Xaver to nevzdává, chce do Rady ČT. Ale teď vytáhl věci, které mu opozice, ani „Kavky“ neodpustí

Rada České televize čeká na dovolbu svých posledních členů. Pravděpodobně to bude počátkem měsíce května. Jedním z těch, kteří postoupili k volbě na plénu, je moderátor Luboš Xaver Veselý. Proč se rozhodl kandidovat do Rady ČT? O tom hovořil v rozhovoru pro Česká média.

Co je podle Xavera Veselého tím základním rozdílem mezi médii veřejné služby a médii privátními? „Asi pociťuji jenom jeden zásadní rozdíl, a to je, že v médiu veřejné služby musíte dodržovat takzvaný kodex. A v každé vteřině svého vysílání musíte myslet na to, že nad vámi visí jakýsi kodex Českého rozhlasu, kterým se tak rádi zaštiťují všichni kritici a je to tak v pořádku, myslím, že je to důležitý dokument a že je třeba ho dodržovat, zatímco toto v soukromém rádiu není, ale není taky zdaleka pravda, že v soukromém médiu si můžete dělat, co chcete,“ sdělil Xaver Veselý. Rozhodně se však necítí ani omezený, ani v nějaké klícce.

Následně se pak Xaver Veselý rozhovořil i o diktátu peněz v soukromém sektoru. „Protože, kdo pracoval někdy pro soukromé médium, tak má tu zkušenost, nade vší pochybnost ví, že musí přitáhnout k rádiu, k webu, k televizi určitý počet diváků, ukázat jim tolik a tolik reklam, jinak nebude na výplatu,“ dodal Veselý.

Hovořilo se také o koncesionářských poplatcích a o financování médií veřejných služby. „Český rozhlas z koncesionářských poplatků dostává něco přes dvě miliardy. Myslím, že to je 2,1 miliardy. Celý zbytek rozhlasového trhu si utrhne na tom trhu z těch peněz necelé 2 miliardy. A podívejte se, kolik to je rozhlasových stanic, kolik je to rozhlasových domů, kolik je to obsahu. A v tom je vlastně – když bychom to přepočítávali na odvysílané hodiny, já vím, že to není možné, ale teoreticky, tak v tuto chvíli má médium veřejné služby, tedy Český rozhlas, několikanásobek," sdělil. Otázka navýšení koncesionářských poplatků podle něj není na stole.

„Tomuto kroku ještě musí předcházet mnoho vyrovnání prostředí. Musí zmizet mnoho pochybností, musí se vyřešit ještě spousta jiných věcí. Teprve potom ta debata bude...“ sdělil Xaver Veselý. Podle jeho slov existují obrovské pochybnosti o hospodaření České televize. „Podívejte se na všechny začerněné smlouvy, které Česká televize tak ráda ukazuje. Nikdo neříká, že v České televizi někdo zašantročil peníze, nebo že se krade, ale je to přece tak podezřelé. Prvně ať je tady nějaká transparentnost, ať koncesionáři vědí, co si platí svými penězi, ať vědí, kdo z manažerů České televize dostává jaké milionové odměny, protože tuším, že v loňském roce si manažeři rozdělili skoro 50 milionů. Ředitel České televize dostane přes dva miliony odměn...“ rozhovořil se Xaver Veselý. Transparentní to dle jeho slov je. „Já nevím, kdo z manažerů České televize jaké peníze dostal. My jsme slyšeli, že dostali jakýsi balíček a já si myslím, ať je to transparentní, ať víme, kam ty peníze jdou, co za ně ti koncesionáři dostanou, a potom se bavme o zvýšení," dodal.

Xaver Veselý také uvedl, proč se rozhodl kandidovat do Rady ČT. „Taková souhra okolností. Mě to nezajímalo do jisté chvíle vůbec. Já jsem se o to začal zajímat, vůbec o provoz toho média, o ty okolnosti, až v okamžiku, kdy radní současný Zdeněk Šarapatka se do mě velmi nevybíravým a neférovým způsobem pustil, a to vlastně byl začátek celého toho problému, protože tím se spustila ta lavina Newsroom ČT24. Měl jsem s nimi jakýsi drobný výstup,“ zmínil. Na otázku, zda nejde o vendetu, odpověděl, že ze strany Newsroomu „určitě“.

„Neznamená, že kandiduji proto, že tam jdu něco měnit. Myslím, že zákon o České televizi jasně praví, že člen Rady České televize nemůže zasahovat ani do programu, ani do výroby,“ dodal Veselý. „Kandiduji proto, že si myslím, že je dobře, aby televize veřejné služby ve své radě měla lidi různých názorových proudů, aby to bylo pokud možno barevné,“ sdělil.

„Je potřeba znovu zdůraznit, že radní České televize nemá právo zasahovat do programu, a to bych prosil, aby se vždy předeslalo, a já jsem to předeslal i při tom slyšení před volebním výborem Poslanecké sněmovny. To je důležité říct,“ podotkl Veselý s tím, že když se ale jako divák dívá na některé pořady, třeba z oblasti publicistiky, tak by si uměl představit, že by ten vějíř té otevřenosti všech těch názorů byl mnohem širší než je. „A pojďme si potom vzít jeden pořad po druhém a říkat: Tady jsme spokojení, a tady nejsme spokojení. A znovu podotýkám: Budeme to říkat jako diváci, kteří se na televizi dívají,“ podotkl. Zároveň apeloval na spolupráci s českými tvůrci.

„U České televize je zbytečné, aby nakupovala jakési hotové programy, formáty ze zahraničí, a zasazovala je do českých podmínek. Mám pocit, že by Česká televize zkrátka měla pracovat s těmi českými tvůrci. A maximálně bych to podpořil,“ zdůraznil Xaver Veselý.

Závěrem se Xaver Veselý vyjádřil k dezinformacím zveřejňovaným různými internetovými médii. „Pokud se jedná o úplnou dezinformaci, úplnou hloupost, tak já i v této věci věřím divákovi. Já se nedomnívám, že náš divák potřebuje někoho, kdo mu určí, co je pravda, a co je lež. Na co se má, a na co se nemá dívat. A nechme rozhodnout diváky, to je přeci to nejdůležitější,“ řekl Veselý.

