Zákaz vstupu Rusů do EU? „Nacistická politika,“ zuří Šojgu

„Jsme svědky dalšího jasného projevu nacistické politiky, kdy se z vysokých evropských tribun aktivně prosazuje rusofobní myšlenka zákazu vstupu všech ruských občanů do zemí Evropské unie,“ pustil se podle ČTK a agentury TASS za tyto úvahy do evropských států.



Zároveň také upozornil, že boj proti jakýmkoli projevům nacismu musí být „nekompromisní a všezahrnující“.



Návrhy na alespoň částečné zakázání vstupu Rusům do EU se setkávají s dosti rozlišnými reakcemi. Zatímco některé státy jsou zcela proti, pobaltské země či Česká republika již přikročili k omezení udělování schengenských víz Rusům a podobný krok chce z dalších států následovat i Finsko či Polsko.

Myšlenku nedávno rozvinul také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který naznačil, že by stačilo na chvíli toto opatření zavést, aby se Putin začal bát ohlasů ruské veřejnosti, která se snaží své potomky místo na ruské školy posílat do škol na Západě.



V rozhovoru pro The Washington Post ukrajinský prezident podotkl, že v Rusku jsou lidé, kteří válku podporují, i ti, kdo ji nepodporují, ale co je většinou spojuje, je právě to, že jejich děti studují v zahraničí, ve školách, na univerzitách. „Ať jedou do Ruska. Na tom není nic strašidelného, ať tam jedou. Ale ne navždy, prosím, nechte je pak, ať se vrátí. Oni to pak akorát prostě pochopí. Říkají: ‚My s tím nemáme nic společného a všichni lidé nemohou nést odpovědnost.‘ Mohou. Zvolili si ty lidi a teď s nimi nebojují, nehádají se s nimi a nekřičí na ně. Rusové, kteří veřejně vystupují proti válce, jsou jen ojedinělými případy, a tito lidé jsou ve vězeních. Ale ať jdou Rusové domů, ať jdou všichni do Ruska. Vždyť chtějí tu izolaci, že? Říkají celému světu, že celý svět bude žít podle jejich pravidel. Dobře, tak ať tam jdou a žijí tam,“ řekl ukrajinský prezident.

Dodal též, že by se mu takové sankce pozdávaly i z důvodu jejich „mírumilovnosti“. „V takovýchto sankcích není nic, co by bralo majetek nebo lidské životy,“ vysvětlil.

Česko v reakci na ruský útok proti Ukrajině zastavilo udělování víz občanům Ruska a Běloruska. Výjimku mají režimem pronásledovaní Rusové nebo ti, kteří zde mají rodinu. Dopravu milionům Rusů do států EU také stěžuje zákaz přímých letů, který byl zaveden již krátce poté, co jejich země napadla sousední Ukrajinu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

