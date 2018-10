Zcela vážně: Veřejnoprávní TV udělá radost svým homosexuálním redaktorům

BBC se možná inspirovala u kandidáta Pirátů na pražského primátora Hřiba, který hovořil o nutnosti inkluze homosexuálů v městských firmách. Jak uvádí konzervativní deník The Telegraph, BBC chce dát prostor příslušníkům komunity LGBT v seriálech, filmech, ale i ve zpravodajství a publicistice. Homosexuálové a lesby by se měli například objevovat v seriálech více, ale jejich postava by nutně neměla mít nic společného s jejich odlišnou sexualitou.

Zároveň chce vedení BBC povzbudit zaměstnance z řad komunity LGBT, aby otevřeně hovořili o své odlišné sexualitě. Tématu se věnuje analýza, která odráží názory a postoje zaměstnanců BBC zjištěné v jednom průzkumu. Vyplynulo z něj mimo jiné, že homosexuálové a lesbičky negativně vnímají, že je ve veřejnoprávní britské televizi až příliš akcentována „heteronormativní kultura“.

Celý text v angličtině je ZDE.

Podle britského deníku v BBC pracuje mezi zaměstnanci 11 % homosexuálů a lesbiček. V managementu televize je to potom dokonce ještě o jedno procento víc. Nová opatření BBC souvisejí s jedním z průzkumů YouGov, podle kterého se jen 51 % respondentů ve věku mezi osmnácti až čtyřiadvaceti lety přihlásilo k heterosexualitě. Ředitel rozhlasového vzdělávání James Purnell připustil, že právě mladí diváci jsou pro BBC nejtvrdším oříškem.

„Vyplývá z toho, že pokud bude v BBC převažovat heteronormativní kultura, tak to z pohledu diváků a zaměstnanců nebude to pravé ořechové. Snažíme se proto o vytvoření co nejvíc inkluzivní kultury, jak jen to bude možné,“ uvedl v naprosto vážném tónu Purnell. Ve zmiňovaném průzkumu také respondenti z řad komunity LGBT dali najevo nelibost nad tím, že nejvíce jsou z jejich komunity navenek viditelní homosexuálové lesbičky, transgenderové osoby, bisexuálové, osoby se třetím, čtvrtým, pátým a šestým pohlavím nedostávají dostatečný prostor.





