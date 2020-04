Uječená fúrie Witowská! Po vysílání ČT bylo zle: Lidé prý museli přepínat

reklama

Moderátorka Světlana Witowská se nejdřív obou pánů zeptala, zda jsou více nervózní z toho, co přichází z Ruska, nebo z Číny. Petříček prohlásil, že je přesvědčen, že Česko je bezpečnou zemí, ale Witowská hned zmínila, že se ptala na něco jiného. „Já vnímám dlouhodobý růst asertivity chování Ruska i Číny...“ začal Petříček, než byl opět přerušen otázkou, zda ho to nechává klidným. Ministr řekl, že není přehnaně nervózní. „Ale zároveň to také nemůžeme podceňovat,“ dodal. Witowská se pak obrátila na Vystrčila, ale Petříček pokračoval i přes přerušení. „Je to něco, čemu se česká zahraniční diplomacie dlouho věnuje a je to téma řady jednání v našich aliančních strukturách.“ Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 3% Nevěřím 97% hlasovalo: 696 lidí

Naopak Vystrčil pravil, že je nervózní z Ruska i z Číny. „A když mi dáte prostor, tak to zkusím vysvětlit,“ všiml si předseda Senátu, jak byl Petříček přerušován. „Dle mého názoru se těmto velmocem daří nás oslabovat tím, že nás rozdělují. Ať se to týká Koněva, ať se to týká Tchaj-wanu, ať se to týká přístupu ke koronavirové krizi, a pokud národ je oslabován, pokud se lidé hádají mezi sebou, tak potom jsou snadnějším soustem pro to, aby někdo jiný je ovlivňoval a aby oni dělali, co ty velmoci chtějí. Z toho jsem velmi nervózní a myslím si, že je nejvyšší čas, abychom si to uvědomili a začali se v některých věcech více domlouvat a uvědomili si, že ta naše ochrana té svobody a demokracie, která je to nejdražší, co máme, že je cennější než to, jestli se dohadujeme o té či oné věci a jestli někde stojí či nestojí nějaká socha,“ dokončil bez přerušení.

Na Petříčka pak směřovala otázka, zda je reakce ministerstva na ruskou nótu dostatečná, když mají tři zvolení činitelé policejní ochranu, ‚protože jsou ve vážném ohrožení‘. „Neměla by Česká republika říct, tady už končí meze čehokoliv, ani ne slušnosti, ale čehokoliv, a tohle si nenecháme líbit?“ ptala se moderátorka a znovu zopakovala, že v ohrožení jsou tři pražští zastupitelé.

Petříček odvětil, že to, co se objevilo v médiích, nehodlá komentovat, ale Witowská znovu vystartovala, že se ptá na reakci České republiky. Petříček uvedl, že reagují adekvátně podle míry rizika, jak je vyhodnotí zpravodajská komunita. Ale moderátorka se hádala, že riziko hrozí, když dotyční dostali policejní ochranu. Ministr pravil, že ministerstvo reaguje adekvátně a diplomaticky, protože není ani policie, ani tajné služby. „A stačí to?“ tázala se dále moderátorka a Petříček krátce odvětil, že to „samozřejmě“ stačí.

Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 4% Ne 94% Nevím 2% hlasovalo: 8687 lidí

Vystrčil si také myslel, že reakce ministerstva byla adekvátní, alespoň z toho, co četl. Ale není spokojen s reakcí na čínský dokument, který dle něho narušoval suverenitu České republiky a vyhrožoval druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli. „Tam spokojen nejsem a dlouhodobě se s panem ministrem neshodujeme.“

Witowská uvedla, že se záležitostmi bude zabývat ještě senátní výbor a zeptala se, jak se Petříček staví k výzvám ke snížení stavu personálu na ruském velvyslanectví v Praze. Petříček řekl, že vláda se proti zasahování do vnitřních záležitostí opakovaně ohradila. „Nejedná se pouze o tento poslední případ, my jsme odpovídali na nótu ruské ambasády, že odmítáme jakékoliv zasahování do základních svobod, které u nás platí, včetně svobody tisku. Já jsem přesvědčen, že Česko by se mělo chovat jinak než Rusko, my bychom se neměli chovat agresivně, my bychom měli být připraveni jednat v dobré víře s druhou stranou, tak, aby situace, jako je ta současná, kde socha maršála Koněva na Praze 6 je pouze zástupným problémem, jsou to jiné důvody, které vedou k této eskalaci...“ tvrdil ministr.

Ale moderátorka opět přispěchala s argumentem o policejní ochraně v této souvislosti. A ministr mínil, že to také může být kvůli výhrůžkám, kterých na českém internetu vůči dotyčným zaznělo více než dost, nicméně Witowská namítla, že výhrůžky přišly i z Ruska. „Já jsem se ptala, jestli je vláda připravená nějak reagovat na výzvu toho senátního výboru, jestli budete zvažovat, že omezíte počet lidí na ambasádě tady v Praze a jestli se nějakým razantním způsobem ohradíte proti tomu, co se z Ruska sem dostává. Jednak ty výhrůžky a jednak to nebezpečí, které hrozí těm třem,“ tázala se direktně. A Petříček znovu zopakoval, že vláda snad řekla dostatečně jasně, že vměšování je pro ni nepřijatelné a bude na něco takového reagovat adekvátně.

