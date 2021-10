Zakázaný koncert, platil ho Soros, organizoval Schwarzenberg. Rok 1989 zase jinak, než v médiích

reklama

Když se později bavil u piva s Karlem Schwarzenbergem, dozvěděl se, že to byl právě Schwarzenberg, kdo celou akci vymyslel a Větvička tvrdí, že byla financována Schwarzenbergovým přítelem ze Švédska, a to z peněz miliardáře George Sorose. „Takže jsem se nevědomky účastnil s panem Sorosem jeho první akce a bylo to krásné,“ shrnuje spisovatel pocity z koncertu.



I pozdější atmosféra 17. listopadu prý byla neuvěřitelná, dle Větvičky se ale kolem tohoto data šíří verze, z nichž nepovažuje ani jednu za úplně pravdivou. „Bohužel ale podléháme dvěma věcem – jedno je taková bílá legenda, kterou o 17. listopadu máme, tedy ta verze, že se hrdinní studenti nechali zbít na Národní třídě a potom pod vedením Charty 77 v čele s naším hlavním dramatikem svrhli nenáviděného bolševika a potom s pomocí Pražského výběru jsme vyhnali i ruská vojska… Pak je černá legenda – taková ta, která se moc neříká, podle níž to byla všechno dohoda mezi mocnostmi, tajnými službami a my jsme k tomu přišli jako slepí k houslím,“ shrnul blogger s tím, že pravda je někde uprostřed.

Větvička míní, že by při tom datu prospěla větší diskuse, jelikož by pak například dostala větší pozornost i některá dějinná fakta, jako ujištění Gorbačova Reaganovi z roku 1988, že Sovětský svaz stáhne svá vojska nejen z Afghánistánu, ale i z východní Evropy. Právě to prý mělo být pro naše komunisty jasným znamením, že „už je konec“. „Těch dvacet let je tady drželi tanky, tak věděli, že už to je jen otázka času,“ řekl Větvička.



Doplnil, že přestože se nyní komunisti dostali ze Sněmovny, mnohem horší jsou prý podle něj „bolševici ducha“, kteří jsou v jiných stranách a kteří „položili rudé legitimace v 89, ale v hlavách to mají pořád“.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

