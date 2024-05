Novotný končí v ODS. Ale nemlčí. „Je to akce Zahradila.“ A pak byl zase sprostý

reklama

„Výroky Pavla Novotného považuje předsednictvo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS. Bude se jimi zabývat výkonná rada na svém příštím jednání,“ sdílel prohlášení šéfa poslanců ODS Marka Bendy na platformě X reportér Josef Kopecký.

Pavel Novotný v ODS skončí, shodlo se na tom předsednictvo strany. "Výroky Pavla Novotného považuje předsednictvo za lidsky nepřijatelné a neslučitelné s členstvím v ODS. Bude se jimi zabývat výkonná rada na svém příštím jednání," řekl Marek Benda.https://t.co/MFtoWWGSwn — Josef Kopecký (@PepaKopecky) May 14, 2024

Předsednictvo nemá pravomoc nikoho vyloučit, tu má buď místní sněm, nebo výkonná rada. Předseda senátorského klubu ODS Zdeněk Nytra pro Echo24 řekl, že Novotný překročil hranici. „Jestli to byly programové věci, nebo vulgární vyjádření, tak to už prostě v této chvíli překročilo ne jednu, ale všechny hranice,“ uvedl Nytra.

Sám Novotný pro Echo24 nechtěl během dne spekulovat, jak se k jeho případu strana postaví. „Nebudu spekulovat, co by a jak by. Kdybych si měl vsadit, dovládnu jako starosta za ODS, ale to je jen můj intimní názor,“ řekl Novotný.

„23 let manželství (s ODS). Krize byly. Jestli mě teď vyhodí, nebudu do strany kopat. Na to mám Petra (Fialu) a tu stranu moc rád. Je to akce Zahradila a téhle zmrdské kliky, sám jsem jim nahrál, půjdu s hlavou vztyčenou. A bez vulgarit,“ dodal Novotný.

Zástupci opozice v poslední době apelovali na ODS, aby z chování Novotného vyvodila důsledky. Spor s Novotným nyní vede místopředseda opozičního hnutí ANO Havlíček. V minulém týdnu se opřel do řeporyjského starosty na plénu Sněmovny, když apeloval na premiéra Petra Fialu (ODS), aby se od Novotného distancoval a rázně proti němu zakročil. Narážel na slova Novotného k fotce Felixe Slováčka s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou.

Jak je u řeporyjského starosty zvykem, nešetřil Slováčka za fotku s Konečnou vulgarismy: „Felix byl vždycky debil,“ napsal ke snímku Konečné a Slováčka z Ostravy, kde koalice STAČILO! dnes zahájila ostrou část kampaně pro volby do Evropského parlamentu. Slováček zde vystoupil v rámci kulturního programu.

Následně se rozepsal o Slováčkově dceři, která se léčí s rakovinou, kvůli tomu se prý kritiky dlouho stranil: „Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ dodal ve svém příspěvku Pavel Novotný.

Že si Pavel Novotný vzal do úst i Slováčkovu nemocnou dceru Aničku, řada lidí tvrdě odsoudila a kritizovala.