Vystrčila se pak moderátorka zeptala, zda pojede na Tchaj-wan, a senátor řekl, že by byla chyba, kdyby případná cesta na ostrov byla vnímána jako pomsta či odplata. „Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak by to měla být výpověď o charakteru České republiky, českého Senátu a o tom, co my si myslíme o svobodě a demokracii a jakým způsobem chceme pomáhat ostatním, aby jednou také mohli být svobodní.“ Ale dnes ho prý mnohem více trápí již zmíněné ‚podrývání atmosféry‘ v České republice ze strany mocností a dodal, že by byl rád, kdyby se k rozhodnutím Senátu na úrovni pléna přidalo i Ministerstvo zahraničních věcí. Petříček namítl, že ministerstvo hájí českou suverenitu. Ale přivítal slova o hledání konsenzu.

Na závěr se ministr vyjadřoval k údajně výhrůžnému dopisu senátoru Kuberovi. Uvedl, že je běžné, že pokud země vnímá něco jako ohrožující své zájmy, tak se k tomu vyjádří. „Samozřejmě ta forma tohoto dokumentu je velmi netradiční, minimálně v diplomatických stycích, nejedná se o dopis, nejedná se o nótu, ty formualce jsou velmi nediplomatické, obsah tohoto dopisu není úplně překvapující, Čína dlouhodobě reaguje velmi negativně na jakékoliv kontakty s Tchaj-wanem,“ zhodnotil.

Ale Miloš Vystrčil to za běžné nepovažuje, spolu s faktem, že rodina zesnulého senátora dodnes nemá k dispozici pitevní protokol. Dodal, že ho mrzí, že ČR nedokáže adekvátně reagovat na vyhrožování druhému nejvyššímu ústavnímu představiteli. A že ani nikdo nevysvětlí, proč dopis přišel nejdříve na Hrad. To by prý mělo zajímat i ministra zahraničí.

Následovalo Petříčkovo vyjádření přerušované otázkami Witowské. Petříček uvedl, že to na úrovni náměstka s čínskou ambasádou řešil a informace zná z médií. „A budete po tom nějak dál pátrat, nebo vám stačí, co víte teď?“ tázala se moderátorka. „Je v zájmu nás všech, aby se ta situace vyjasnila,“ řekl ministr a hned dostal otázku, zda pro to může něco udělat. Petříček uvedl, že bude na zahraničním výboru Poslanecké sněmovny diskutovat s poslanci. „A řeknete tam něco, co jste ještě neřekl? Dozví se tam poslanci něco nového?“ vyzvídala Witowská, ale Petříček prohlásil, že ministerstvo může těžko vysvětlovat něco, u čeho nebylo, ale dodal, že s kanceláří prezidenta je v kontaktu průběžně.

Výkonu moderátorky si všimla například poslankyně Jana Černochová z ODS. „Po dlouhé době sleduji Události, komentáře. Může mi někdo ze skalních fanoušků tohoto veřejnoprávního média vysvětlit, proč se Světlana Witowská dnes – v prvním rozhovoru – chovala jako hysterická uječená fúrie?“ ptala se.

„Ani Miloš Vystrčil, ani Tomáš Petříček nepatří mezi ‚agresory‘ skákající do řeči. Kdo je sleduje nebo zná, ví. Mluvili velmi slušně, mluvili k věci a mluvili hodně submisivně. A ona jim do toho úplně neprofesionálně skáče, jenom aby byla slyšet ona, proč se tak nepřiměřeně a nepříjemně prosazuje? Tak příšerně vedený uječený rozhovor jsem dlouho neviděla a neslyšela. Prosím, než mi sem začnete psát, že ČT je etalon demokratického všehomíra a nesmíme jí kritizovat, přehrajte si to.

Další rozhovor vedla s rektorem 1. lékařské fakulty UK A. Šedo a byla zase úplně v pohodě a bez negativních emocí, fakt hezky vedený rozhovor... Zvláštní. Co si paní Witowská dokazuje vůči politikům, vždyť ten dnešek musel zarazit každého diváka? Bohužel, dělá medvědí službu ČT, protože její skákání do řeči a poštěkávání musí tahat za uši úplně každého a donutí lidi tak maximálně z ČT přepnout na jiný kanál. Škoda,“ zhodnotila rozhovor.

Ještě tvrději se ozval glosátor a bývalý člen ODS Petr Paulczyňski, kterému vadila hlavně první otázka Witowské o tom, z koho jsou činitelé nervóznější. „Witowská opět zazářila. V literatuře o manipulativních rétorických technikách se tomu říká falešné dilema. Už chyběla jen otázka, kdo je náš největší přítel, a proč je to právě EU.“

