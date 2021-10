Zástupcům střelců došla trpělivost. Po „bukanýrském náletu“ Pirátů a jejich fandů vše zveřejnili

reklama

„Ještě něco k nadcházejícím volbám. Poslední dny zde dáváme ty kandidáty do Sněmovny, kteří v minulosti pro naši věc udělali nejvíce. No a zde nás zajímá především horní tabulka. Tady mohou totiž příslušníci naší nemalé komunity (a chodí nám sem tisíce lidí denně) naopak vidět a připomenout si včas ty poslance, kteří se ohledně finálního hlasování ohledně pro nás tak kromobyčejně důležitém ‚ústavním dodatku‘ postavili ve Sněmovně proti zájmům a právům nejen statisíců českých střelců, myslivců a majitelů legálních zbraní, ale všech těch dalších milionů našich občanů, kteří by i do budoucna rádi chtěli nabývat, užívat a nosit sebeobranné prostředky,“ napsala Liga Libe ve svém prvním příspěvku s tím, že většina z těchto politiků nyní znovu usiluje o hlasy voličů. „Ono ‚zdržení se‘ u některých je v reálu jen mazané (a vlastně i zbabělé) PROTI (a to oni věděli a vědí...). Další případné dost užitečné vodítko, ne?“ sdílí s odkazem na hlasování o změně ústavního zákona – doplnění o právo na držení zbraní.

Anketa Přesvědčujete své okolí o tom, koho má a nemá volit? Ano, hodně 5% Ano, trochu 23% Ne 72% hlasovalo: 25494 lidí

„Ono, jak se koneckonců už v bibli (Matouš 7:15-20) praví: „Po jejich ovoci poznáte je.“ Takže pro ty z pirátských poslanců, kandidátů i jejich příznivců, co tu tak minulé dny trojčili, krátké připomenutí. Aneb aniž bychom z toho chtěli dělat nějakou snad ‚knihu hříchů‘, následně důvody, proč se zrovna oni svým konáním (pro ně ‚překvapivě‘) profilovali jako strana, které se legální soukromé zbraně ve společnosti očividně zajídají... Olovo. Zde si připomeňme pro pořádek, kteří konkrétně pirátští europoslanci pomohli prosadit Evropské komisi ony zákazy olova ‚na mokřadech‘ (tedy podle bruselské definice kolem doslova každé louže). Odpověď, byli to všichni z nich (pro úplnost, spolu s europoslanci z TOP 09 – kromě těchto dvou partají byli všichni proti zákazům olova, resp. pro revizi zákazů... viz https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/4392959550715640),“ uvádí dále Liga Libe.

„Dále – ještě než ale došlo k dosti pro naše vlastníky zbraní osudnému (a z hlediska těch, co se na tom podíleli, ostudnému) zmíněnému hlasování, už dlouho před tím na pirátském fóru se spřádaly plány na vlastní, Pirátskou stranou iniciativně navržené zákazy olova (asi pokud by Brusel v tomto váhal či mu to trvalo dlouho... viz https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/4404166292928299). Prostě tehdy (a to je zvláště pikantní) ony zákazy olova zde navrhuje pirát Zbyněk Janoška, který je současně ZAMĚSTNANCEM (https://www.birdlife.cz/author/janoskaz/) nadnárodní ekoextremistické organizace BirdLife, co vypracovala a podsunula proti naprosto všem unijním pravidlům Evropské komisi návrhy zákazů olova ‚na mokřadech‘. Nyní, jak vidět, si toto tato ekoextremistická organizace nyní tak jako předtím v Bruselu plošné zákazy olova doslova ‚objednává‘ na české národní úrovni právě u Pirátské strany, aby jej ta mohla (cituji) ‚JIŽ PŘETAVIT V LEGISLATIVNÍ NÁVRH‘...,“ zmiňuje dále Liga Libe.

„A co ony ‚pirátské tanečky‘ ohledně naší odevzdávané statisícové petice? Pirátský poslanec Vymazal, který byl určen coby ‚zpravodaj‘ naší petice, bez toho, že by ještě došlo tenkrát k samotnému projednávání petice, a tudíž i potřebnému vyslechnutí všech názorů, již měl dávno předtím hotové ‚stanovisko‘ (ne moc dobré k ‚ústavnímu dodatku‘), které formoval podle názorů ostatních pirátů na jejich fóru (viz https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/3810501628961438). K nápravě tohoto skandálního případu, co nemá asi obdoby, došlo, až když jsme žádali vedení petičního sněmovního výboru o výměnu zpravodaje...,“ píše dále.

