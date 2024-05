Ombudsman: Zástupce radí českým turistům, jak se vyhnout nepříjemnostem na mexických letištích

reklama

Mexiko vyžaduje po cizincích, aby během vstupní kontroly na letišti předložili řadu dokumentů ve španělštině. Pokud to neudělají, tamní imigrační úředníci jim vydají rozhodnutí o nevpuštění do země. Poté je do doby, než jim letecká společnost zajistí zpáteční let, umístí do zadržovací cely. V té přitom panují velmi špatné podmínky. Cestující si stěžovali třeba na nefungující sociální zařízení či chlad a špínu.

To zažila také stěžovatelka, která se do Mexika vydala společně s přáteli. Těm místní imigrační úředníci neumožnili po kontrole dokladů opustit letiště, aniž by jim blíže objasnili důvody či možnosti obrany. Následně je umístili do cel, do kterých jim nedovolili vzít si osobní věci včetně telefonu a léků. Následující den je vyhostili ze země.

„Mexiko má právo rozhodnout o tom, koho (ne)vpustí na své území. České velvyslanectví v Mexiku ani já nemůžeme přikazovat mexickým imigračním úředníkům, jak mají jednat, ani vynutit (dřívější) propuštění zadržených českých občanů. Bránit se dá pouze podáním stížnosti na mexickém velvyslanectví v Praze,“ vysvětlil zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm.

Mexičtí imigrační úředníci také ověřují množství přivezených cigaret a doutníků. Často přitom požadují pod záminkou překročení limitu zaplacení přemrštěné pokuty, aby turistům umožnili opustit letiště. Nevystaví jim přitom žádný doklad. Případně jim protiprávně zadrží cestovní pas. „Doporučujeme proto nevozit cigarety a doutníky. V případě postihu si vyžádejte jméno imigračního úředníka a následně pošlete stížnost na mexické velvyslanectví v Praze,“ poradil zástupce ombudsmana.

Přestože se české velvyslanectví v Mexiku společně s dalšími diplomaty z jiných evropských států bránilo proti postupu mexických imigračních úředníků, Mexiko na to oficiálně nereagovalo. Zástupce ombudsmana se proto obrátil na ministra zahraničních věcí a požádal ho, aby zvážil další možnosti řešení těchto problémů. „Není mi lhostejné, v jak nedůstojných podmínkách musí naši občané strávit mnohdy i několik dnů, než je Mexiko vyhostí ze země, ani to, jakým způsobem s nimi jednají tamní imigrační úředníci na letištích,“ uvedl Schorm.

Zástupce ombudsmana současně připravil pro české turisty informační leták. V něm radí, jak se připravit na vstupní kontrolu na letištích v Mexiku a jak se případně bránit proti postupu místních imigračních úředníků.

