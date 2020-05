Witowská, Písařovicová, Tvarůžková, Železný – hysterický bulvár. Hrají si, že jedou na krev. Tohle by snad i v Blesku bylo příliš, tuší Petr Žantovský

reklama

Zařazení do pravidelného přehledu mediálních zajímavosti si tentokrát bezkonkurenčně vysloužila jedna z nejviditelnějších tváří České televize Světlana Witowská. „Opravdu je trvalým zdrojem inspirace. Chtěl jsem se k ní vyjadřovat už minulý týden po rozhovorech na Malostranském náměstí. Vedla je hysterickým způsobem a úplný vrchol jejího cirkusového vystoupení nastal v okamžiku, kdy prezident Hospodářské komory pan Dlouhý začal uvádět poměrně velmi důležitá, konkrétní a argumentačně podložená fakta a paní Witowská mu skočila do řeči a pronesla něco ve smyslu ‚Tak už to zkraťte, když nám je všem zima‘, nebo jenom jí je zima. Úplně jsem vytřeštil oči, na okamžik jsem nevěděl, jestli to myslí jako žert. Ne, ona ho opravdu uťala s tím, že je zima a že to téma skončí. Takže paní Witowská je něco dost neuvěřitelného,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nedá mu to nepřipomenout závěrečnou prezidentskou debatu z ledna 2018 mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem. „To je zvláštní úkaz, ke kterému nemám vysvětlení. Všichni, kdo jsme to tehdy komentovali, jsme ji chválili za to, že debata byla uměřená, vyvážená, že jako moderátorka ani jednomu z kandidátů nestranila, ptala se v klidu, vypadalo to jako opravdu profesionální výkon. I se někteří dopouštěli nadšených výroků, že je to budoucnost veřejnoprávní televizní žurnalistiky. Ale ta budoucnost vzala poměrně rychle za své. Když to srovnáme s jejími dnešními výkony, a to nejen ten středeční s pány Petříčkem a Vystrčilem, tak je to obrovský kontrast. Podobné jevy lze pozorovat nejen na paní Witowské, ale obecně na vyjadřování moderátorů České televize. Zřejmě podlehli dojmu, že čím dryáčničtější to bude, tím víc se to bude líbit divákům. Možná je to učili v duchu někdejší vávrovské Novy, kdy se takhle neurvale chovali někteří moderátoři ke svým respondentům,“ míní mediální analytik.

Witowská jako fanynka šéfa Senátu a odpůrkyně ministra

Pak to ale ustalo a dnes hodnotí Novu o mnoho lépe než Českou televizi v profesionálnějším, klidnějším a etičtějším smyslu. „Česká televize je v tomto ohledu čistý bulvár, ať jde o paní Witowskou, Písařovicovou, Tvarůžkovou, pana Železného, Takáče a další. Vyňal bych z toho Marcelu Augustovou, která je nejen velmi zkušená a velmi kvalitní, ale i nejkorektnější redaktorkou České televize. Tím bych jí nechtěl ublížit, aby zítra nedostala padáka, když jsme ji v Parlamentních listech pochválili, aby to tam neměla jako kádrový škraloup. Ale znám ji 35 let, ještě ze školy, a vím, že byla vždy spolehlivá, seriózní, slušná a profesionální, tak mě to nepřekvapuje. Ale ten zbytek je taková prazvláštní směsice lidí, kteří by se spíš hodili do bulváru. Možná by je ale ani Blesk nevzal, protože i na něj je to příliš. Potvrzením byl ten středeční trialog paní Witowské s panem ministrem zahraničí a se šéfem Senátu, kde si počínala vskutku hysterickým způsobem,“ připomíná Petr Žantovský.

Zarazilo ho, kolik chyb tato část Událostí, komentářů obsahovala včetně toho, že se naprosto nesmyslně a nikoli poprvé odehrávala na dvorku před Kavčími horami. „Jak stáli od sebe ty metry s rouškami, to byla komedie. Stejnou diskusi mohli udělat ve studiu, kdyby ho upravili. Hráli si na to, že jsou akční, že jsou in, že jedou na krev, že ze sebe vydají vše, jen aby pořad zvládli. To je ale chyba celé strategie televizní publicistiky. Druhou zásadní chybou bylo, že se paní Witowská jednoznačně definovala jako fanynka pana Vystrčila a odpůrkyně pana Petříčka. Ani k jednomu nemám sympatie ani antipatie, jsou pro mě jen předmětem čistě objektivního zkoumání, o to víc jsem vnímal, jak se citově investovala do pana Vystrčila. V podstatě ho nutila do vyjádření, která ani nechtěl říkat, strkala ho do protchajwanské i protičínské stylizace. Pan Vystrčil ale není amatér, a tak jí odpovídal celkem racionálně, ale ona ho stále a stále nutila do toho, aby se angažoval,“ kroutí hlavou mediální odborník.

