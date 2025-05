Zdraví není zboží, vzkazuje poslankyně SPD Válkovi. Ten vysvětlil, co je pravicové

Ministr Vlastimil Válek chce prosadit změnu, která by umožnila pacientům doplácet pouze rozdíl v ceně mezi základní a kvalitnější variantou zdravotnických prostředků, například lehčí sádrou – podobně jako je to běžné u léků. Podle něj nejde o zavádění nadstandardů, ale o odstranění nespravedlnosti v současném systému, kdy pacienti musí platit celou cenu lepší pomůcky i s výkonem. „Nejsou to nadstandardy a nedělali jsme ji narychlo,“ odpověděl Válek na otázku v rozhovoru pro iDNES.cz, zda neměla být takto zásadní věc připravena lépe, když se umožnění tzv. nadstandardů ve Sněmovně nepodařilo TOP 09 a ODS prosadit.

Návrh původně připravoval zesnulý senátor Roman Kraus a vznikal několik let s odborníky. Válek se po jeho smrti rozhodl návrh převzít, ale nepodařilo se ho prosadit kvůli nedostatku času a nečekanému odporu hnutí STAN.

Změnu Válek i nadále považuje za správnou a chce ji znovu předložit jako vládní návrh i součást svého volebního programu. „Budu to chystat na resortu ministerstva a půjde to jako vládní zákon. Pokud bych měl být ve vládě a pokud bych měl být ministr zdravotnictví, tak bude zásadní podmínka, že to musí být schváleno v prvním roce,“ prohlásil Válek.

V rozhovoru sám sebe Válek také označil za pravicového politika. „TOP 09 jednoznačně dělá pravicovou politiku. A ne, toto za tím nebylo. A jestli někdo je opravdu pravicový politik, tak jsem to bezesporu já,“ řekl Válek.

Proti připlácení si za zdravotní péči se vymezila poslankyně za SPD, Karla Maříková. „Je to krok zpátky – od rovnosti k nerovnosti,“ uvedla v příspěvku na svém facebookovém profilu poslankyně.

„Zdravotnictví má být dostupné každému, ne jen těm, kteří si ho mohou dovolit,“ míní Maříková.

Podle Maříkové by přímé platby nejvíce dopadly na zranitelné skupiny, jako jsou senioři, nízkopříjmové rodiny a samoživitelky, aniž by přinesly jisté zlepšení systému. Stát by se měl podle ní více zaměřit na problémy jako plýtvání, nedostatek personálu a nadměrnou byrokracii.

„Zdraví není zboží,“ uzavřela Maříková a námět ministra zdravotnictví Vlastimila Válka na zavedení připlácení si pacientů za zdravotní péči rázně odmítla.

