Zaznělo od komunistů: Koronavirus? Kompenzovat lidem ztráty. I firmám

„Bez ohledu na to, v jakém vztahu jsme teď k vládě, musím říci, že ta opatření jsou adekvátní – i když nemají někdy úplně zákonný podklad, ale na to se teď nikdo neptá. Ptá se na to, jestli nás ta opatření jsou schopna ochránit před ještě větším atakem epidemie koronaviru, nebo nejsou. Podle mého soudu dělá vláda opatření velmi přísná, což je dobře,“ hodnotí Kováčik v rozhovoru pro XTV.

Dodává ale, že vláda by se měla zaměřit také na ekonomické dopady koronavirové krize. „V souvislosti s koronavirem jsou kromě zdravotních rizik obrovská i ta ekonomická, mluví se i o tom, že koronavirus otevřel doširoka bránu, za kterou čekala krize. My podporujeme návrh, aby stát kompenzoval ty náklady, které vzniknou tím, že musejí lidi být doma, ať už jsou nemocní, nebo hlídají děti nebo jim zavřeli zaměstnání. Kompenzace musí přijít i pro firmy,“ má jasno předseda komunistických poslanců.

Kováčik jako vystudovaný zemědělec se poté vyjadřoval k nedostatku vody a problémy se suchem. „Za únor napršelo něco přes 80 milimetrů, což je nadprůměr, ale to neznamená, že ta suchá perioda je pryč. Stále trvá vážný problém zachycení, udržení a distribuce vody v krajině. Jak pro lidskou potřebu, tak pro hospodářské využití. Končí nám ten vodní blahobyt, který jsme měli,“ varuje Kováčik.

„Budeme muset zefektivnit hospodaření s vodou, což rozhodně neznamená zdražení vody, to k úsporám nepovede, naopak to je bludná spirála. Je nutné zlepšit systém zadržování vody v krajině. Ale nejprve musí ta voda napršet, to je jasné,“ radí poslanec.

Lidé by podle Kováčika měli více pěstovat svůj vztah k přírodě a učit to i děti, zejména ve městech. „Proto jsou tak zásadní zahrádkáři a jejich kolonie ve městech, nejde tam o ty tři kedlubny, které vypěstují. My chceme ve Sněmovně uzákonit, že zahrádkářství je činnost obecně prospěšná, jak to mají třeba Němci. Stejně jak jsou důležití včelaři, ne kvůli pár kilogramům medu, ale zejména kvůli opylovací schopnosti včel,“ tvrdí Kováčik.

„Problém jsou pro nás některá nařízení Evropské unie, třeba v souvislosti s myslivostí řešíme takzvanou zbraňovou směrnici, kdy nám z Bruselu nařizují, jak zacházet se zbraněmi a střelivem, jako kdybychom to bez nich neuměli. Ale myslím si, že nás nedonutí, abychom ty jejich návrhy přijímali, protože my to máme nejpropracovanější z celé Evropy. Protože přijetím směrnic by třeba naše myslivost musela téměř zaniknout, stejně jako mnohé sportovní střelecké kluby a podobně,“ říká Kováčik.

V rámci Evropské unie Kováčikovi vadí také dvojí kvalita potravin. „To je nekalá obchodní praktika, s tím se musí bojovat. A já zároveň prosazuji, aby 60 % nabídky v každém sortimentním druhu bylo z domácí produkce. Boj s tou dvojí kvalitou se nám daří a některé ty velké nadnárodní firmy už od této praktiky upouštějí,“ je v tomto ohledu pozitivní komunistický poslanec.

