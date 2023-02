Wagnerovi žoldáci v Rusku inspirují. Kadyrov chce založit podobnou jednotku

Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov se nechal slyšet, že by rád následoval šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina a chtěl by si také založit vlastní žoldnéřskou skupinu. „Není pochyb o tom, že tento druh profesionální formace je potřebný a nutný,“ vyjádřil se Kadyrov na svém telegramu a i přes současnou napjatou atmosféru mezi wagnerovci a ruskou armádou i tamními orgány Prigožina označil za „bratra“ a pochválil jej za „působivé výsledky“.

reklama

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 1% Už ho mám 0% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14649 lidí se spekuluje, že o upadnutí této žoldnéřské skupiny do nelibosti ruských orgánů i samotného ruského prezidenta Vladimira Putina, který má prý nepříliš nadšeně sledovat častou Prigožinovu kritiku ruské armády i tamních úřadů.



Agentura Anadolu si všímá, že Jevgenij Prigožin aktuálně například kritizuje ruskou armádu s tím, že je její postup u Bachmutu „pomalý“ kvůli „obludné byrokracii“. „Byrokracie neumožňuje zvýšit efektivitu postupů a další jednotky zatím nejsou aktivní,“ řekl k situaci Rusů u Bachmutu šéf žoldnéřů, který se již velmi ostře do armády strefoval kvůli dobytí Soledaru, jelikož upozorňoval, že se tak nestalo kvůli schopnostem ruských sil, ale výhradně právě díky wagnerovcům.



„Chci zdůraznit, že útoku na Soledar se nezúčastnily žádné jednotky kromě bojovníků Wagnerovy skupiny,“ poukazuje portál ABC na Prigožinova slova právě k dobytí strategického města nedaleko Bachmutu, po nichž i další kritice se v posledních dnech od wagnerovců šíří kritika na údajné nedostatečné poskytování munice ruskými orgány.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Právě v této napjaté situaci, kdy se podle agentury Al-Džazíra mezi některými diplomaty šíří obavy, že by podobné vlivné žoldnéřské skupiny mohly jednoho dne představovat hrozbu pro stabilitu v Rusku, se Kadyrov rozhodl Prigožina a jeho wagnerovce pochválit a na svém telegramovém účtu uvedl, že se „nemůže přestat radovat“ z jejich úspěchu. Žoldnéřská skupina podle něj „dokázala dosáhnout velmi působivých výsledků“ a Wagnerova skupina prý „navzdory všem obtížím dosahuje svých cílů za každé situace“.



„Již nyní můžeme s jistotou říci, že wagnerovci z vojenského hlediska neochvějně prokázali svou účinnost a udělali tlustou čáru za řečmi o potřebě soukromých vojenských skupin. Není pochyb o tom, že tento druh profesionální formace je potřebný a nutný. Proto mám vážně v plánu konkurovat našemu drahému bratru Evženu Prigožinovi a taktéž soukromou vojenskou společnost vytvořit,“ vyjádřil se na to Ramzan Kadyrov s dodatkem, že si myslí, že to vyjde.

Ve svém komentáři Kadyrov taktéž připomněl nemalé zapojení Čečenců v aktuálních bojích na Ukrajině. „Bojovníci čečenských speciálních jednotek AHMAT mohou nejlépe popsat kladné vlastnosti svých kamarádů z Wagnerovy skupiny. Společně, bok po boku, v těsné spolupráci osvobozují zemi od fašistické špíny a činí tak od prvních dnů speciální vojenské operace. A tak kráčejí hladce dál, jsouce věrni své povinnosti a vojenské cti,“ napsal Kadyrov k působení Čečenců na Ukrajině.

Fotogalerie: - Stop ruské agresi

Právě o působení čečenských jednotek se hojně mluvilo již v minulém roce zejména v rámci tehdejších těžkých bojů v ukrajinském Mariupolu, do nichž se zapojily právě jednotky kadyrovců. Z mnoha videí na sociálních sítích je vidět, jak tyto muslimské jednotky častokrát oslavovaly ruské úspěchy na bojišti výkřiky „Allahu akbar“.

Chechens celebrating their victory in Mariupol. Watch till the end. The mullah is screaming “On Putin’s name! In Kadyrov’s name! Allahu Akbar!” pic.twitter.com/24WG9A6uWi — Ariel Cohen, PhD (@Dr_Ariel_Cohen) April 22, 2022

Jak dříve připomenula Svobodná Evropa, proruští kadyrovci však nejsou zdaleka jedinými čečenskými bojovníky na Ukrajině a mnoho Čečenců, kteří proti Moskvě bojovali v krvavých čečenských válkách, se – po prohře v bojích o vlastní nezávislost – rozhodlo v aktuálním konfliktu postavit proti ruské armádě na straně Ukrajiny.

Psali jsme: Rusové se stáhli z Chersonu. Panují obavy, co bude dál. Je zde několik variant Průšvih ruské armády: Ukrajinci zničili vojáky, kteří hlídali Kaliningrad Otevřete Blesk, vybafne Putin. Narozeniny budou letos trochu jiné Kadyrov žádá tvrdý postup proti Ukrajincům. A sám posílá do války tři nezletilé syny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.