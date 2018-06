Vyznamenání od takového individua, co nás cpe do Kremlu? Nikdy, nikdy, nikdy, odmítla Zdena Mašínová

Zdenu Mašínovou senátoři nominovali na medaili Za zásluhy. Její otec, Josef Mašín, byl členem protifašistické odbojové skupiny Tři králové a byl nacisty popraven. Po emigraci svých bratrů byla na několik měsíců uvězněna a komunisty poté celoživotně perzekvována. Vypadá to však, že domu si nakonec žádné vyznamenání neodnese. „Takové individuum, co nás cpe na východ, do Kremlu a Číňanům, je podle mě nedůvěryhodné a nebezpečné,“ zdůvodnila Mašínová, proč od současné hlavy státu nemůže žádné vyznamenání přijmout.

Zatím seznam kandidátů schválil organizační výbor Senátu. Nyní jej ještě musí potvrdit i horní komora parlamentu jako celek. Kromě Mašínové je na seznamu také jméno jediného československého kosmonauta a bývalého velvyslance v Rusku Vladimíra Remka. Na seznamu je mezi sedmadvaceti jmény také bývalá tenisová reprezentantka Helena Suková. Byla světovou jedničkou ve čtyřhře a spolu s Janou Novotnou vybojovala stříbro na olympiádách v Soulu a Atlantě.

Na seznamu navržených kandidátů je sedm osobností z oblasti vědy a medicíny, sedm umělců, čtyři bojovníci za svobodu a tři váleční přeživší, dále tři osobnosti vynikající v pomoci druhým nebo v inovacích. Nutno dodat, že prezident Mioš Zeman se návrhy poslanců ani senátorů nemusí vůbec řídit.

autor: nab