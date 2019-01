Vystoupení Kláry Samkové proti Janku Kroupovi a rozhlasu: Víme více. Máme třaskavé dokumenty

Doktorka Samková totiž nedávno na celé čáře vyhrála soud, který uznal bývalou asistentku její kanceláře vinnou z toho, že jí z kanceláře ukradla dokumenty související s výkonem advokátské praxe, které následně předala novináři Kroupovi.

Janek Kroupa následně vyrobil na základě ukradených dat reportáž, v níž Samkovou podezříval z podvodu. Advokátka se neváhala bránit soudně a spor vyhrála. Jedná se tedy o to, že veřejnoprávní Český rozhlas k tomu, aby vyrobil reportáž, použil materiály získané trestnou činností.

ParlamentníListy.cz o případu zjistily další podrobnosti. Redakce má k dispozici protokoly z jednání soudu, rozsudek i usnesení, která zamítlo odvolání Jaroslavy Machové, jež doktorce Samkové z kanceláře dokumenty ukradla.

„Obžalovaná Jaroslava Machová spáchala jednak přečin neoprávněné nakládání s osobními údaji, jednak přečin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, a to tím, že v době od 26. do 28. 2. 2014 v Praze 2 v prostorách Advokátní kanceláře Klára Samková s. r. o. využila svého oprávnění, plynoucího z pozice asistentky advokátní kanceláře, a prostřednictvím osobního počítače vstoupila do počítačového systému a do úložiště dat advokátní kanceláře, odkud zkopírovala složky některých klientů obsahující mimo jiné osobní údaje klientů a informace o postupu poškozené JUDr. Kláry Alžběty Samkové v uvedených kauzách, a poté některá tato data v rozporu se zákonem úmyslně neoprávněně zpřístupnila Janu Kroupovi, pracovníkovi Českého rozhlasu, který na základě získaných informací zpracoval reportáž odvysílanou Českým rozhlasem,“ konstatuje se v usnesení Městského soudu v Praze, který zamítl odvolání uvedené obžalované Machové.

Poškozené Kláře Samkové byla podle soudu způsobena újma v soukromém i profesním životě a dále měla být způsobena její celostátní účelová dehonestace a poškození v profesi advokáta.

Soudní řízení proti Machové trvalo poměrně dlouho. Data ukradla koncem února 2014 a definitivně bylo vše rozhodnuto až v listopadu 2018. Právní moc rozsudků o odsouzení Jaroslavy Machové nastala až v těchto dnech. Celkem tedy řízení trvalo čtyři a půl roku.

U soudu svědčila celá řada lidí včetně dvou bývalých poslanců Parlamentu. Oba uvedli, že zvěsti o tom, že bude proveden „útok na Samkovou“, měli již řadu týdnů před tím, než Janek Kroupa uveřejnil svou reportáž.

Před soudem v roli svědka stál i šéf zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný, který se zastal svého podřízeného reportéra Janka Kroupy. Pokorný soudu sdělil, že Kroupovi důvěřuje, a odmítl, že by Kroupa byl „neřízená střela“, protože prý Kroupu řídí.

Ze soudních protokolů dále vyplývá, že veřejnoprávní rozhlas byl vyzván, aby na základě trestně právních ustanovení poskytl příslušný zvukový záznam a to tzv. nepřevzorkovaný, tedy aby byl rozpoznatelný lidský hlas na nahrávce zachycený, neboť rozhlas ho do vysílání upravil tak, aby nešlo poznat, kdo hovoří. Český rozhlas ovšem odmítl součinnost a tím de facto svému reportérovi poskytl ochranu využití materiálů získaných trestným činem.

Právní oddělení rozhlasu se prý vyjádřilo ve smyslu, že nahrávku neposkytne, protože jde o ochranu zdroje a obsahu informací a rozhlas tím nic neporušuje a nenapomáhá k trestnému činu.

Na základě tohoto stanoviska Českého rozhlasu je zřejmé, že se Český rozhlas domnívá, že materiály pro svou zpravodajskou činnost může získávat jakýmkoliv způsobem, a to i trestnými činy, aniž by za to nesl jakoukoliv zodpovědnost.

Autor reportáže Janek Kroupa u soudu sdělil, že vypovídat bude, ale nemůže odpovídat na otázky, které by mohly vést k odhalení jeho zdrojů. Kroupovy odpovědi před soudem byly značně stručné. Trvdil ale, že jeho reportáž ani její načasování nemělo žádnou souvislost s blížícími se volbami.

A co přesně se po odvysílání reportáže Janka Kroupy počátkem roku 2014 dělo? Zhruba na začátku roku bylo oznámeno, že doktorka Klára Samková bude lídrem kandidátky hnutí Úsvit Tomia Okamury do Evropského parlamentu. Nic tomu nebránilo a veřejně se mluvilo o tom, že Samková má mimořádně velkou šanci skutečně uspět.

Jenže mezitím se objevila zmiňovaná reportáže Českého rozhlasu, v níž novinář Kroupa mluvil o podezření, že Samková napomáhala ke spáchání podvodu na České spořitelně. Na základě Kroupovy reportáže zasáhl šéf hnutí Úsvit Tomio Okamura a Kláru Samkovou z kandidátky svého hnutí do europarlamentu vyškrtl. Hnutí Úsvit následně volby do Evropského parlamentu fatálně prohrálo.

Pokud jde o novináře Janka Kroupu, připomeňme, že kvůli jeho reportážím nečelil Český rozhlas problémům poprvé. Aktuálně též probíhá soud, kdy bývalý policista žaluje přímo veřejnoprávní rozhlas kvůli tomu, že Kroupa ve své reportáži dle tvrzení žalujícícho od začátku do konce lhal, když tvrdil, že skupina bývalých policistů sbírala kompromitující materiály na tehdejšího ministra vnitra Milana Chovance (více ZDE).

autor: Radim Panenka