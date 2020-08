Zděšení. Rusko se blíží k hranicím EU! To chce nové volby v Bělorusku! Senátor Fischer by si posvítil i na české zbraně u Lukašenka

reklama

Hned v úvodu pořadu došlo na koronavirus a na starosti, které s nemocí mají jak občané, tak cestovní kanceláře.

Veselý se zastal Evropské unie. „Toto není chyba Evropské unie, protože EU nemá zdravotnictví ve své gesci. Ale kritizují ji lidé, kteří chtějí, aby těch pravomocí měla co nejméně,“ poznamenal poslanec.

Fischer vynadal předsedovi vlády Andreji Babišovi. „Mě ta zpráva, že pan premiér vyřešil tu situaci telefonátem z dovolené na Kypu do Řecka, vlastně zneklidnila, protože toto je přece v gesci epidemiologů, a to, že premiér může takto zrušit nějaké rozhodnutí epidemiologů, to mě zneklidňuje. ... A pak také, pan premiér by měl jít příkladem a naplnit to, k čemu vyzývala vláda české občany a trávit dovolenou doma,“ konstatoval Fischer.

Vláda by neměla jednat jako cestovní kancelář, ale jako vrcholný orgán odpovědný za zdraví občanů,“ upozornil Fischer. Z tohoto pohledu by bylo lepší, kdyby vláda vydala doporučení, do jakých zemí necestovat, pokud se tam zhoršuje epidemiologická situace. A protože se epidemiologická situace zhoršuje i v Chorvatsku, podle Fischera by od vlády mělo přijít doporučení, že do Chorvatska není dobré cestovat.

Veselý doplnil, že by to měli zhodnotit epidemiologové, a pokud dospějí k názoru, že se tam epidemiologická situace zhoršuje, tak mají epidemiologové vládě doporučit, co dělat.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila výhybku k Bělorusku.

Fischer zdůraznil, že musíme prověřit, zda a jak se do Běloruska dostaly české zbraně. „Musíme si uvědomit, že tam ozbrojený konflikt už je a platí tam embargo,“ zdůraznil Fischer, s tím, že ho příliš nezneklidňuje telefonát běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka s ruským prezidentem Vladimirem Purinem, protože se podle jeho názoru dal čekat.

Naproti tomu Veselý možným ruským vměšováním do situace v Bělorusku znepokojen byl. „V tu chvíli už máme Rusko na hranici Polska, samozřejmě, že bychom měli i obklíčenou Ukrajinu a mě ta situace velmi zneklidňuje,“ pravil Veselý.

Uvítal by, kdyby evropští politici jednali s Vladimirem Putinem a odradili by ho od případného ruského zásahu v Bělorusku.

Fischer volal po opakování voleb v Bělorusku. „Není co uznávat, ty volby nebyly ani férové, ani spravedlivé,“ zdůraznil.

Veselý dal Fischerovi za pravdu a vyčinil premiéru Babišovi, že ve věci Běloruska sáhl k sólo akci a volal po opakování voleb v této zemi. „Takové vyjádření má vydat ministerstvo zahraničí nebo k té věci zasedne vláda, na něčem se usnese a pak k tomu vydá prohlášení. Pan premiér není specialistou na zahraniční politiku,“ pravil Veselý.

Poté se vymezil proti Alexandru Lukašenkovi, podle něhož jsou současné protesty řízeny i z Česka. „Pan prezident Lukašenko se snažil využít současné protičeské nálady v Rusku a snažil se to na to naroubovat, ale u Běloruska je jasné, že mu to nevyšlo,“ domnívá se poslanec.

Pánové se shodli na tom, že by Česko a Západ obecně měl jednat s lidmi, kteří v minulosti z Běloruska museli uprchnout, a pokud se ukáže, že tito lidé mají plán pro svou zemi, je prý třeba je podpořit, aby v zemi nevzniklo mocenské vakuum, kterého by mohla využít Ruská federace.

„Pokud se v Bělorusku nebude angažovat Rusko, tak se postupně může v Bělorusku zvednout taková vlna, která nakonec Alexandra Lukašenka smete. Ale pokud se bude v Bělorusku angažovat Rusko, tak se obávám, že Bělorusové nemají moc šanci uspět,“ shrnul situaci Veselý.

Poté moderátorka znovu přehodila tematickou výhybku a věnovala pozornost návštěvě amerického ministra zahraničí Mika Pompea v Česku.

Fischera zklamalo, že český premiér Andrej Babiš nadbíhal po návštěvě českým komunistům a ujišťoval je, že s Pompeem nebylo nic dojednáno. „Protože by to vypadalo, že soudruzi z Číny přes své soudruhy v Praze kontrolují, aby česká vláda s Američany něco důležitého nedohodla. Žijeme v neklidné době, Čína se začíná chovat nebezpečně,“ zvedl varovný prst Fischer, s tím, že takováto pozice je pro Česko nebezpečná.

„Pan premiér se v těchto otázkách občas chová jako slov porcelánu. ... Určitě to takto říkat neměl, já jsem na to velice citlivý, abych komunisty takto ujišťoval,“ zlobil se Veselý. Zahraniční politiku vlády by podle jeho názoru měla určovat vláda ve shodě s většinou demokratických stran, a nikoli s komunisty

Fischer poté zdůraznil, že by Čína ani Rusko neměly dostat šanci angažovat se ve výstavbě nového bloku jaderné elektrárny a ve výstavbě 5G sítí v Česku. Veselý tady byl opatrnější a konstatoval, že on sám nemůže mluvit za celou vládu o otázkách bezpečnosti; kdyby prý mluvil jen sám za sebe, mluvil by jako Fischer, ale jako člen vládní strany je opatrnější.

Fischer znovu před Ruskem a Čínou varoval.

„Rusko používá energetiku jako nástroj k ovlivňování zemí, kam vyváží suroviny nebo odkud dováží. Tyto dvě země se k nám v uplynulých měsících nechovaly přátelsky a není důvod je nechávat v soutěži a tvářit se, že nám mohou přinést zajímavou nabídku. Tady musíme hájit naši suverenitu. Já mám za to, že tady by naše ústavní svobody mohly být v nebezpečí a občané by to měli vědět,“ poznamenal bez obalu Fischer.

Český Senát podle Fischera ukazuje, že chce tyto ústavní svobody udržet a proto také odjíždí delegace na Tchaj-wan, což ostatně ocenil i zmíněný Mike Pompeo.

Veselý byl ve vztahu k americkému ministrovi opět poněkud zdrženlivější. „Já to nemám rád, když nám někdo něco doporučí a my se kolem toho potom točíme,“ konstatoval.

