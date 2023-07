Zdechovský varoval poslankyni ANO: Pokud lidé vtrhnou do Sněmovny, vyhází vás z oken všechny

MEDIÁLNÍ MONITORING Poslankyně Margita Balaštíková (ANO) a europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se střetli v CNN Prima News v pořadu Partie Plus. „Přestaňme tady dělat pro lidi politický kolotoč, pouť skončila. Pokud občané vtrhnou do Poslanecké sněmovny, tak vás z těch oken vyhážou všechny. Bez ohledu na koalici a opozici," zaznělo mimo jiné z úst Tomáše Zdechovského, když reagoval na návrhy poslankyně Balaštíkové.

„Pan ministr Stanjura by měl změnit rétoriku a měl by se snažit poučit z chyb," poznamenala Margita Balaštíková ke konsolidačnímu balíčku, který opoziční poslanci obstruovali 27 hodin, než balíček prošel prvním čtením. Balaštíková však odmítá, že by šlo o obstrukce, šlo podle ní o věcné připomínky.

„V současné době to není o žádném hrdinství, opozice a koalice si musí sednout ke kulatému stolu. Jsem věcný kritik balíčku, zůstávají tam stále nějaké problémy. Je potřeba si přestat hrát na hrdiny a vyvolat otázku ohledně superhrubé mzdy. Změny v balíčku jsou dost kosmetické," uvedl Zdechovský.

Balaštíková následně zkritizovala vládu za to, že nechala rozběhnout inflaci, protože nezastropovala energie. Hovořila o škrtech v počtu ministerstev, apelovala na protiinflační opatření. „K rozpočtu přistupuji s velikou pokorou," oponoval Zdechovský a opět opakoval vyvolání otázky ohledně superhrubé mzdy.

„Kdybychom zrušili tři ministerstva, nebo politické náměstky, 100 miliard neuspoříme. Přestaňme tady dělat pro lidi politický kolotoč, pouť skončila. Pokud občané vtrhnou do Poslanecké sněmovny, tak vás z těch oken vyhážou všechny. Bez ohledu na koalici a opozici," poznamenal Zdechovský.

Balaštíková a Zdechovský se následně dostali do osobní přestřelky, kdy se vzájemně osočili. „To, co předvedla paní Balaštíková, bylo trapný," poznamenal Zdechovský k Balaštíkové, která na něj útočila, a vrátil se ke konsolidačnímu balíčku.

Konsolidační balíček a změny

Je téměř jisté, že konsolidační balíček dozná změn. Co by se mělo změnit za Zdechovského? „Já jsem ty změny studoval, jsou to opravdu kosmetické změny. Celkově by se balíček, jak je udělán, měnit neměl," zmínil také europoslanec. „Pokud konsolidační balíček nemá skončit jako polotovar, musí být vcelku kompaktní, strany si nesmí brát jen rozinky a jen pro jejich voliče důležité věci. Balíček musí být schválen jako celek. A drobné změny je možné udělat," dodal Zdechovský.

To, že balíček doznává změn, je podle Balaštíkové proto, že jej vytvořila nesourodá pětikoalice. „Jediný spojovací prvek je Andrej Babiš," poznamenala Balaštíková a hovořila o EET i o zdanění nadnárodních korporací. Chybí jí také analýzy a dopadové studie ke stavu financí. „Jsem zvědavá, co nám pan ministr financí řekne na rozpočtovém výboru a zda nám předvede analýzy, podle čeho ten konsolidační balíček vznikl," uvedla Balaštíková.

V Česku přibývá provozoven, které neberou platební karty. „Celkem se divím tomu, že by to tak bylo. Že by někdo chtěl přijímat cash. Byl jsem v pátek ve Dvoře Králové v zoologické zahradě, kteří by nejraději přešli plně na platební karty. Já osobně tam, kde neberou platební karty, nijakým způsobem nenakupuji," uvedl Zdechovský a poukázal například na jihovýchodní Asii či Japonsko, kde nelze téměř narazit na platby v hotovosti. „Osobně věřím v digitální ekonomiku," dodal.

Cena Vodňanského kuřete

Řeč byla také o inflaci. „Myslím si, že ta opatření vládního kabinetu se projeví až v příštím roce. Ta opatření se projevují nyní pouze částečně. Vliv na inflaci má daleko víc pan Babiš, který navýšil ceny například u Vodňanského kuřete, tím, jak vlastní spoustu potravinářských řetězců," brzdil Zdechovský nadšení premiéra Petra Fialy (ODS), že na poklesu inflace mají vliv vládní opatření.

„Vy nemít Babiše, tak nemáte o čem mluvit. Balíček ještě neplatí, tak ten vliv nemá," smála se Balaštíková a zdůraznila, že za cenami potravin stojí ceny energií. „Určitě to není cena u Vodňanského kuřete. Ceny opravdu dělají řetězce. Pokud to opravdu vláda myslí vážně, musí upravit nařízení. Pane Zdechovský, můžete kroutit hlavou, pozor ať neupadne," poznamenala Balaštíková, že je důležité se zabývat tím, kdo upravuje cenovou politiku.