„A nelze nevzpomenout pirátské hříchy ohledně samotného ústavního dodatku. Totiž ještě než tato ústavní novela vůbec do Sněmovny ze Senátu oficiálně přišla, již ji pirátský poslanec Pikal cíleně dehonestuje a účelově shazuje na stálé sněmovní komisi pro ústavu (viz https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/3909756842369249). O něco později, během už projednávání ‚dodatku‘, kdy se čas pro jednání kriticky krátí, se totožný poslanec svým pověstným ‚vylepšujícím‘ návrhem (pozn.: navíc s právním odůvodněním, jako by jej psalo osmileté dítě) snaží pro české majitele legálních soukromých zbraní kromobyčejně důležitou legislativu pohřbít. Na náš tlak pak sám návrh stahuje ve stylu ‚odvolávám, co jsem odvolal‘... O úloze pirátské senátorky Adély, během samotného projednávání ‚dodatku‘ v Senátu ČR ani snad nemluvit (viz https://www.facebook.com/LIGA.LIBE/posts/4892513244093599). Její emotivní až fanatický projev proti přijmutí této ústavní novely, klíčové pro slušné české občany, jako skoro jediného senátora těsně před samotným hlasováním si koneckonců může každý dohledat...,“ míní Liga Libe a uvádí, že to jsou jen některé skutečnosti, které sotva jen zapomínat.

„A všechny tyto ‚pirátské kousky‘ nás stály, věřte, nemálo energie, nervů i času. Přesto si z toho spíše jen děláme srandu – což ani to, tedy vlídný (či pardon, trochu sarkastický humor) za to vše, ovšem někomu moc ‚nevoní‘.Takže vážené pirátstvo, pokud my či i většina střelecké komunity vnímáme vaši partaj jako ty, co z legálních soukromých zbraní v naší společnosti nejsou nadšeni, nejsou na vině ty nějaké naše vylhané nesmysly, ale skutečnosti a skutky, které lze (viz výše) lehce prokázat a racionálně odůvodnit. A máte-li takovou ‚imidž‘, na které sami tak dlouho děláte, nedávejte to pak za vinu nám, ale spíše o vysvětlení žádejte a případnou odpovědnost za to vyvozujte u svých Gregorových, Peksů, Kolajů, Šípových, Vymazalů, Pikalů atd. Prostě nás do toho netahejte, jo?“ píše Liga Libe.

Další příspěvek pak přišel dnes. „Vážení, neodpustíme si něco důležitého k nadcházejícím volbám... O mnohých volbách se už říkalo, že jsou zásadní, přelomové a že jsou kromobyčejně klíčové pro naši budoucnost. Atd. atd. Nikdy to ale nebyla tolik pravda jako nyní. Prostě jde o hodně. Vlastně dá-li se říci, o vše... Míníme tím nejen naši kulturu a způsob života, ale i bezpečnost naši a našich nejbližších, a dokonce i samotné existenční otázky...,“ píše Liga Libe.

Anketa Má se o zahraniční politice EU dál rozhodovat jednomyslně, čili i s naším právem veta? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9452 lidí „Bude to rozhodně o tom, zda i nadále zůstaneme (či nezůstaneme) jedním z nejbezpečnějších států světa – a zda se naše země v rámci tragické ochrany hranic EU a stále častěji tlačených povinných migračních kvót nenaplní no-go zónami jako v zemích na západ od nás –, kde vládnou gangy a kam se dokonce bojí chodit i policie. Kterou potažmo bude stále větší tendence omezovat, či dokonce jako v USA třeba i rušit... Bude to nepochybně o tom, zda se naše partnerky nebudou bát vůbec po setmění chodit domů – a zda naše děti nebudou ve škole, hřištích a ulicích šikanovány, jako to zažívají původní obyvatelé ve Francii, Německu, Belgii apod. Bude to o tom, zda nám někdo prostě řekne, že ‚v rámci ochrany klimatu‘ již nebudeme jezdit svým autem – anebo nám z podobného důvodu ‚speciální daní dávanou na ekologické účely‘ zdraží benzín a naftu tak, že na nějaké velké ježdění stejně mít prostředky prostě nebudeme. Stejně jako peníze na programově vnucovaný elektromobil či možnost jeho dobíjení... Bude to bez přehánění o tom, zda za nás někdo, na způsob novodobé prazvláštní totality, udělá ‚ekologické‘ rozhodnutí, jestli můžeme doma topit v kamnech, mít ‚zbytečně velký barák či byt‘, vlastnit psa, či dokonce smět jíst maso...,“ dodává Liga. „Prostě, i o tom všem to dnes a zítra asi bude. Myslete na to, je to prostě ve vašich rukou. Přejeme dobrou volbu. Pro nás i vás. A především pro naše děti, které bohužel vyrůstají do zjevně nelehké doby a stále šílenějšího světa...,“ uzavírá se v komentáři.

