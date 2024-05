„Do roku 2096 na lipské burze.“ Drahá elektřina podmínkou Bruselu. Rajchl varuje

Evropská komise „posvětila“ stavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Podle předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla je to důkaz, že se k ČR chová jako ke kolonii. „Dokonce nám diktují podmínky, za jakých budeme povinně muset elektřinu vyrobenou v pátém bloku dukovanské jaderné elektrárny prodávat,“ varuje. Dodává, že až do roku 2096 budeme muset elektřinu z Dukovan prodávat na lipské burze. Tedy až poté, co si svoje prodají Němci.

Evropská komise posvětila dostavbu Dukovan, byť s sebou to rozhodnutí nese celou řadu povinností. Lze to brát celkově jako dobrou zprávu?

Je to přesně obráceně, protože Evropská komise nám svým rozhodnutím dala jasně najevo, že jsme pouze kolonií, neřkuli protektorátem, a musíme pouze plnit podmínky, které nám Brusel stanoví k tomu, abychom si na vlastním území mohli postavit vlastní stavbu. Nejde jen o postavení, ale dokonce nám diktují podmínky, za jakých budeme povinně muset elektřinu vyrobenou v pátém bloku dukovanské jaderné elektrárny prodávat. Není to nic jiného než přístup koloniální velmoci vůči své kolonii a naprosto neakceptovatelný diktát ze strany bruselských mocipánů. Opravdu došlo k překročení veškerých hranic toho, co můžeme akceptovat. Měli bychom se velmi důrazně postavit proti tomu, jak nás Evropská unie šikanuje a diktuje nám, jakým způsobem můžeme na vlastním území hospodařit s naší vlastní komoditou, kterou je v tomto případě elektřina.

Počkejte, co nám podle vašeho mínění Evropská komise v případě dostavby Dukovan diktuje?

Vnímám to jako velké ponížení České republiky. Dělá to z nás prodejce druhého řádu, kdy musíme milostivě počkat, až si Němci prodají všechno, co potřebují, a teprve poté můžeme začít prodávat my.

Možná daleko horší je pak nařízení, že po celou dobu životnosti pátého bloku budeme muset tuto elektřinu prodávat přes lipskou burzu. Fakticky až do roku 2096 budeme muset elektřinu prodávat tak, jak nám nadiktuje Evropská komise, a nikoli na základě přímého kontraktu a podle českého zákona o cenách, ale fakticky na energetické burze v Lipsku. Ta je nejenom netransparentní, ale také zvyšuje cenu pro koncového zákazníka. Naši občané za tuhle elektřinu budou nuceni platit výrazně více. Něco takového přece nemůžeme akceptovat, jinak to bude zásadním způsobem svazovat ruce české ekonomice a udržovat nás to v roli pouhé ekonomické kolonie západní Evropy.

Viděl jsem, že jste někde komentoval údajný nákup zbraní se zakázaným bílým fosforem z Řecka. Je to skutečně pravda? V médiích to nikde neproběhlo.

Česká vláda nakupuje granáty a různou munici po světě a kromě toho nakoupila z Řecka munici, která obsahuje zakázaný bílý fosfor, který se chová mírně řečeno velmi nešetrně k civilnímu obyvatelstvu. My jsme se přesto rozhodli tuhle munici koupit a dodat ji na Ukrajinu, což považuji na šílené. Zprávy o tom bylo možné najít v řeckých médiích, přestože to Fialova vláda vede v utajeném režimu a některé řecké opoziční strany protestují proti tomu, aby se jejich stát na něčem takovém podílel.

Závěrem ještě jiné téma. Média v posledních týdnech informovala o dopadech zvýšené daně z nemovitostí. Ziskem hodlá vláda lepit díry ve státním rozpočtu. Co na to říkáte?

Daň z nemovitosti byla zvýšena v rozmezí o 80–500 procent a zásadním způsobem to zatěžuje domácnosti i podnikatele včetně vinařů a zemědělců. Vláda tím jen chce zakrýt svou neschopnost. Lidé kvůli tomu musejí znovu fakticky platit za majetek, který si pořídili za zdaněné peníze.

Premiér přece dříve opakovaně říkal, že k ničemu takovému nedojde.

Petr Fiala doslova řekl, že občané by neměli být trestáni za to, že si spoří do svého majetku a kupují nemovitosti. Jejich heslo znělo „zvýšení daně z nemovitosti za žádnou cenu nepřipustíme“. Tohle oni říkali.

Ukazuje to, jak pětikoaliční vláda občany kompletně obelhala, protože slibovala něco, co od začátku neměla v úmyslu plnit. Oni zcela rezignovali na plnění jakýchkoli svých předvolebních slibů a programových prohlášení. Považuji to za obrovskou zbabělost, protože vláda chce dluhy způsobené vlastní neschopností řešit tím, že lidi připraví o další peníze tím, že jim zdaní majetek pořízený za dvakrát zdaněné peníze. Musíte nejdříve zdanit příjem a pak platíte DPH při stavbě. Je to dýka do zad českým občanům. Nemluvě například o zemědělcích, kteří mají velké lány polí a jsou vinou vlády už tak v obrovských problémech. Obecně to znamená, že tahle vláda znovu řeší svoje problémy tím, že sáhne do kapsy lidem, kteří se nemají jak bránit. Obírají lidi o miliardy korun a flagrantně porušují vlastní sliby jen proto, že nejsou schopni krotit státní dluh. Dokumentuje to absolutní bezradnost současné vlády, kterou je nutno co nejdříve vyměnit. Za stranu PRO říkáme, že bychom nejen důchodcům vrátili těch devatenáct miliard, které jim sebrali, ale vrátili také daň z nemovitosti na původní úroveň. Vláda lidi regulérně okrádá, je to čistá zlodějina.

