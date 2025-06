Výsměch. Výsledky rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou

Zatímco Ukrajina, Spojené státy i EU dlouhodobě navrhují uzavřít příměří na 30 dní, Rusové podle agentury Reuters na posledním jednání v Istanbulu navrhli příměří jen na dva až tři dny, aby bylo možné posbírat mrtvé.

Vedle toho požadují odevzdání Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti. Současně požadují zrušení stanného práva na Ukrajině a rychlé upořádání voleb. Do sta dní. Trvají také na tom, že Ukrajina nesmí vstoupit do NATO.

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan podle nejčtenějšího německého deníku Bild po schůzce vyjádřil značný optimismus. Setkání mělo dále zhodnotit „podmínky a vyhlídky obou zemí ohledně příměří“ a mělo by se pokročit ve výměně válečných zajatců. Mluvčí ministerstva poté uvedl, že nakonec „nedošlo k žádným negativním výsledkům“.

Ukrajinci však mají také zásadní požadavek. Podle Kyjeva Moskva „násilně unesla“ z území dobytých Rusy více než 19 500 ukrajinských nezletilých dětí. Tyto děti by se podle kyjevské vlády měly vrátit domů.

Publicista Oliver Carroll, který píše pro britský magazín The Economist, naznačil, že se Rusové ukrajinskému požadavku vysmáli. „Nedělejte divadlo pro soucitné, bezdětné, evropské, staré dámy,“ měl Medinskij říct podle zdroje obeznámeného s průběhem jednání, který citovali i Oliver Carroll na sociální síti X.

