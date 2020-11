Vzít pušku na Babiše? Umělci natočili píseň a VIDEO

Hudební skupina Monkey Business, která se dala dohromady už v roce 1999 a funguje dodnes, se rozhodla pořádně rozčeřit české společenské vody. Zpěvák Matěj Ruppert s kolegy natočil klip, v němž herec Jiří Langmajer míří odstřelovačskou puškou na Úřad vlády a také se zaníceným výrazem obhlíží budovu parlamentu. Ruppert tím prý chtěl dát najevo, že už má dnešních předních představitelů státu dost. Není to přitom poprvé, co se do nich trefuje.

Skupina Monkey Business vypustila do světa hudební klip, v němž volič ztvárněný hercem Jiřím Langmajerem napřed zhlédne v televizi projevy prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO) a šéfa komunistů Vojtěcha Filipa a pak pln hořkosti popadne flintu a vyrazí trénovat míření k Úřadu vlády ČR. Se zájmem si obchází také budovu, kde pracují poslanci.

V souvislosti s tímto klipem se nabízí otázka, zda už to není trochu moc, ale členka kapely Tereza Černochová uvedla, že jde toliko o svobodné vyjádření kapely a že v klipu není použita plnohodnotná puška, nýbrž jen airsoftová zbraň.

Skupina si prý řekla, že si od politiků po poslední desce před dvěma lety udrží odstup, ale v současné situaci to prý nejde.

„Řekli jsme si, že po ní končíme se společenskou kritikou, ale to nejde, protože za dva roky jsme v daleko větších srágorách,“ prohlásila Černochová ve vyjádření pro iDNES.cz. „Já třeba zbraně nesnáším, ale když jsem viděla Jirku Langmajera a výrazy v jeho obličeji, řekla jsem si, že je to strašně tvrdé, ale dobré. Navíc se jedná o airsoftovou pušku na kuličky. Pointou je, že ta puška je dárek pro syna k narozeninám,“ dodala.

Členové kapely v čele s Matějem Ruppertem jsou prý na současné politiky „příšerně naštvaní“ a nechtějí to skrývat.

Právě proto přišli s klipem, kde naštvaný občan vstane po projevech Andreje Babiše a Miloše Zemana od televize, koupí si pušku a se zbraní ve vaku přehozeném přes rameno dorazí k Poslanecké sněmovně. Budovu si chvíli se zájmem obhlíží, ale po chvíli dospěje k závěru, že bude lepší střelbu trénovat jinde. A dojde až k Úřadu vlády ČR. Zavítá i k Pražskému hradu a jak sídlo Zemana, tak sídlo Andreje Babiše obhlíží s hledím pušky přiloženým k oku.

A nakonec věnuje pušku synovi jako dárek k narozeninám.

To, že má Ruppert stávajících politiků plné zuby, ukázal i na facebooku na videích natočených ve spojitosti s koronavirovou krizí, v nichž parodoval i prezidenta Zemana.

V rozhovoru pro Reflex prozradil, že na celé koronavirové krizi považuje za nejhorší, že se řada lidí chová jako ovce, a to už v první jarní koronavirové vlně.

„My jako společnost jsme si nechali zcela vědomě naprosto okrouhat naše svobody. A vůbec nejděsivější je, že jsme neprotestovali proti ničemu, byli jsme jako ovce,“ poznamenal zpěvák.

Ze židle ho prý zvedl jarní zákaz vycestovat ze země.

„Chápu omezení dovnitř. Ale ven? To je přece svoboda zakotvená v Ústavě a neexistuje žádný zákon, který by povoloval nám tu svobodu ukrást. Co nám má kdo zakazovat opustit naše území? Samozřejmě, že stát se může vyjádřit k návratu a říct: Nelezte nám dovnitř, a když, tak půjdete do karantény na čtrnáct dní. Ale oni zavřeli hranice obousměrně! Tady končí veškerá legrace! Svobodu jsme si nechali vzít a ani jsme nepípli,“ stěžoval si autor parodií.

Na ukrajování svobody je dle svého vyjádření mimořádně citlivý. „Z mého pohledu jsme v područí podivnejch chlápků a nemůžeme s tím vůbec nic udělat. Oni dostali zničehonic, ze dne na den, moc a můžou rozhodovat o tvém životě, což je přesně to, co jsem od roku 1989 nechtěl už nikdy zažít,“ popsal zpěvák situaci.

Zavření hranic chápal jako zavření lidí do vězení.

Zdůraznil také, že s kapelou od státu nikdy nechtěl žádné dotace. Jen si přál, aby mu nebránila pracovat. A teď, když mu brání, tak je to poprvé, co za to chce od státu kompenzace.

„Já opravdu nikdy od státu nic nechci s výjimkou toho, že mě nechá dělat to, co dělám, nebo ať mi k tomu vytvoří podmínky. A když to nejde, ať mi to kompenzuje. A to nejenom mně, úplně všem!“ prohlásil Ruppert. Připadá mu, že Andrej Babiš kompenzace směřuje jen potenciálním voličům. Premiér i prezident by si podle něho měli uvědomit, že jsou spolu s dalšími úředníky placeni z daní. A 'šťouralům z Facebooku' vzkázal, že muzikanti také platí daně a platili je celou dobu.

V obecné rovině se postavil kriticky i k celé české společnosti a upozornil, že lidé si často závidí. Dívají se sousedovi do talíře a diví se, proč je jeho talíř plnější než ten jejich. Ale už nechtějí vidět, co všechno si musel onen soused odpracovat, aby měl talíř opravdu plnější.

Uhodil i na ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD).

„Já chápu, že jsou záchrany životů důležitější, ale stejně tak je důležité zachraňování životů, co se týče jejich živností,“ poznamenal a dodal, že teď v podstatě slyší jen ministra zdravotnictví, epidemiology a předsedu vlády.

