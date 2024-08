Ruská agrese proti Ukrajině neslábne. Rusové se stále více tlačí k Pokrovsku a Ukrajinci na oplátku odpovídají protiofenzivou v Kurské oblasti. Americké zpravodajské služby mají informace o tom, co se děje na bitevním poli, vidí, že Rusové hrnou do Kurské oblasti další posily a Ukrajinci na ruském území dál vzdorují.

Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby upozornil, že ani americké zpravodajské služby netuší, co teď mají Rusové za lubem.

„Není nám přesně jasné, kolik toho udělají, myslím tím, kolik sil tam dají, jaké jsou jejich záměry nebo co udělají s tím, co dělají Ukrajinci,“ uvedl s tím, že Washington je v kontaktu s vládou v Kyjevě a prý si vyměňují informace v reálném čase.

„Mezitím se budeme i nadále ujišťovat, že Ukrajina má zbraně a schopnosti, které potřebuje, aby se mohla bránit,“ řekl Kirby a dodal, že USA oznámí nové balíčky vojenské pomoci Ukrajině „v nadcházejících týdnech“.

agentura Reuters ve čtvrtek citovala amerického představitele pod podmínkou anonymity, který řekl, že pro americkou administrativu je v současné době obtížné buď tolerovat, nebo odsuzovat ukrajinské použití zbraní dodaných Washingtonem v Kursku, aniž by znala cíle nebo rozsah operací. „Čím hlouběji Ukrajinci postupují do ruského území, tím víc to komplikuje politiku," zaznělo z administrativy Joea Bidena. Ale jen anonymně.

Jeden úředník řekl: „Není neobvyklé, že dělají věci, aniž by nás o tom informovali.“

Řekl, že pokud by Ukrajina zabrala vesnice a zaútočila na nevojenské cíle pomocí amerických zbraní a vybavení, mohlo by to vyvolat otázky.

Kirby prohlásil, že Ukrajinci obdrželi jasnou zprávu.

„Velmi jasně a důsledně jsme trvali na tom, že opravdu chceme, aby se Ukrajina soustředila na obranu proti této agresi samozřejmě uvnitř svých hranic,“ řekl Kirby ve čtvrtek pro MSNBC. „Nepodporujeme a neumožňujeme útoky mimo Ukrajinu, s výjimkou těch naléhavých okolností, kdy se domníváme, že těsně za hranicí čelí nějakým bezprostředním hrozbám,“ dodal.

Server Kyv Post doplnil, že podle dostupných průzkumů většina Američanů zatím stále podporuje poskytování pomoci Ukrajině.

Mezitím ukrajinský generální štáb oznámil, že Rusové ztratili v důsledku útoku na Ukrajinu už 596 tisíc vojáků. Vedle toho prý Rusové ztratili už takřka 8 500 tanků a 16 500 bojových vozidel. Na informace ukrajinského generálního štábu upozornil server Kyiv Independent.

