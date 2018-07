Výstava Ruská propaganda s kočičkami a medvědy se vysmívá rusofobii. Libo křišťálově průzračný novičok?

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 5771 lidí

„Pamatujte si, že to nedělám jen tak, ale jako úkol od KGB! Nebojte se, pojďte k nám do zajetí! Máme vodku a ženské!“ Tak s takovouto nadsázkou zve výtvarník Vasja Ložkin, který je v Rusku velmi populární, na svou pražskou výstavu. Na jeho plátnech řvou medvědi přes megafony na chudáka šaška, nenávistní vesničané křičí: „Vrátíme všechno zpátky!“ Anebo kočičí bezdomovci s mlíkem, chlebem a konzervou na sebe pomrkávají s prohlášením: „Živi budem, nezemřem!“

Šedesát obrazů

Hned u vstupu na výstavu šedesáti obrazů s kolektivním názvem Ruská propaganda v Galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí 833/31 v Praze si návštěvník kromě katalogu obrazů může pořídit třeba flaštičku vodky uznávané značky Novičok anebo odznak „agent Kremlu“. Ostatně, jak se vtipkuje hned na propagačních letácích, agenti Kremlu mají vstup zdarma.

Jak ParlamentnímListům.cz prozradil jeden z organizátorů výstavy, pozvánku na ni dostalo nespočet médií včetně České televize, několik neziskových organizací jako Člověk v tísni, ale zatím z nich nikdo nedorazil. „Myslím si, že ruská propaganda existuje, i když jsem se s ní nepotkal. Nicméně v českém informačním prostoru je celkem často skloňována,“ podotkl výtvarník Vasja Ložkin se zjevnou ironií.

„Balalajka, matrjoška, medvěd, vodka. To většinou vědí lidé o Rusku. Nazvat výstavu Ruská propaganda napadlo organizátory, aby to mělo šmrnc. O Rusku si mnozí myslí jen to nejhorší, ale nyní se u nás konal šampionát ve fotbale a fanoušci viděli, že Rusové neosedlávají medvědy a nestřílejí po sobě z kalašnikovů. Viděli, že Rusko je celkem bezpečná země, což je ta nejlepší propaganda,“ dodal autor obrazů.

Eurohujeři a propaganda

„To, co je tu běžně označováno za ruskou propagandu, jsou z menší části věci, které patří ke standardní komunikaci Ruské federace. Ta má svůj server Sputnik, kam dává svá stanoviska. To je běžné informování, které dělají všechny vlády na světě. Všechny mají nějaký kanál, přes nějž dávají najevo, co si myslí. Jinak z větší části to, co se nazývá ruskou propagandou, jsou věci, které prokazatelně s Ruskem nesouvisejí. Jde o stanoviska, se kterými nesouhlasí takzvaná pražská kavárna, anebo to jsou fakta, o kterých by se nemělo mluvit. Eurohujeři doufají, že se o nich bude mlčet,“ sdělil sociolog Petr Hampl, který si výstavu se zájmem prohlédl.

Fotogalerie: - Ruská propaganda

„Mé články a knihy jsou často označovány za ruskou propagandu. Vůbec to ale není o Rusku. Nikdy v životě jsem nebyl na ruském velvyslanectví. Většina toho, co třeba Evropské hodnoty považují za ruskou propagandu, se netýká Ruska. To se týká Čechů a toho, co se tady děje,“ vysvětlil Hampl.

Jalové mozky

„Každá velká země má nějaké zájmy. Zejména ve střední Evropě, která je průsečíkem zájmů východu a západu, ale i severu a jihu, je to normální. U nás má své zájmy daleko silnější propaganda arabská, židovská, americká. Dokonce je tak průhledná, že na demonstracích bývá často většina nápisů v angličtině, aby to chudáci, kteří demonstrace financují, mohli přečíst. Máme tady levicovou i pravicovou německou propagandu. Kdyby tady nebyla, bylo by to divné. Je tady i ukrajinská propaganda, zejména bílá. Dnešní hysterie okolo ruské propagandy je propagandistická,“ zmínil europoslanec za KSČM Jaromír Kohlíček.

Podle něj jsou různé neziskovky a think-tanky jako třeba Evropské hodnoty s programem Kremlin Watch velmi dobře financovány z ciziny. „Jsem rád, že se řada lidí, kteří mají jinak naprosto nepoužitelné tituly ze soukromých vysokých škol jako například organizátor nevládních organizací či vedoucí charitativních projektů, uplatní. Ti jsou totiž jinak univerzálně nepoužitelní. Představím si, jak takový člověk hlídá měření a regulaci na tavicí peci, a jímá mě z toho hrůza. Je dobře, že tyto jalové mozky najdou alespoň někde práci,“ dodal ironicky.

Jak komunista Kohlíček ještě zmínil: „U malých dětí se nyní dělá propaganda, že když je něco z východu, je to špatné. Jen se zapomíná říct, že země je kulatá, a když půjdu moc daleko na východ, tak se dostanu na západ. Lze si to ověřit na glóbusu. No a právě takhle primitivní je protiruská propaganda, z níž si už lidé začali dělat srandu. Tahle výstava se mi líbí, protože je přesně v těch intencích.“

Kocouři Putin s Trumpem

„Rusko není nejhroznější zemí na světě a já nejsem politický umělec. Nestojím na žádné straně a jsem rád, že se mé obrazy líbí jak liberálům, tak i patriotům. Nebudu zbytečně zaujímat nějakou pozici, protože život je mnohem barevnější než politika. Nezobrazuji žádnou politickou sitauci, ale snažím se ukázat zhodnocení politických situací. Na mých obrazech jsou emoce jako strach či radost a další. Nicméně někteří návštěvníci, kteří se silně zabývají politikou, si mé obrazy dotvoří ve své představivosti. Třeba v kocourovi s flaškou vodky vidí Putina anebo zrzavého kocoura si zosobní s Trumpem. Ale to jde o jejich vlastní fantazii,“ dodal malíř Vasja Ložkin.

Na jedné stěně v galerii visí obraz rozdělený ostnatým drátem. Na levé straně jsou černobílé naštvané či smutné postavičky jako z lágru, na pravé barevná rozesmátá medvědí rodina. Prý jde o cizinu a vlast. Nicméně jak Ložkin při pohledu na obraz s úsměvem dodal: „Já mám Česko i Prahu moc rád. Jste skvělá země.“

Psali jsme: Vyhodit Českou televizi do vzduchu, odsoudil Petr Štěpánek včerejší vysílání o Trumpovi a Putinovi

Vladimir Putin: To si myslíte, že všechny odposloucháváme? Skripal, Ukrajina, Sýrie... My jsme tohle nechtěli. Ty mrtvoly? To je jinak

Klvaňa v ČT drtil Trumpa a pak to sám schytal: Trump je Putinův agent, ble, ble, ble, line se z Kavčích hor. Kape mu na karbid. Dodnes nevydejchal, že v Brdech není radar!



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jan Rychetský