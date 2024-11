Vytáhněme si už hlavy z p*dele, uvedl politik ODS

Radim Ivan se v jednu chvíli rozhodl založit iniciativu Česko plus a spolu s dalšími kolegy posouvat Česko kupředu. Třeba tak, jak to dělají v Polsku. Hodinu od Ostravy je podle něj dobře vidět, jak to lze dělat.

„Opravdu bychom si měli vytáhnout hlavu z p*dele, odstranit nesmyslné regulace ve výstavbě a začít makat. Poláci od nás okoukají ulici a udělají jí perfektně a my můžeme jen smutnit nad tím, jak tam je hezky. Hodinu od Ostravy,“ poznamenal na sociální síti X s odvoláním na situaci v Katovicích, kde kouzelnou proměnou prošla Mariacka třída.

„Rozdíl ve vývoji je vidět například u bytové výstavby. V letech 2016 až 2021 bylo v Ostravě postaveno 1083 nových bytů, téměř výhradně rodinných domů. V Katovicích se ročně postaví 2krát až 3krát více bytů. V současné době jsou například ve výstavbě dva mrakodrapy,“ dodal Pifczyk.

Some crazy stat about construction in Poland and Czechia.

Katowice and Ostrava are cities of the same size 1h away from each other. In the 2016-21 period, Ostrava completed 1083 new housing units. In Katowice, more is built every 6 months. pic.twitter.com/rENBR8fkY2