V ČT to vedou tak, že normální člověk její pořady vypne

Naopak zaregistroval, že šéfa diplomacie Tomáše Petříčka nenechala dopovědět jedinou celou větu. „Do každého souvětí mu skočila, nebo se snažila skočit. On se většinou pokusil svoji myšlenku doříci, ne vždy se mu to povedlo, protože ona byla velice agresívní. Její výrazivo typu ‚Já se vás ptám na něco jiného‘ nebo ‚Nejsou tyhle vaše iluze jen z říše snů‘, ironizování, skákání do řeči, to byla opravdu nechutnost. Nevím, v kom na Kavčích horách vznikl dojem, že tohle je ta správná publicistika. Naopak to je ta nejlepší cesta k tomu, aby divák takové pořady vypínal. Protože se jednak z nich nic nedozví, a to je škoda, neboť to téma české zahraniční politiky ve vztahu k Rusku a k Číně bylo zásadní. A jednak se nikdo nechce nechat urážet nějakou vulgární či ordinérní osobou, která tam exhibuje a předvádí způsoby chování, co do slušné společnosti nepatří. Normální člověk to vypne. Je to škoda a je to absolutně v protikladu k tomu, co by Česká televize měla dělat,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Když už byla řeč o Rusku a Číně, tak i druhé téma se bude opět týkat první zmíněné velmoci, a to příběhem údajného ruského agenta, který údajně přivezl do Prahy údajný jed ricin a pak se s ním měl přesunout na ruskou ambasádu. „První s tím v médiích přišel Ondřej Kundra, to už se komentovalo mockrát, ale beztak to musím zmínit. To je člověk, který je navázán na rozmanité zájmové skupiny, co stojí zpravidla proti ruskému fenoménu obecně. Funguje jako tykadlo, jako lakmusový papírek toho, co všechno česká společnost vydrží. A zřejmě nemá vůbec žádné zábrany se nechat tímto způsobem využívat. Je to dost příšerné, kam až česká žurnalistika mohla v tak zásadní věci dojít. Ve stejném duchu, ale přece jen trochu seriózněji to komentoval v úterý Milan Rokos ze Seznamu, který v článku ‚Agenti ruské GRU vraždí v Evropě, někdy i s diplomatickým krytím‘ tomu dal širší rozměr,“ poukazuje mediální analytik.

Zpravodajci věděli o agentovi s jedem, ale nechali ho běžet

Milan Rokos v článku cituje politického geografa Michaela Romancova, který upozornil na dosavadní pravidlo, že když ruské zpravodajské služby operovaly a hledaly nepřátele v cizině, tak to byli lidé ruského původu a s ruskou politickou definicí a angažmá. „Nebyli to nějací nýmandi z malinkaté země uprostřed Evropy, jako jsou pan Hřib, pan Kolář či pan Novotný, tedy vesměs lidé pod rozlišovací schopnost skutečného ruského zájmu a ruské strategie. Je dobře, že na to někdo upozornil. Citují se jména Skripal, Litviněnko a podobně, což ovšem byli všechno ruští občané nebo lidé, kteří měli v Rusku nějaké politické definice a zadání. A naše policie teď vyslala čackou patrolu, aby hlídala pražského primátora, starostu Prahy 6 a údajně i starostu Řeporyjí, ačkoli ten to podle jiných zdrojů odmítl. Myslím si, že to je zneužití policie na absolutní banalitu,“ hodnotí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský nasazení ochranky.

V této souvislosti by rád upozornil na několik důležitých faktů, o nichž mluvil veřejně i bývalý policejní prezident Stanislav Novotný. „Shrnul bych to do tří bodů. Jestliže měl nějaký ruský agent přicestovat na ruzyňské letiště s balíčkem plným smrtícího jedu, který má v tom příslušném množství sílu vyvraždit celou Českou republiku, tak stojí hlavní otázka, pokud to naše zpravodajské služby takhle vyhodnotily, jak je možné, že ho nezatkly hned na letišti. Jak je možné, že ho nechaly odjet kamkoli? To je naprosto neuvěřitelná věc. Na tuhle otázku ještě nikdo neodpověděl. Otázka číslo dvě. Jestliže pan Kundra, který o tom píše, má pravdu, a ten člověk skutečně existuje a má v úmyslu vraždit naše komunální politiky, o čemž si dovolím docela pochybovat, ale dejme tomu, tak byl přece povinen podat trestní oznámení pro trestný čin ve stadiu přípravy vraždy. A v tu chvíli je tady minimálně ze strany občana podnět ke stíhání takového člověka,“ podotýká mediální odborník.

