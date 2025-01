Zákopy předané téměř bez boje Rusům. Potvrzeno i z USA

Rusové zabíjejí ukrajinské muže, ženy a děti už 1056 dní a válka už je natolik vyčerpávající a dlouhá, že morálka ukrajinských vojáků je nízká. Podle videí, která kolují např. na účtu AMK Mapping, jenž pracuje s informacemi z otevřených zdrojů, Ukrajinci některé své zákopy předali Rusům takřka bez boje. Jde o zákopy v okolí Avdijivky.

Captured practically without a fight. Morale is low. https://t.co/FIAQlg6xwA — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

Rusové také dál obkličují Pokrovsk a z dostupných informací se zdá, že město uzavírají do kleští. Na západní straně navíc postupují rychleji, protože je opevněno méně než východní křídlo.

„Mezitím Rusko pokračuje v tlaku směrem k Dněpropetrovské oblasti, což nepochybně dále rozšíří již tak omezené ukrajinské síly a zdroje v této oblasti,“ stálo na sociální síti X na účtu AMK Mapping.

Over the past two weeks, the pincers have continued to form around Pokrovsk (see the difference with the quoted post below). The eastern pincer, or flank, has seen a lot of progress, with a spearhead forming, cutting the Pokrovsk - Kostyantynivka highway. We will likely see… https://t.co/QuenRjnyUl pic.twitter.com/Rd8EoyjZhi — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 13, 2025

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16813 lidí

„Ruské síly nedávno přerušily silnici T-0405 Pokrovsk–Kostjantynivka východně od Pokrovska a silnici T-0406 Pokrovsk–Mezhova jihozápadně od Pokrovska v rámci svého úsilí o obklíčení Pokrovska a Myrnohradu v Doněcké oblasti,“ upozornil ISW.

Ale Ukrajinci přece jen odpovídají. Jedno z videí kolující po sociální síti X zachytilo mohutný výbuch v ruské Kazani.

„Ukrajinský dron zasáhl závod Orgsintez v Kazani. Přístupy k elektrárně byly zablokovány, protože vypukl velký požár,“ zaznělo na AMK Mapping, kde se video objevilo. Vedle toho Ukrajinci s pomocí dronů zasáhli ropný sklad ve městě.

A Ukrainian drone struck the Orgsintez plant in Kazan. The approaches the plant have been blocked off as a large fire has broken out. pic.twitter.com/IEFFiqvCRd — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

K dalšímu výbuchu došlo ve městě Engels v Saratovské oblasti.

Last night, Ukraine conducted a UAV strike on an oil depot in Engels, Saratov Oblast. One drone struck it, causing a large fire to break out. pic.twitter.com/SikqUMtfdy — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

A do třetice Ukrajinci zasáhli Brjanskou chemickou továrnu.

„Ukrajinské zdroje uvedly, že nejméně 13 raket zasáhlo závod, který byl zřejmě přestavěn na vývoj a dodávku munice. Satelitní snímky odhalují, že továrna byla v letech 2022 až 2024 významně rozšířena, v souladu s ruskou invazí na Ukrajinu a významným rozšířením ruského obranného průmyslu. Zdá se však, že Ukrajina šla do tohoto útoku naplno a zcela přemohla ruskou protivzdušnou obranu v oblasti,“ zaznělo na účtu AMK Mapping.

Last night, Ukraine conducted a massive, combined UAV and ATACMS strike on the Bryansk Chemical Plant. Ukrainian sources reported that at least 13 missiles struck the plant, which was apparently converted to develop and supply ammunition.



Satellite imagery reveals that the plant… pic.twitter.com/nGf2iGXIua — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 14, 2025

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 2% Ne, rozhodně ne 4% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9321 lidí Kyiv Independent upozornil, že ukrajinské drony udeřily i v ruském regionu Tula. Tulská oblast, kde žije více než 1,5 milionu lidí, se nachází jižně od Moskvy. Obyvatelé slyšeli nejméně 10 výbuchů v různých částech města. Místní guvernér Dmitrij Miljajev tvrdil, že nedošlo k žádným obětem.

Bloger, který na sociální síti X vystupuje pod jménem Tatarigami, který o sobě říká, že býval ukrajinským důstojníkem, oznámil, že do války opět zasáhl i prezident Volodymyr Zelenskyj.

„Podle ukrajinského novináře Jurije Butusova prezident Zelenskyj údajně zastavil posílání lidí do nových brigád a místo toho přesměroval rekruty do zkušených bojových jednotek. Pokud je to pravda, je to od něj skvělé rozhodnutí. Dobrá připomínka, proč byla veřejná diskuse nezbytná,“ napsal bloger.

According to Ukrainian journalist Yuriy Butusov, President Zelensky has reportedly halted sending people to new brigades, redirecting recruits instead to experienced combat units. If true, this is an excellent decision by him. A good reminder why public discussion was necessary — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) January 13, 2025

Psali jsme: Trump nebrání české zájmy. To je normální. „Jenom ti naši hájí cizí zájmy,“ ozval se Tlustý Polsko: My jsme Slovákům přelet do Moskvy nezakázali Další bolehlav Bruselu. „Proruská loutka“ vyhrála prezidentské volby Analytik: Zelenskyj může padnout jako Asad