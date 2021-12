Žádná demokracie. Chodíte k volbám, ale mocným je to úplně jedno. Profesor Drulák tvrdě o dnešním Západu

Podle diplomata a politologa Petra Druláka už v Česku, ani na Západě není demokracie. A to proto, protože pravomoce státu přešly na jiné subjekty. Nezávislé úřady, nevládní organizace a také byla spousta věcí privatizována. Demokracie je podle něho pak vyprázdněná. „Vy chodíte k volbám, ale nakonec je to jedno,“ popsal situaci.

reklama

Anketa Obstál Adam Vojtěch coby ministr zdravotnictví? Ano 35% Ne 62% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 9144 lidí

Doplnil, že globalizace se po roce 1989 zdála osvobozující, protože před tím se přes hranice šlo dostat jen těžko. „Ale pak začínáme vnímat, že pokud chceme mít demokratické rozhodování, které jsme před rokem 1989 také neměli, tak k tomu hranice potřebujeme, protože jenom v rámci národního celku jsme schopni organizovat politický život,“ připomenul.

Podle něho stát část aktivit privatizoval, část byla přenesena na nezávislé regulační orgány, další na nevládní organizace. A došlo to tak daleko, že stát prý sice stále existuje, ale nic neovlivní. „Takže ať volíte jakkoliv, tak se to nezmění, protože politik řekne: ‚Já bych rád udělal, co říkáte, ale my jsme to privatizovali.‘ Takže co se týče energetiky, už o tom nemůžeme tak moc rozhodovat. Nebo co se týče vody, informačních sítí,“ argumentoval diplomat.

Upozornil také na tzv. soudcokracii, tedy že zákon může shodit Ústavní soud. „Dochází k soudcokracii, kde si soudci začnou velmi kreativně vykládat, co vše se dá z ústavy vyčíst. A když jsou dostatečně kreativní, tak vyčtou skoro vše,“ míní. Podle něho to pak znamená, že demokracie je vyprázdněná. „Vy chodíte k volbám, ale nakonec je to jedno,“ popsal situaci.

Fotogalerie: - Hřib Mikulášem

Dle názoru Petra Druláka už zde není demokracie. „Právě proto, že se ty základní funkce státu rozpadly. Odešly jinam. Odešly do zahraničí, nebo do míst, která jsem jmenoval,“ argumentuje. Ale to prý není jen případ Česka, ale celého Západu. Česko je na tom jen trochu hůře, protože tolik majetku se privatizovalo do zahraničí.

„Dospěli jsme do stavu, Západ dospěl do stavu, kdy řada důležitých věcí, o kterých vláda i parlamenty mohly rozhodovat, jsou dnes už velmi těžko ovlivnitelné. Buď jsou privatizovány, nebo to jsou různé nezávislé úřady,“ říká Drulák, který se sám označuje za levicového. A jako jeden z těchto aspektů jmenoval, že vlády už nekontrolují centrální banky, takže nemohou rozhodovat o měnové politice. „Můžete jmenovat v podstatě skoro každou oblast života, kde došlo k tomuto vývoji. A výsledkem je, že stát je bezmocný, a skutečná moc je jinde,“ tvrdí.

Moc třímají podle diplomatových myšlenek nositelé kapitálu a potom nezávislé úřady. „Důležitá je také mediální moc, reprodukce dominantní ideologie, která vysvětluje, že toto je jediný z nejlepších světů a že jinak to být nemůže. Z mého hlediska je koncentrace kapitálu v rukách poměrně omezeného počtu oligarchů poměrně nebezpečná. A když o tomto mluvím, nemyslím specificky ČR, týká se to celé západní Evropy i USA.“

Psali jsme: Profesor Drulák: Havla stvořily USA. Fialův havlismus? Zle dopadnou „Lhali. Komu v USA to prospěje?“ Vznik covidu: Po umlčování nová odhalení Ve Francii se valí vlna odporu proti islamistům. Je to mimořádně vážné, varuje český velvyslanec „Stop migraci, zrušit Schengen. Tvrdost.“ A Šabatová tloukla knihou o stůl. To nečekala

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.