Z Mádla se v Číně pomočí. Proč do toho s*rou politiku? Nelezme nikomu do p*dele. Vyskočil školí mladšího kolegu

„Teď bez ironie. Skoro Jirkovi Mádlovi závidím, ten velikášský pocit vlastní důležitosti. Nepochybuji o tom, že až se s jeho rozhodnutím seznámí nejvyšší místa v Číně, že se z toho Číňané opupínkují a budou mít zajisté noční pomočování,“ reaguje se smíchem Vyskočil na Mádlovo vyjádření na facebooku, že bude olympiádu bojkotovat, a to proto, že se odehrává právě v Číně. Mádl uvedl, že naprosto chápe sportovce, kteří tam jedou a bude jim přát hodně úspěchů, na olympiádu se prý ale dívat nebude, a to dokonce ani na svůj milovaný hokej. Mimo jiné napsal: „Nemůžu přenést přes srdce, že země, která hybridně útočí na kdekoho, má koncentrační tábory pro vyhlazování svébytného etnika, nerespektuje lidská práva apod., hostuje něco tak vznešeného, jako je tento svátek sportu.“

Příhoda z války, patolízalství a „Strýček Sam“

„Mne vždycky naplňovala dojetím ta popisovaná příhoda z první světové války. Jedno období Vánoc vylezli vojáci ze zákopů, už nevím, která strana to začala, ale přestali na určitou dobu bojovat, dokonce se pobratřili se svými nepřáteli, i se obdarovávali drobnými dárky. Jen škoda, že to bylo jen v tom vánočním čase a pak začali zase bojovat,“ pokračuje dál Ivan Vyskočil.

„Olympiáda je takový celosvětový svátek sportu. Budou spolu soupeřit sportovci mnoha zemí. Černí, kakaový, bílí i žlutí. Mladí muži a ženy a mnozí naváží přátelství a vztahy. Někteří jistě i tak těsná, že jim můžeme jen závidět. A to je dobře! Buďme rádi, že olympiáda slouží k většímu přátelství a porozumění mezi národy,“ vzkazuje a ptá se. Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 29001 lidí

„Proč do toho chtějí někteří, s prominutím, srát politiku? Naši politici, Fialou počínaje a panem zbytečným Tchajwancem konče, musí patolízalsky skákat, jak diriguje ‚Strýček Sam‘. A jen trouba se k nim připojí prohlášením, že se nebude ani dívat. Už zase mají naše hlavní média plnou starost s tím, jak olympiádu pošpinit. Už zase mají plnou hubu lidských práv, která ale vytahují, jen když se jim to hodí, a velmi diferencují, jak na koho. Inu ten dvojí metr, o kterém tak často píšu, tady platí dvojnásob. A mimochodem, ani politici z mnoha zemí EU se nechovají jako naši přisírkové a podpořit sportovce jedou! Jenom zase „velmoc Česká republika“ musí dát té Číně co proto. Aspoň, že pan prezident má rozum a alespoň trochu napraví naši reputaci přáním k úspěchu olympiády. Nejsme přece v ČR všichni tak blbí,“ uklidňuje se Ivan Vyskočil.

Média hlavního proudu, obrázek Číny a anglická královna s čínským prezidentem

„Já nevěřím mediím hlavního proudu. Mám to v sobě už asi z let minulých, kdy jsme všechny zprávy museli porovnávat s tím, co vidíme, a řídit se vlastním rozumem. Stejné je to dnes. Nemám s Čínou vlastní zkušenost, nebyl jsem tam a tak se mohu řídit jen tím, co mi někdo zprostředkuje. Kdybych se řídil tím, co čtu v hlavním proudu, že je to diktátorský a totalitní komunistický režim, tak bych to také musel vidět. Ale asi to nebude takový režim, jako býval u nás a v okolních soc. státech.

Čína je dnes na špici v obchodě, jezdí tam rychlovlaky, ne jako u nás, ani nejsou obehnaní ostnatým drátem jako kdysi my. Čínští turisté si jezdí po světě a zdá se, že to nejsou žádní chudáci. Mají vyspělé technologie a dokonce jsou i ve vesmíru. To přece nemůže být tak hrozné, jak se nám tu snaží líčit. Peníze půjčují mnoha zemím a dokonce prý Američané jsou u nich velmi zadluženi. A když se anglická královna projela s jejich prezidentem ve zlatém kočáře, tak si myslím, že nám tady někdo věší bulíky na nos, a že ty „hrůzy“ nebudou asi až tak hrozné,“ zamýšlí se Ivan Vyskočil.

„Všema deseti“ proti posílání dělostřeleckých granátů na Ukrajinu

Na úplný závěr dnešního Nedělního rána pak herec říká: „Počítám, že až tento článek vyjde, že mne opět mb45 a ten, co se podepisuje NATO obviní, že jsem čínofil. A to ještě nevědí, že jsem všema deseti proti tomu, aby náš stát posílal dělostřelecké granáty na Ukrajinu a nedej bože koketoval s tím, že tam pošle naše vojáky. Takže přidají, že jsem také ruský šváb a rusofil. Nejsem ani rusofil, ani čínofil, ani amerikanofil. Přál bych si, abychom měli takovou reprezentaci, jakou má mít suverénní stát. Stát, který umí jednat přátelsky se všemi a má na zřeteli především zájmy vlastních občanů. A hlavně – NELEZE NIKOMU DO PRDELE !!“

