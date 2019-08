Zdechovský nejen o migraci: Smutný případ Švédska. A Řecko...

Europoslanec Tomáš Zdechovský odpovídal na dotaz jednoho z čtenářů serveru ParlamentníListy.cz, který se podivoval nad tím, jak promigračně se chová EU.

„Pochybení o neoprávněném udělení azylu padá na hlavu toho státu. Ale to už nikdo neřeší, zda ten stát chybuje, nebo ne. Prostě chybuje takto dál a dál a EU jej za to nepotrestá, takže to onomu státu je úplně fuk, že chybuje. Holandsko ponechává nelegální migranty v tzv. režimu strpení a po 5 letech tito dostanou občanství! Řecko, které má začít proces s registrací migrantů, to nedělá, neodebírá těm lidem vzorky otisků prstů, nechalo je projít s falešnými pasy. EU to neřeší, Řecku za to nic nehrozí! EU se radši stará o Maďarsko, které se v tom chaosu snaží udělat trochu pořádek. Prostě EU je neuvěřitelně promigrační a my na to máme doplácet. To Vám nevadí?“ zeptal se volič.

Zdechovský odvětil, že za pochybení v migrační politice nesou odpovědnost jednotlivé státy a za svá rozhodnutí si také nesou následky.

„Vážený pane Černochu, jsou to především státy, které budou nést důsledky své vlastní nezodpovědné imigrační politiky. Smutným příkladem je Švédsko, jemuž jsem se věnoval i ve svých článcích. Řecký přístup byl samozřejmě problém, s tím určitě souhlasím. Byla to ale EU, díky níž se podařilo dosáhnout dohody s Tureckem a snížit počet příchozích migrantů na naprosté minimum,“ napsal doslova Zdechovský.

Jednotlivé členské státy EU by se měly v maximální možné míře starat o to, aby se neopakovala pochybení s migraci spojená. A to i v případě, že jde o zločiny, kterých se dopouštějí někteří žadatelé o azyl. Státy EU musí udělat vše pro to, aby se, pokud možno, podobné situace neopakovaly.

