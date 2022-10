Vztek kvůli rozsudku. Osm let? To není ani za znásilnění

reklama

V kauze známé pod názvem „ayahuasca“ rozhodl olomoucký vrchní soud o zvýšení trestu pro Karolínu Kordysovou, která společně se svým manželem Jaroslawem obchodovala s peruánským psychotropním nápojem. Zakázané látky měla manželská dvojice podat v České republice až třinácti stovkám zahraničních klientů, od kterých za rituály získala přes deset milionů korun.

Za nelegální obchody s psychotropním nápojem připraveným podle starého receptu peruánských šamanů ve středu olomoucký vrchní soud uložil polskému manželskému páru Jaroslawovi a Karolíně Kordysovým osm let vězení. Výrazně tak zvýšil trest obžalované, kterou původně ostravský krajský soud poslal do vězení na 5,5 roku. Jejímu muži naopak trest o půl roku snížil.

Krátce po zveřejnění informace internet zaplavily reakce odsuzující rozsudek za pořádání šamanských rituálů s ayahuaskou.

Ozvala se i Pirátská strana, která zapochybovala nad tím, že soudci vyměřují tresty spravedlivě, přidala i porovnání: „Znásilnění pětileté dcery? Tříletý trest s podmínkou. Znásilnění šestnáctileté dívky? Dvouletý trest a ústavní léčba. Když ale v Česku konsenzuálně s ostatními dospělými užíváte ayahuasku? Osm let tvrdého vězení. Těžko pak věřit, že naše zákony chrání spravedlnost,“ uvedla na svém twitterovém účtu.

Pirát Tomáš Guth Jarkovský v užívání ayahuasky dospělými nevidí závažný problém. „Není to nějak extra nebezpečný, nedávali to mladistvým, všichni tam byli dobrovolně. Máme na to, být země, která bude vést trendy ve svobodě člověka nakládat s vlastním tělem, jenom si musíme chtít zvolit kompetentní a informované lidi,“ sdílel svůj pohled.

Padly z jeho úst i úvahy o amnestii. „Je to ideální případ na amnestii pro nového prezidenta či prezidentku,“ doplnil politik.

V souvislosti s tímto případem se často ozývalo volání po legalizaci a také revizi, kterou by v této oblasti měla justice projít.

„Proč česká spravedlnost dělá z obyčejných lidí drogovou mafii. A kdy se to změní,“ psala v únoru reportérka Respektu Ivana Svobodová. „Máme vládu složenou i ze stran, pro které je dekriminalizace psychotropních látek zásadní. Chce to změnu,“ přidal svůj názor novinář Prokop Vodrážka.

„Nemám ve zvyku hodnotit soudní rozhodnutí, ale 8 let vězení za obchodování s šamanským nápojem mi přijde docela přes čáru. O to hůř, že s takovým trestem mnohdy od soudů neochází ani pachatelé násilných trestných činů. Další důvod, proč si tresty u nás zaslouží revizi. A moc rád bych viděl rozsudek, protože na první dobrou to opravdu vypadá podivně…,“ uvedl advokát a senátor Zdeněk Hraba.

Vysoký trest pro manžele Kordysovy je vnímán jako „absurdní“.

„Absurdní, absurdní, absurdní! Vezme si nějaký šikovný politik/právník na starosti nějakou efektivní minireformu s cílem narovnat nějaké absurdně vysoké (tohle)/absurdně nízké (sexuální násilí) sazby?“ vyzýval podcaster Tomáš Jirsa.

„Tohle je tak absurdní…,“ vyjádřil se v podobném duchu František Kalenda, publicista a redaktor nakladatelství Bourdon.

Rozsudek šokoval i redaktorku deníku Alarm Apolenu Rychlíkovou. „Neskutečné,“ napsala výstižně a stručně, co si o vysokém trestu za podávání nápoje ayahuasca myslí.

Mezi ty, kterým tvrdý trest přijde adekvátní, se zařadil například politický komentátor a mediální poradce Martin Schmarz. „Dva lidi dostanou osm let za to, že pět let podávali stovkám lidí za úplatu nebezpečnou halucinogenní drogu, a liberálové se můžou zbláznit, jak prý je to ‚tvrdý‘ trest? Ayahuasca není marihuana přece…,“ uvedl ve svém tweetu.

Dva lidi dostanou osm let za to, že pět let podávali stovkám lidí za úplatu nebezpečnou halucinogenní drogu a liberálové se můžou zbláznit, jak prý je to "tvrdý" trest?

Také podle odborníků, kteří se vyjadřovali k záležitosti pro iDNES.cz, je trest nespravedlivý. Psychedelika podle nich pomáhají v léčbě duševních nemocí a nemají závislostní potenciál, tvrdí a žádají přehodnocení zákona, který nyní tyto látky staví na roveň kokainu nebo heroinu.

„Vědecké důkazy jednoznačně dokládají, že zařazení psychedelik mezi zvláště nebezpečné drogy bez léčebného využití je absurdní a z medicínského hlediska neudržitelné. Jsou to látky bez návykového potenciálu. Již dnes mají a v budoucnosti bezpochyby budou mít široké léčebné využití,“ tvrdí Pavel Bém, psychiatr, adiktolog a člen Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

O změnu přístupu k podobným látkám se snaží i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. „Případ manželů Kordysových byl pokus použít současný český stav našeho zákonodárství pro exemplární potrestání celé skupiny lidí, která se tím zabývá. To není jenom Karolina a její muž, všichni víme, že ty rituály tady běží po celé republice,“ tvrdí.

