Za ČT a ČRo budete platit víc. Nechcete, protože nemáte TV? A máte mobil? Tak máte smůlu

Novela navýší poplatky o 15 korun na 150 korun měsíčně pro Českou televizi a o deset na 55 korun za měsíc pro Český rozhlas. Senátoři zvedli ruku také pro valorizaci. Poplatek se má podle novely do budoucna zvyšovat v závislosti na míře inflace, pokud bude vyšší než šestiprocentní. Novela zachovává princip jedné platby za domácnost bez ohledu na počet přístrojů, které mají v držení její členové.

Senátor přirovnal koncesionářské poplatky k výpalnému

„Hlasoval jsem proti zákonu zvyšujícímu poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas a proti novému způsobu placení této ‚mediální daně‘, protože jak trefně připodobnil jeden kolega, nelze nalévat do sudu další vodu, aniž bychom věděli, zda jí není už dost a zda někde nevytéká množstvím různě velkých děr!“ uvedl senátor Jaroslav Chalupský (bezp. za Svobodné).

S tímto plošným poplatkem pro všechny má podle svých slov principiální problém, protože nutí platit i ty, kdo dané služby nevyužívají. „I raketýři za výpalné nabízejí alespoň ochranu. Zde je to stylem zaplať a víc nám do toho nestrkej nos, my jsme nezávislí. Tedy zcela proti logice slova PO-PLATEK = POUŽÍVÁM – PLATÍM. Ano, kdo využívá nějaké služby, má za ně zaplatit. Ten obchodní model si musí poskytovatel nastavit a technicky zajistit. Chceš peníze, trochu se snaž. Dnes klidně formou předplatného, jako např. Netflix. Možností je více. Zde se však udělal stejně jednoduchý nespravedlivý handl jako u autorských poplatků OSA a Intergramu,“ vysvětlil senátor.

Platit budou lidé, firmy i domovy důchodců

Připomněl, že koncesionářský poplatek pro ČT a ČRo se dotkne všech. Nově i majitelů mobilů, tabletů, počítačů, možná herních konzolí i těch, kdo se na ČT nedívají. „ČT si nechá od ČSSZ napráskat seznam registrovaných zaměstnavatelů a od elektráren seznam domácností připojených na elektřinu a jednoduše a levně všechny datovkou obešle s platebním rozkazem. Možná i s nějakou tučnou pokutičkou, jak to už jednou právníci ČT neúspěšně zkoušeli i na naši firmu. I to je výhoda digitalizace,“ napsal Chalupský.

Zaměstnavatelé nad 24 zaměstnanců zaplatí desetinásobek základního poplatku, nad 500 zaměstnanců už to dělá 250 000 Kč ročně! Zaplatí firmy, ale i města, nemocnice, IZS, důchoďáky, školy atd. Navíc zákon zavedl automatické navyšování poplatku o šest procent, jakmile se kumulativní inflace přehoupne přes šest procent. „Pro srovnání, komerční TV Nova hospodaří s 7,8 miliardy korun a ziskem 1,1 miliardy ročně. Veřejnoprávní ČT měla v roce 2024 rozpočet 7,95 miliardy, ČRo 2,39 miliardy korun. Po schválení zákona počítají s navýšením příjmů asi o dalších 865 milionů a 330 milionů pro rozhlas,“ přiblížil politik.

Věštíme z křišťálové koule

Při jednání v horní komoře Parlamentu se ke zvýšení koncesionářských poplatků vyjádřila také senátorka Vladimíra Ludková (KDU + ODS + PatriČR). „Veřejnoprávní média potřebujeme pro jejich profesionalitu. Potřebujeme však v tom veřejnoprávním batohu tolik programů, tolik stanic bez stanovení stropu? Stanovení toho, co všechno se na ty programy a stanice dál může navázat v budoucnu, kdykoliv, aniž bychom to jakkoliv mohli zastavit?“ ptala se senátorka.

„Já to nevím. Vy to taky nevíte. A nevíme to nikdo, protože neproběhla diskuse. Tolik opakovaná absence diskuse tady zaznívá v průběhu celého dne. Ta diskuse nezazněla, a to je to, co nám teď v tuto chvíli chybí. Těch několik desetikorun – to je nepodstatné, ale jsou jen špičkou ledovce celé této velké mediální novely. Protože nám právě chybí tak diskuse, která by řekla, jestli právě o tolik, nebo možná více, možná méně. Anebo možná vůbec. My to nevíme. Já z celé té diskuse, která probíhá dnes, která probíhala v tom veřejném prostoru, já jsem nabyla dojmu, že máme něco jako křišťálovou kouli. A ta nám dává jakési pevné věštby o tom, že pokud se nezvýší koncesionářské poplatky, tak ta veřejnoprávní média snad mohou i skončit. Nebo dost možná jsem zaslechla názor, že se rozkolísá sama demokracie – asi jí málo věříme,“ zamyslela se politička.

Vzpomínka na Belmonda

„Já, pane ministře, jsem od vás opakovaně v tom veřejném prostoru slyšela, že zvyšování koncesionářských poplatků není tou cestou. Stát opět sahá do kapes daňových poplatníků, sahá jim tam hlouběji. Někdo řekne: je to jenom o pár desetikorun. Já jsem v Senátu krátce. Na každém zasedání, s každým dalším schváleným tiskem jsme sáhli do kapes daňových poplatníků hlouběji a hlouběji,“ nastínila Ludková a v závěru svého vystoupení v den nedožitých 92. narozenin slavného francouzského herce Jeana-Paula Belmonda připomněla jeho repliku z filmu Zvíře: „Podtrženo, sečteno, slovy klasika: časy jsou zlé, Kamile, tlusťochu zaplať.“ A dodala: „Tím tlusťochem jsou bohužel občané České republiky.“

