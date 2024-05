Ministr Kupka: Stavíme aktuálně více než 200 km nových dálnic

reklama

Kvalitní dopravní infrastruktura je podmínkou dalšího rozvoje České republiky. Nezůstáváme jen u slov. Stavíme aktuálně více než 200 km nových dálnic. To je vůbec nejvíc v historii ČR. Zakousli jsme se také do klíčových projektů na železnici a připravujeme vysokorychlostní tratě. Navíc jsme připravili strategický výhled jednotlivých investic, které povedou k tomu, aby do deseti let měla naše země dostavěnou síť dálnic, ale také moderní železnice. Právě o desetiletém plánu rozvoje české dopravní infrastruktury a financování hlavních projektů jsem hovořil na letošní konferenci Dopravní infrastruktura v Litomyšli.

Místo konání akce je více než symbolické, kolem Litomyšle totiž povede klíčová dálnice D35, která uleví přetížené D1 a městům a obcím, které dnes zatěžuje intenzivní provoz po silnici I/35. Už letos v dubnu jsme v této oblasti zahájili stavbu úseku mezi Džbánovem a Litomyšlí, jehož trasa končí severovýchodně od obce Řídký, kde se napojí další připravovaný dálniční úsek Litomyšl - Janov. Do konce roku bude ve výstavbě na 64 kilometrů tohoto klíčového dopravního tahu, důležité dopravní stavby ale budujeme napříč celou republikou.

Mgr. Martin Kupka ODS



