval i jako klíčový vyšetřovatel a šéf týmu operativců rozkrývajících kauzu hospodářské kriminality kolem později zavražděného „kmotra“ českého podsvětí Františka Mrázka.

A expolicista Pavlík má v případě Babišových tlaků na současného šéfa GIBS, zdá se, jasno, alespoň podle toho, co sdělil ParlamentnímListům.cz. V případě, že by se Babišovi podařilo Murína odvolat, má podle Pavlíka aktuálně trestně stíhaný premiér v demisi „dveře otevřené na pražskou policejní správu a na 2. odbor hospodářské kriminálky, potažmo ke kapitánovi Nevtípilovi a jeho kauze Čapí hnízdo“. Právě pod onen 2. odbor totiž kauza Čapího hnízda spadá.

Podle Pavlíka by GIBS posléze mohla daná policejní oddělení navštívit. „Ti mají jako jediní právo někam vlítnout a dělat mezi policií pořádek,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Pavlík. „No a když bude ředitelem GIBS Babišův člověk… Co víc si přát a od toho čekat..,“ dodal. „Není to nic složitého, neexistuje instance, která by mohla vlítnout na policii, jedině GIBS,“ doplnil expolicista.

„Můj názor je ten, že si tam Babiš dosadí svého člověka s cílem rozprášit 2. odbor hospodářské kriminálky na Kongresové. Začne to Jiřím Tauberem coby šéfem odboru a Strnadem coby jeho zástupcem... Až se dojde i na Nevtípila,“ doplnil Pavlík a popsal, co by mohlo následovat.

Dva způsoby odchodu od policie…

„Proběhne prověrka spisů i z let nedávných a něco se najde,“ ujistil ParlamentníListy.cz. V lepším případě bude podle Pavlíka vyšetřovatel Nevtípil „odejit s výsluhovými náležitostmi do civilu, v horším bude obviněn z nějakého trestného činu“. „Ono se něco na zneužití pravomoci veřejného činitele v těch spisech najde,“ dodal. V takovém případě by pak Nevtípila podle Pavlíka mohli vyhodit s „obviněním a bez výsluh“.

Roman Pavlík se při té příležitosti rozpomněl i na to, jak to u policie chodilo, když pracoval jako vyšetřovatel na kauze Františka Mrázka. V té době byl Pavlík vystaven jistým tlakům a snahám o vlastní kriminalizaci, které ale nakonec ustál.

„Jako dnes si pamatuji, když jsem měl trable kolem Mrázka. Inspekce s kontrolním oddělením si v mé kanceláři předávaly kliku. Já tehdy skončil na vraždách, kde skončí kapitán Nevtípil, nevím,“ dodal.

Podle Pavlíka zde existuje i další souvislost. „Začátkem roku chtěl před branně-bezpečnostním výborem mluvit plukovník Komárek, a podpořit tak Babišovo tvrzení ohledně nedůvěryhodnosti kpt. Nevtípila, a nebylo mu to umožněno, nebyl zproštěn mlčenlivosti. O čem pak asi? No a když to nevyšlo takhle, tak na řadě byl zákonitě Michal Murín jako šéf GIBS,“ sdělil nám Pavlík. „Takže 1 + 1 jsou 2. Prostě oni nedělají to, co chce Babiš, a netancují, jak on píská, a to se nedělá. V každém případě bude zajímavé sledovat, jak to bude a co se objeví. Nicméně odvoláním Murína má Babiš dveře otevřené na pražskou policejní správu a na 2. odbor hospodářské kriminálky, potažmo ke kapitánu Nevtípilovi a jeho kauze Čapí hnízdo,“ doplnil.

autor: Jonáš Kříž