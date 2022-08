Žádné peníze. Hejtman Grolich nabídl lidem trochu jinou útěchu v krizi

reklama

Grolich ve svém zamyšlení na facebooku reaguje na článek, podle kterého není bohatství jako bohatství. „Minulý týden na dovolené jsem vzal do rukou nějaký časopis a byl tam rozhovor s jednou farmářkou. V titulku byl velký citát: ‚Jsem bohatá!“ Tak to si teda přečtu, říkám si. Pracovat rukama totiž není žádná sranda. Když je člověk šikovný, tak se uživí, ale že by z toho nějak zbohatl?“ píše v úvodu Grolich.

Farmářka z článku ale nemluvila o penězích, ale o své rodině a přátelích a o své práci. „Má rodinu, kterou miluje, a přátele. Dělá práci, kterou má ráda. Je zdravá a má střechu nad hlavou. Tohle je bohatství, říká,“ pokračuje hejtman, který se nad článkem zamyslel a uznal jeho pravdivost.

„Složil jsem časopis a chvíli jsem přemýšlel nad tím, co se v posledních měsících a letech přihodilo. Pandemie, tornádo a teď kousek od hranic válka. Vzpomínal jsem na ty spousty maminek s dětmi, které k nám přišly hledat útočiště a procházely centrem v Brně na výstavišti. Přišly často o všechno. Nevěřil jsem, že se něco takového může stát. Zatřáslo to se vším,“ vzpomenul na katastrofy posledních let.

Ale i přes to všechno si člověk musí uvědomit, že jsou důležitější věci na světě než peníze nebo majetek. „To pak člověk sedí a říká si to stejné, jako ta farmářka. Mám nejlepší ženu a syna na světě, maminka s taťkou bydlí kousek od nás, takže se pořád vídáme. Máme spoustu přátel, jsme zdraví a máme se rádi. Kdybych o tohle všechno přišel, tak jsem nejchudší z celé jižní Moravy. A mohl bych mít klidně plat jako tři hejtmani dohromady,“ je se svým životem spokojený Grolich.

„Mám za co děkovat. Vím, že pro spoustu lidí to teď nebude jednoduché. Ale věřím, že to zvládneme. Jeden druhému pomůžeme a dokážeme se z těžkých časů dostat. To nejdůležitější je, abychom kolem sebe měli někoho, o koho se můžeme opřít,“ povzbuzuje Grolich občany v době krize.