I jako výmysl pro dosažení agitačního efektu je to trestný čin

Druhou z možností je, že to, co Ondřej Kundra troubí přes Respekt do světa, není pravda. „Pak pan Kundra šíří poplašnou zprávu a měl by být sám předmětem nějakého právního posuzování. Jestliže šíří poplašnou zprávu, tak se tedy jedná o nějaký únik informací. A teď je třeba se zeptat, kde ty informace unikly a z jakého stupně diplomatického, justičního nebo jiného aparátu. A proč unikly právě k panu Kundrovi a proč se právě pan Kundra podjal to tímto způsobem zveřejnit. Pak je tady ještě poslední možnost, že si to pan Kundra celé vymyslel a článek je součástí nějaké propagandistické aktivity, která souvisí s tím, že ve čtvrtek odhalili v Řeporyjích pamětní desku vlasovcům, že před pár dny odstranili pomník Koněva a že se pan Hřib definoval jako člověk, který kromě přejmenovávání ulic a náměstí toho pro Prahu mnoho jiného neudělal. Ale i v tomto případě, o kterém mluvím, se stále jedná o šíření poplašné zprávy,“ konstatuje Petr Žantovský.

Ale i kdyby si celý příběh novinář Respektu vymyslel, aby docílil nějakého agitačního efektu, tak je to stále šíření poplašné zprávy. „A to je, jak víme, trestný čin. Čili by mě zajímalo, jaké bude mít kauzu vyústění, ale i pro pana Kundru. Ten je známý tím, že si nebere příliš servítky, a není to tak dávno, co se nechal slyšet, že bychom se měli jako Češi omluvit za holocaust. To jsou věci, které hlava u českého novináře nebere. Role pana Kundry je zřejmě ještě jiná než jen novinářská v časopise Respekt pana Bakaly. A ještě jedna otázka. Jestliže si je Kundra jistý tím, že odhalil tuto velmi dramatickou příhodu, jak je možné, že to neměli v Respektu na titulní straně? Jak je možné, že s tím nepracují? Jak je možné, že to necitují všechna média stejného ražení jako Respekt, že to nepřebírají všechny weby, že to nemá od rána do večera Česká televize? Těch otázek je docela hodně a na některé z nich by minimálně pan Kundra měl odpovědět. Jsem na to velmi zvědav,“ přiznává mediální analytik.

Minář si hlavu vyčistil tak dokonale, že v ní nic nezbylo

Závěrečné téma je tentokrát především pro pobavení. „Musím říct, že jsem se opět jednou zasmál, a to v pondělí nad článkem pana Petra Holce pod titulkem ‚Chvilkař Minář jde rozdýchat vládu. Větší starost by mu měla dělat opozice‘. Pojednává o tom, že pan Minář, šéf Milionu chvilek pro demokracii, ohlásil, že se půjde projít do Letenských sadů. Zdůvodnil to tak – cituji – ‚Já už to potřebuju jít rozdýchat na čerstvý vzduch,‘ říká na adresu vlády. A dále: ‚Hlavou se mu totiž honí spousta palčivých otázek, a proto si s sebou do parku vezme i transparent s otázkou, která ho pálí nejvíc a na kterou nám vláda dluží odpověď‘. A spustí tím akci ‚Ptáme se vlády‘, kdy se může ptát každý, kdo má na vládu nějakou otázku. To už je opravdu opereta,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Připadá mu, že to už není ani občanská aktivita, ani to už není ani k pláči, ani k smíchu. „Teď by bylo nejlepší, kdyby měla Letná někde dole knoflík nebo dálkové ovládání a dalo by se prostě zmáčknout příslušný knoflík off a vypnout pana Mináře. Protože tohle je kašpárkovina. Před pár dny nám oznamoval, že se bude procházet po lesích, aby se mu vyčistila hlava. Tak se mu zřejmě vyčistila tak dokonale, že v ní nic nezbylo. Proto teď vlastně jinými slovy svolává na Letnou neformální zástupy, když ví, že v koronavirové době nesmí svolávat shromáždění, ale tak aspoň dává příklad jiným lidem, co mají chodit s nějakými transparenty. Nemohu se zbavit dojmu – a opravdu nejsem konspirátor – že tenhle člověk plní nějaké úkoly a je placen a zaměstnán někým proto, aby v české společnosti prohluboval příkopy,“ poznamenává mediální odborník.

Kreativního chlapce si možná platíme jako gay pornoherce

Jenom hloubením příkopů snažení šéfa Milionu chvilek, který se během nouzového stavu zcela vypařil, určitě nekončí. „Jako by měl za cíl tu vytvářet chaos, humus, nepořádek, neklid a blbou náladu, jak říkával pan prezident Havel. Myslím, že Minář je úžasným producentem blbé nálady. Aspoň tedy u mě, protože když ho vidím, tak moje nálada okamžitě klesne o mnoho procent. A myslím, že takhle na tom nejsem sám. Takže operetka s panem Minářem na Letné se zase jednou povedla. Čekám, s čím přijde příště. Je to kreativní chlapec, tak uvidíme. Ale jenom se trošinku bojím, že ho platíme i z našich daní. Nemám pro to žádné indicie, ale ono to tak většinou chodívá. Koneckonců i jistého gay pornoherce jsme si také dlouho platili a dosud platíme z našich daní. Tak proč bychom si neplatili i tohoto kašpárka?“ ptá se na závěr Petr Žantovský.

