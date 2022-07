Žaloba na Stanjuru! Advokátka toho má dost. „Za to by jakéhokoliv starostu zavřeli.“

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová minulý týden podala trestní oznámení na ministra financí Zbyňka Stanjuru za půjčku ČEZ ve výši 74 miliard korun. „Pan ministr podepsal úvěr za veřejné peníze, za to by jakéhokoliv starostu zavřeli,“ uvedla Zwyrtek Hamplová a zkritizovala celou vládu, která podle ní nedělá nic pro české občany, ale posluhuje Bruselu a stará se o Ukrajince.

reklama

Anketa Komu více důvěřujete? Miroslavu Kalouskovi 21% Markétě Pekarové-Adamové 2% Nevím / Je mi to jedno 77% hlasovalo: 5951 lidí

„Myslím, že bychom se měli pokorně vrátit do hranic České republiky. Začít si vážit věcí, které máme. Celý proces není jednoduchá záležitost. Chce to v mezích možností, které máme, kumulovat chytré a pracovité lidi této země. Opravdu je nyní nutné si hájit své,“ tvrdí Zwyrtek Hamplová, podle níž je absurdní, že Fialova vláda má v programu prohlášení typu „silné Česko, silná Evropa“.

„Bohužel Evropa již dávno není silná. Evropu si mažou na chleba všechny kontinenty a Evropa na to skáče, takže silná Evropa je nyní trochu fatamorgána, ale silné Česko bychom měli chtít si udržet. Chce to opravdu schopnou vládu. Tu bohužel již pár let nemáme,“ štve Zwyrtek Hamplovou.

Současná krize spojená s válkou na Ukrajinu neschopnost Evropské unie prý ještě více obnažila. „Žili jsme desetiletí, když pominu ten konflikt v Jugoslávii, tak jsme byli v Evropě v klidu, roupama jsme nevěděli co dělat a z EU se stal byrokratický moloch, který diktuje státům nesmysly. Evropské unii nevěřím, je to rigidní útvar, který nic dobrého nepřináší, a v rámci té války na Ukrajině ohrožuje sama sebe svým jednáním,“ pokračovala advokátka.

Fotogalerie: - S Pirkem po kavárnách

Česká republika je v přístupu k válce podle ní ještě horší a situaci vůbec nezvládá. „Náš přístup k válce je příliš militantní. Místo toho, abychom poskytli účinnou a efektivní humanitární pomoc maminkám s dětmi, tak se místo toho otevřely hranice všem, rozdávalo se plnými hrstmi, aniž to mělo nějakou logiku. Najednou se nezkoumá zdravotní stav, nezkoumá se bezpečnost. Podle mého názoru humanitární pomoc není otevření hranic kdekomu, bez toho, aniž se lidé prověří, rozhazování všemi hrstmi, i když sami tak tak máme na co peníze, a rozhodně to není vyzbrojování jedné strany konfliktu,“ uvedla Zwyrtek Hamplová ohledně pomoci ukrajinským uprchlíkům.

Vadí jí ale zejména militantní rétorika české vlády. „Mám kolikrát pocit, že jsme téměř vyhlásili válku. Přitom ostatní státy s Ruskem vyjednávají, hájí bezpečnost své energie. Samozřejmě Rusko nemá právo nikoho napadnout, ale domnívám se, že Česká republika při své rozloze, při své síle nemůže prohlásit, že je ve válce. Máme zatím štěstí, že to Rusko nebere vážně, jinak bychom byli terčem,“ říká advokátka.

Poté si vzala na mušku vládu Petra Fialy, která podle ní nedělá nic pro české občany v současné energetické krizi. „Energetika s tím vším samozřejmě souvisí. Naše vláda hodila české občany přes palubu. Ostatní státy se o své občany starají, mají regulované ceny energie a tak dále. Fiala se usmívá do kamery s těmi svými hezkými gesty, ale na naše lidi kašle. Dělá všechno pro Brusel a pro Ukrajinu, ale ukažte mi jednu věc, kterou udělal pro lidi tady u nás,“ je přesvědčená Zwyrtek Hamplová.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejvíce ji dopálil úvěr na 74 miliard, který stát prostřednictvím vlády udělil ČEZ v době, kdy na nic nejsou peníze. „Pan ministr podepsal úvěr za veřejné peníze, za to by jakéhokoliv starostu zavřeli. Stáhla jsem si smlouvu o úvěru 74 miliard a podrobila jsem ji pečlivé analýze. Například je tam utajený údaj, na jak dlouho je úvěr půjčován, kdy se to má splatit, se tam nedočtete. To je tajná informace. Budu samozřejmě žádat o informace podle zákona číslo 106, protože na tom nemůže být tajné vůbec nic,“ prohlásila advokátka.

„Zisk z ČEZ uložíme na účet lipské burzy, tak by mě zajímalo, zda jsou tam například záruky, že burza nemůže zkrachovat. Trestní oznámení proto, že se použily veřejné peníze, přestože bylo i jiné řešení. Peníze se zároveň použijí i ve prospěch jiných akcionářů a v době, kdy jsou doporučení ekonomů, že je málo peněz. Přitom zakopaný pes je v tom, kdy se to má splatit. Jednak okrádáme spotřebitele tím zpětným nákupem, jednak zisk České republiky vytváříme v hodnotě nula, a přitom vlastníme ČEZ,“ nechápe účel půjčky Zwyrtek Hamplová.

Stejné myšlenky ale podle ní měl i například bývalý šéf ČEZ a další experti na energetiku. „Potom se mi ozvali i experti z energetiky, třeba bývalý šéf ČEZ, že má stejné pochybnosti, takže já jako laik jsem měla stejné myšlenky jako bývalý ředitel ČEZ. Takže na tom asi něco bude. Už jsem to prostě nevydržela a podala jsem trestní oznámení na Vrchní státní zastupitelství v Praze. Teď jsem opravdu zvědavá, co se s tím bude dít,“ dodala.

Psali jsme: To vyděsí. Kalouskova hádka s Pekarovou se zvrhla v něco, co pocítí občan Podařilo se nám výrazně posílit energetickou bezpečnost, věří Síkela. Popíše detaily Kdybyste raději pustili českou elektřinu domácím odběratelům... Václav Krása roztrhal Síkelův tarif Chaos, amatérismus, gratulujeme, smál se Babiš vládě. Neustále lžou, už ani ti novináři jim nevěří

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama