Zarputilost ČSSD ohledně Pocheho nechápu. Šéf diplomacie přeci musí spolupracovat i s prezidentem, ťukal si v rádiu na čelo Luzar

Luzar se úvodem vyjádřil ke kauze ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO), kdy on především očekává vyjádření univerzit, kde Malá studovala. „Budeme vládu tolerovat. Co se týče konkrétního případu paní Malé, je to její soukromá záležitost a záležitost univerzit. Počkám si na toto vyjádření, které jsem ještě neslyšel,“ podotkl.

K nominantovi na post ministra zahraničních věcí Miroslavu Pochemu (ČSSD) Luzar řekl, že jej překvapuje zarputilost sociálních demokratů. „Šéf diplomacie musí spolupracovat i s prezidentem republiky,“ poznamenal Luzar a vypíchl spory hlavy státu Miloše Zemana a Pocheho.

„My dáváme pouze toleranci této vládě, vše ostatní je věcí dohod mezi ČSSD a ANO. Vůbec nevím, jak tyto dohody jsou stanoveny,“ řekl. „Předpokládám, že zítra zasedne náš poslanecký klub a bude představen program naší podpory,“ dodal Luzar.

Zároveň však podotkl, že nevnímá vládu jako úplně šťastnou. „Ale chtěli jsme oddálit nebezpečí předčasných voleb,“ vyjádřil se Luzar k tomu, proč se komunisté rozhodli vládu tolerovat. „Veškeré jiné alternativy by byly horší,“ sdělil.

„Tato vláda by se měla snažit splnit občanům to, co jim slibovala. Každá vláda by měla mít na zřeteli zodpovědnost vůči voličům,“ podotkl také Luzar. A závěrem dodal, že komunisté budou velmi tvrdou opozicí.

