Zbavit se dolaru: Už se to řeší. Bez Američanů

Toto téma bude nepochybně tématem setkání, které začíná už zítra. Jak píše americký podnikatel a znalec buddhismu Michael Roach, tlak na vytvoření nové měny vzrůstá, protože dolar začíná být používán jako zbraň při sankcích a také v obchodu. Dominance dolaru trvá od konce druhé světové války, ze které vzešly USA jako vítěz. Pomáhá tomu, že Saúdská Arábie svolila k tomu, že OPEC bude cenu ropy uvádět v dolarech a kdo chce ropu kupovat, ten ji musí v dolarech platit, což zvyšuje poptávku po měně. Za to je USA vojensky chráněna.

Nicméně, dohodu o vojenské spolupráci podepsala Saúdská Arábie v roce 2021 také s Ruskem. Na Světovém ekonomickém fóru také saúdský ministr financí Mohamed Al Džadan prohlásil: „Nemáme problém se bavit o tom, v jaké měně budeme obchodovat, jestli to bude dolar, euro nebo saúdský rijál. Nemyslím, že budeme odbývat nebo vylučovat jakoukoliv diskusi, která pomůže světovému obchodu.“

Kromě toho, na Blízkém východě dochází k historickému smíření. Sýrie byla opět přijata do Ligy arabských států. Ještě důležitější je však postupné usmiřování mezi Íránem a Saúdskou Arábií, ačkoliv tyto dvě země byly proti sobě hodně dlouho, v roce 2019 Írán dokonce napadl drony saúdskou rafinérii. V pátek došlo k historickému setkání, kdy íránský ministr zahraničí navštívil Saúdskou Arábii a setkal se s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Toto usmíření je organizované Čínou, která se se Saúdskou Arábií také sbližuje. Pokud jde o obavy z tohoto sbližování, princ Abdulazíz bin Salmán nad nimi mávl rukou. Vztahy mezi USA a Saúdskou Arábií také v poslední době utrpěly.

Už na summitu BRICS v roce 2022 Vladimir Putin oznámil, že se blok snaží vytvořit světovou rezervní měnu. Téma se nepochybně objeví znovu. Spekuluje se, že nová rezervní měna by měla být krytá zlatem, což by byl rozdíl oproti dolaru. Faktem je, že nákup zlata centrálními bankami šel raketově nahoru. Singapůr zakoupil 51,4 tuny, Turecko 45,5, Čína 39,8, Rusko 31,1 a Indie 2,8. Poslední tři jsou členové BRICS, nicméně o Turecku se také dlouho hovoří jako o potenciálním členovi. Prezident Erdogan se summitu zúčastnil v roce 2018, nicméně na následujících summitech se Turecko neúčastnilo. Roach také poznamenává, že se dle IMF snižuje podíl dolaru v rezervách držených centrálními bankami.

Vedoucí pozici držely Spojené státy dlouho. Ale země BRICS tvoří 40 % světové populace a jejich HDP tvoří v součtu 31,5 % světového HDP, což je více, než HDP skupiny G7 (USA, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Velká Británie). „Je představitelné, že se mohou země BRICS osamostatnit a obchodovat mezi sebou bez toho, aby byly jakkoliv závislé na Spojených státech,“ uvádí Roach s tím, že to může být plánem Číny vzhledem k tomu, jaký rozsah má její projekt Nové Hedvábné stezky, který ovšem ostentativně nezahrnuje USA.

Indie a Čína nemají úplně nejlepší vztahy, ale jsou schopny spolupráce, Indie přes prostředníky investuje do Nové Hedvábné stezky. Sedm ze třinácti členů OPEC se také přihlásilo k členství v BRICS a všechny země OPEC také aprticipují na Nové Hedvábné stezce, upozorňuje Roach s tím, že zde se tvoří budoucí geopolitické a ekonomické prostředí a vypadá to, že USA nejsou jeho součástí.

Krátce shrnuje, co to pro USA znamená. Pokud dolar přestane být důležitý, centrální banky se budou těchto rezerv zbavovat. Co vyvolá hyperinflaci, následně zvýšení úrokových sazeb a pokles cen aktiv. Roach poznamenává, že se nejedná o nic neobyčejného. Stejně svá postavení ztratily nizozemský guilder a britská libra.

Kritici dedolarizace ovšem upozorňují, že výkony těchto ekonomik nejsou nikterak oslnivé a jejich členové mají spoustu vnitřních problémů, proto jsou k dedolarizaci skeptičtí.

China's economic prospects are so bad that markets have surprised the People's Bank of China that sets the USD-RMB trading band. The renminbi is dropping so fast as to cause the PBoC to sell its dollars to buy yuan. It doesn't have many options given slowing economic growth and… pic.twitter.com/McpSmB2GTR