Žádné dezinformace. Politici vpustili migranty. Na ČT zaznělo o Británii

Po vražedném útoku v Southportu následuje ve Velké Británii vlna demonstrací, násilností a dezinformací o migrantech. Rasismus je dlouhodobým problémem po celé Evropě a dezinformátoři mají tendenci toho velmi často využívat, jak vidíme v současnosti například při útocích na imigranty v Británii. I zde podle mnohých názorů sehrály velkou roli dezinformace na sociálních sítích, které pachatele vražedného útoku v Southportu na skupinu dětí označily za azylanta a za islámského radikála, šlo ale o člověka narozeného v Británii.

Přestože dezinformace byla vyvracena a britské úřady již o útočníkovi vše zveřejnily, šíří se nenávist ve společnosti dál. Policie měla jednat rychleji a měla fámy, které šířila veřejnoprávní BBC, rychleji potlačit, uvedla v pořadu Události, komentáře Adéla Klečková, odbornice na kybernetickou bezpečnost z Princeps Institute. „Záleží také hodně na práci novinářů, aby si skutečně ověřovali informace a nevypouštěli, eventuálně nevypouštěli implicitní titulky, které naznačují, že pachateli jsou imigranti nebo lidé jiné rasy, jiného náboženství, když v tomto případě to skutečně pravda nebyla,“ dodala expertka.

„Obecně jsou dezinformace tak úspěšné právě proto, že apelují na naše nejnižší pudy, jako je strach, potřeba ochrany či tendence k násilí. Když je fáma venku, šíří se standardně až sedmkrát rychleji než pravdivá informace a je více uvěřitelnější, jelikož se dotýká našich nejnižších pudů. Pak ani veřejná prohlášení nejsou tak úspěšná, pokud nepřicházejí opravdu rychle,“ připomněla Klečková.

Psali jsme: Může za to brexit. Novinář vymyslel, proč se perou Angličané a migranti

Člen Výboru pro bezpečnost Radek Koten poukázal, že odpovědnost v Británii nesou politici se svou promigrační politikou: „Mě na tom mrzí jedna věc: My si tu nedokážeme přiznat, že ti politici, kteří za to nesou přímou odpovědnost, kteří vedli tuto promigrační politiku v celé západní Evropě, tak oni tu odpovědnost převádějí na jakési dezinformace a že za to mohou lidé, kteří se bouří. Je to ale naopak, ti politici nebyli schopni zajistit bezpečnost pro své občany, umírají tam nevinní lidé,“ uvedl Koten.

Jediným řešením této situace je podle poslance SPD vymahatelnost práva, což ale u určitých skupin v podstatě není možné. „V Británii jsou no-go zóny, není možné, aby tam policie šla a to právo vymohla, tak to území je pro původní obyvatele Británie ztracené. Ten problém je takový, že západní svět tak, jak jsme ho znali z 80., 90. let v podstatě už neexistuje. To je ten problém, proto se ti lidí bouří, nechtějí žít v zemi, kde ani nevědí, jestli dítě dojde do školy, dojde ze školy a jestli se vůbec vrátí domů,“ dodal Radek Koten.

Petr Letocha, místopředseda poslaneckého klubu STAN kontroval slovy, že Radek Koten straší něčím, co zde v tuto chvíli není. „Nikdo netvrdí, že migrace je v tuto chvíli zvládnuta. Měli bychom se soustředit na to, abychom náladu ve společnosti udrželi takovou, aby nevznikalo něco podobného jako ve velké Británii. Ale bohužel některá politická hnutí berou migraci a strašení na tento úkor jako svou hlavní vlajkovou loď, se kterou začali, pokračují s tím a mě to velmi mrzí. Ty škody, které se tím páchají mohou být nedozírné,“ poukázal Letocha.

Psali jsme: Půjdete do kontejneru. Migranti do Evropy mají proč se bát Pospíšil by chtěl za kampaň hnát Okamuru k soudu Ani osmáct mu nebylo. Ale už má v Německu na triku 34 zločinů Starmerův dvojí metr. Když se rabovalo v Americe, klečel. Teď slibuje tresty