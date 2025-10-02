Zdražování masa. Tajné a nenápadné. A má to důvod

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Asi nejvýrazněji téma komunikoval někdejší ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), jenž později při svém rozhodnutí rezignovat zmínil, že jeho vyhrazení se proti vysokým cenám potravin bylo „trnem v oku mnohým významným subjektům“. Podle něj u některých komodit v obchodních řetězcích docházelo „k extrémnímu nárůstu obchodní přirážky“, přičemž ukazoval například na 100% až 200% přirážku u brambor a jablek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže později zjistil, že však ceny v Česku měly zvyšovat i samotní producenti či zpracovatelé, a zaznívalo při tom zejména poukázání na promítnutí cen energií, v jejichž růstu Česko patřilo také k nechvalné špičce Evropy.
Velkou pozornost médií budilo také prudké zdražení másla a vajec. Plato deseti vajec zdražilo od srpna 2021 o 71,7 % a průměrně podle Českého statistického úřadu podražilo z necelých 27 korun na více než 46 korun. Máslo pak vyletělo skoro o 55 % a 250gramové balení stojí 54 korun, kdežto v srpnu 2021 bylo za méně než 35 korun.
Cukr, máslo a vejce však nejsou ani zdaleka jediné potraviny, které zdražovaly v posledních letech o desítky procent. Růst cen u těchto položek byl patrný na první pohled, mezitím však rovněž ostatní potraviny podražily leckdy srovnatelně. Jen to kvůli pomalému zdražování nevzbudilo tolik pozornosti. Častokrát se přitom jedná o suroviny, které nakupujeme každý týden.
Potravina, která nejvíce zdražila, není překvapením a také se o ní často mluví – je jí čokoláda, která oproti dvaceti korunám v srpnu 2021 nyní atakuje čtyřicetikorunovou hranici. Co se již tolik neuvádí, je, že skoro o 75 % se zvedla cena piškotů a zejména pak zdražení masných výrobků.
Maso patří do zmiňované skupiny, jež zdražila v posledních letech vůbec nejvíce, ale dělo se tak potichu a mimo pozornost. Málokdo by tak řekl, že za pár let najednou v masně necháme až o víc než polovinu peněz více.
Kilo předního hovězího masa už není za necelých 163 korun jako před čtyřmi lety, nýbrž skoro za 255 Kč, zadní pak zdražilo z 228 Kč na více než 318 Kč/kg, a lidé si tak připlácejí přes 90 korun za kilo hovězího. Vepřový bůček podražil z 98,60 Kč skoro na 122 korun a vepřová pečeně pak hned skoro o 61 korun na 152,50 Kč/kg z 91,80 Kč/kg. Dražší o 24 % jsou také kuřata, jejichž cena vrostla z necelých 64 korun na více než 79 Kč.
Že jste si takového zdražení masa nevšimli? Právě o to se obchodníci a zpracovatelé snažili a na zákazníky si připravili oblíbený fígl, který růst cen značně skryje. Pozorovat se dá kupříkladu u mletého masa.
Důvodem, proč jsou i přes zdražování ostatních potravin v některých obchodech vaničky s masem za přibližně podobné ceny jako před lety, je, že obchodníci spoléhají na to, že si lidé ve spěchu nevšimnou, že již nejde o půl kila masa, ale vaničku o gramáži 400 gramů, či dokonce 360 gramů. Například v Albertu tak mleté hovězí najdeme v balení po zmíněných 360 gramech a až při bližším pohledu je patrné, že cena 119,90 Kč je jen za něj a kilo vyjde na 333 Kč.
V Globusu pak nejde sice o balení na první pohled dražší, ale při pohledu na cenu za kilo je patrné, že naopak ušetříme více než 100 korun za kilogram.
Ke zmenšování obsahu přistupuje více zpracovatelů, a není tak neobvyklé, že kupříkladu v Lidlu najdeme ve stejném regálu vedle sebe dvě mletá masa za stovku. Jednoho je však půl kila, zatímco druhé balení má již „dietní“ 400gramovou velikost.
Kam se posunuly ceny mletého, mohou napovědět akční letáky z řeznictví. Z nich zjistíme, že vepřové mleté bývalo na začátku roku 2021 za 98 korun v akci za kilo a 129 Kč stálo bez slevy. Nejde přitom o jedinou už značně archivní cenovku. Ostatně patrné jsou také zněny cen u masných výrobků. Třeba párky, které byly v roce 2021 v masně za 6,90 Kč v akci a za 10,90 Kč bez akce, jsou nyní už průměrně skoro za 19 korun.
A dnes? Zmiňované mleté vepřové už stojí 119 v akci, a bez ní dokonce 159 Kč. Pod stovku už se tak dnes nepodíváme ani při 25% slevě.
I přes snahu skrýt zvyšování cen gramáží však někteří spotřebitelé úbytek peněz ve svých peněženkách poznali a v době, kdy se na našich jatkách zvýšil objem drůbežího ve 2. čtvrtletí letošního roku o 8,1 % a vepřového o 2,8 %, u nejdražšího hovězího klesla o 1,5 %.
Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ potvrzuje, že právě zdražování má s touto změnou spotřebitelského chování spojitost. „Ceny zemědělských výrobců jatečného skotu v celoevropském měřítku vzrostly natolik, že se výrazně snížil dovoz hovězího masa, a tím i předběžně kalkulovaná spotřeba hovězího,“ podotkla Fiedlerová.
autor: Radek Kotas