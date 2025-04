Senátor Chalupský: Očekávám objektivní, vyvážené, profesionální zpravodajství. I ze světa

Dotýká se to nás všech, proto budu trochu delší. Hlasoval jsem PROTI zákonu, zvyšujícímu poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas, a proti novému způsobu placení této "mediální daně", protože jak trefně připodobnil jeden kolega, nelze nalévat do sudu další vodu, aniž bychom věděli, zda jí není už dost a zda někde nevytéká množstvím různě velkých děr!

Mám s tímto "novým" plošným poplatkem pro všechny principiální problém, protože nutí platit i ty, kdo dané služby nevyužívají. I raketýři za výpalné nabízejí alespoň ochranu. Zde je to stylem zaplať a víc nám do toho nestrkej nos, my jsme nezávislí. Tedy zcela proti logice slova PO-PLATEK = POUŽÍVÁM - PLATÍM.

Ano, kdo využívá nějaké služby, má za ně zaplatit. Ten obchodní model si musí poskytovatel nastavit a technicky zajistit. Chceš peníze, trochu se snaž. Dnes klidně formou předplatného, jako např. NETFLIX. Možností je více. Zde se však udělal stejně jednoduchý nespravedlivý handl jako u autorských poplatků OSA a Intergramu.

Ing. Jaroslav Chalupský BPP



Možná ani nevíte, že když si koupíte telefon, tablet, paměťovou kartu, CDčko, flash-disk, paměťový disk, máte v ceně automaticky od prodejce naúčtován a skryt poplatek pro OSA. Je to 1,50 Kč za 1GB, u 250+ GB karty je to 90Kč. Takto opouští naše peněženky víc než miliarda ročně. Ne za to, že si poslechnete hudbu, ale že si koupíte mobil, nebo flashdisk na fotky z dovolené.

Koncesionářský poplatek pro ČT a ČRo se dotkne také všech. Nově i majitelů mobilů, tabletů, počítačů, možná herních konzolí, i těch, kdo se na ČT NEDÍVAJÍ. ČT si nechá od ČSSZ napráskat seznam registrovaných zaměstnavatelů a od elektráren seznam domácností, připojených na elektřinu, a jednoduše a levně všechny datovkou obešle s platebním rozkazem. Možná i s nějakou tučnou pokutičkou, jak to už jednou právníci ČT neúspěšně zkoušeli i na naši firmu. I to je výhoda digitalizace.

Zaměstnavatelé nad 24 zaměstnanců zaplatí desetinásobek základního poplatku, nad 500 zaměstnanců už to dělá 250 000 Kč ročně! Zaplatí firmy, ale i města, nemocnice, IZS, důchoďáky, školy, atd. Navíc zákon zavedl automatické navyšování poplatku o 6 %, jakmile se kumulativní inflace přehoupne přes 6 %. Pro srovnání, komerční TV Nova hospodaří s 7,8 miliardami korun a ziskem 1,1 miliardy ročně. Veřejnoprávní ČT měla v roce 2024 rozpočet 7,95 miliardy, ČRo 2,39 miliardy korun. Po schválení zákona počítají s navýšením příjmů asi o dalších 865 milionů a 330 milionů pro rozhlas.

Aby ale nedošlo k mejlce, že bych jim to snad nepřál, nebo že nechci veřejnoprávní televizi a rozhlas jako jeden z prvků demokratické a svobodné společnosti. Naopak, jsem PRO veřejnoprávní média! Jsem PRO prvky, podporující svobodu a demokracii. Ale nesmí z nás dělat hloupé ovečky a ONI se k nám nesmí chovat nedemokraticky a nesvobodně. To mi vadí!

Musí platit i ten, kdo nekonzumuje. Nad těmi penězi není žádná pořádná kontrola. Maximálně něco jako dozorčí rada. Audit, zda mají vše na správných účetních položkách. Ale tu měli i v Motole, že? A rozkrádaly se tam veřejné peníze léta... To není kontrola nad řádným hospodařením s našimi penězi a dodáváním toho, co očekáváme.

Očekávám objektivní, vyvážené, profesionální zpravodajství. I ze světa. Proto jsme s dalšími kolegy senátory iniciovali návrh zákona, kterým by se hospodaření ČT a ČRo dostalo pod dohled Nejvyššího kontrolního úřadu. Ti pracují dobře, jsou nezávislí a nenechají se tahat za nos.

Jestli zákon projde, jsem si jist, že budeme překvapeni, co po letech zjistí z hlediska efektivity nakládání s penězi a naplňování své role veřejnoprávního média. Pak se snad konečně také otevře diskuse, jak moc potřebujeme veřejnoprávní televizi, jaký by měla mít obchodně-provozní model, co je jejím posláním a jaké konkrétní měřitelné cíle by měla plnit, kolik by měla mít programů, co se na nich má vysílat a kolik od nás potřebuje peněz.

Podle mě by mělo dojí i k oddělení ČT a ČRo, dívat se na ně jako na samostatné subjekty a samostatně vyhodnocovat jejich službu a peníze, které nás to stojí. Každý z nich je jinou byznysovou entitou s trochu jiným zákazníkem.

A víte, co je paradox? Toto vše píši v době, kdy bych na otázku "Jaká jedna jediná věc by naší společnosti prospěla nejvíce?" odpověděl: "Na půl roku vypnout televizi a média. Aby se lidé zase více začali dívat z okna, na oblohu, do přírody, kolem sebe, radovat se z každodenních krás, mluvit spolu o běžných věcech."

Ale nic, nevzdáváme se, jdeme dál...