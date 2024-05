Jen tak najednou odletěl na Ukrajinu? Zlé důvody, proč Blinken musel do Kyjeva

Ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Anthony Blinken dnes ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému potvrdil, že na Ukrajinu dorazila část velkého balíčku americké pomoci a na cestě je další.

„Víme, že je to náročné období. Ale také víme, že v nejbližší době je pomoc již na cestě, část z ní již dorazila a další bude přicházet,“ řekl Blinken při návštěvě Ukrajiny prezidentovi Zelenskému. „A to bude mít skutečný význam proti pokračující ruské agresi na bojišti.“

Zelenskyj v odpověď uvedl, že největším deficitem Ukrajiny jsou dodávky protivzdušné obrany vzhledem k ruským leteckým útokům. „Opravdu dnes potřebujeme dva patrioty pro Charkov, pro Charkovskou oblast, protože tam jsou lidé napadeni. Civilisté, bojovníci, všichni jsou pod ruskými střelami,“ uvedl prezident.

Anketa Pakliže by se našel spolehlivý právní nástroj, měli by ukrajinští bojeschopní muži být vráceni na Ukrajinu? Měli 48% Neměli 47% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6239 lidí

Cílem Blinkenovy cesty bylo podle agentury Reuters „vyslat silný signál ujištění Ukrajincům, kteří se zjevně nacházejí ve velmi obtížné chvíli“. Pod podmínkou anonymity to novinářům sdělil americký představitel cestující s Blinkenem.

Blinken na Ukrajině jednal i s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou. Úředník dále uvedl, že rakety dlouhého doletu známé jako ATACMS a stíhače protivzdušné obrany schválené prezidentem Joem Bidenem 24. dubna již dorazily k ukrajinským silám.

„Není pochyb o tom, že několikaměsíční zpoždění při schvalování žádosti o dodatečný rozpočet a odesílání vybavení na Ukrajinu si vyžádalo značné náklady. Zrovna tento týden jsme vyčerpali asi 400 milionů dolarů na obranné vybavení pro Ukrajinu z doplňkového programu, takže děláme vše pro to, abychom tuto pomoc urychlili,“ uvedl Blinken 12. dubna v pořadu Face the Nation na CBC News.

Americký politický aktivista a zastánce bývalého prezidenta Donalda Trumpa Jack Posobiec ze slov Blinkena soudí, že vinu za nedostatečné opevnění Charkova, kde Rusko minulý týden spustilo ofenzivu, dává republikánům. Ti v americkém Senátu v prosinci blokovali návrh na finanční pomoc Ukrajině.

Snadný postup ruské armády při květnové ofenzivě byl podle všeho způsoben právě nedostatečným opevněním. Na jeho výstavbu však byly vynaloženy značné finanční prostředky. Právnička a výkonná ředitelka nevládní organizace Institute of Legislative Ideas v Kyjevě Martina Boguslavetsová v souvislosti s tím upozornila na podezřelé smlouvy s fiktivními společnostmi, podepsané bez výběrového řízení, které vedly k obrovským ztrátám až miliard hřiven.

Psali jsme: V Charkově rozkradli miliardy na obranu. Takto. Skandál z Ukrajiny, kde jde o hodně

Fiktivních společností na Ukrajině měly podle Bohuslavetsové vzniknout stovky. „Toto schéma na první pohled ukazuje, že úředníci ve státních úřadech mohou bezohledně registrovat nové společnosti a využívat k tomu lidi, kteří o tom ani nemusejí vědět. A tento úředník na tom vydělává obrovské peníze. Krvavé peníze,“ dodala Boguslavetsová.

I z toho politický aktivista Posobiec vyvodil, že americký ministr zahraničních věcí jel na Ukrajinu „na úklidovou operaci“, a o „milionech, které si ukrajinští oligarchové nabrali do kapes“, se Blinken v žádném rozhovoru nezmíní.

Blinken is already blaming the lack of Kharkiv defenses on Republicans He wont mention the millions pocketed by Ukrainian oligarchs He’s over there on a cleanup operation pic.twitter.com/sM7EPrOnN1

„Rusko mohlo znovu vtrhnout na severní Ukrajinu, protože místní úředníci si strčili do kapsy peníze poslané na obranu,“ upozornil Posobiec na svém účtu sociální sítě X s upozorněním na ukrajinskou právničku Boguslavetsovou.

Vojenský analytik Tyler Weaer – na X pod přezdívkou Armchair Warlord – rovněž upozornil na to, že je zvláštní, že by americký ministr zahraničních věcí jen tak z nenadání odletěl na Ukrajinu.

Analytik uvedl, že „ministr zahraničí přece jen tak náhodou nenasedne do letadla a nepoletí do nebezpečné země ve východní Evropě“.

Blinkenova cesta na Ukrajinu se podle Weavera odehrála „v nouzovém stavu“ a její koordinace se začala řešit už ve chvíli, kdy se objevily zprávy o začátku ruské ofenzivy.

The Secretary of State doesn't just casually hop on a plane and fly over to a dangerous country in Eastern Europe, this was done on an emergency basis and machinery likely went into motion to coordinate the trip as soon as news of the offensive broke. https://t.co/vRuG3sthDl