Že by se hnuly ledy? Bývalý Obamův muž uznal, že vláda USA končí. Starý pořádek také

Když se po Donaldu Trumpovi ujal funkce prezidenta Spojených států Joe Biden, oznámil světu, „že Amerika je zpět“. Naznačil tak, že se chce po chaotickém, Trumpovi vrátit k mezinárodnímu řádu, který si svět ještě pamatoval. Ale bývalý náměstek poradce pro národní bezpečnost Barracka Obamy v magazínu Foreign Affairs tvrdí, že už to nebylo možné, protože tento mezinárodní řád byl již nenávratně poškozen.

„Starý mezinárodní řád založený na pravidlech už ve skutečnosti neexistuje. Jistě, zákony, struktury a summity zůstávají v platnosti. Ale hlavní instituce, jako je Rada bezpečnosti OSN a Světová obchodní organizace, jsou svázány kvůli neshodám mezi jejich členy. Rusko je odhodláno narušit normy opevněné Spojenými státy. Čína se zavázala budovat svůj vlastní alternativní řád. Pokud jde o obchodní a průmyslovou politiku, dokonce i Washington se vzdaluje základním principům globalizace po studené válce. Regionální mocnosti jako Brazílie, Indie, Turecko a státy Perského zálivu si v závislosti na problému vybírají, kterého hráče zapojí. Dokonce i hranice pro mnohostrannou akci v Bidenových letech – podpora Ukrajiny v jejím boji proti Rusku – zůstává převážně západní iniciativou. Jak se starý pořádek rozpadá, tyto překrývající se bloky soutěží o to, co systém nahradí,“ píše Rhodes. A i pokud by Biden letošní prezidentské volby vyhrál, nemůže se vrátit ke starému mezinárodnímu řádu, neboť jeho síla je oslabena spornými zásahy Spojených států ve válce proti terorismu tam či onde. A podle bývalého poradce nejpozději s krizí let 2008 a 2009 též oslabila i ekonomická síla USA. Objevují se snahy vytvořit alternativu k dolaru jako světové rezervní měně.

„Upřímně řečeno: Pro většinu světa se zdá, že Washington si neváží životů palestinských dětí tolik, jako životů Izraelců nebo Ukrajinců. Bezpodmínečná vojenská pomoc Izraeli, zpochybňování počtu palestinských obětí, vetování rezolucí o příměří v Radě bezpečnosti OSN a kritika vyšetřování údajných izraelských válečných zločinů, to vše se může zdát z pohledu Washingtonu jako automatické – ale to je právě ten problém,“ pokračoval v popisu situace v magazínu Foreign Affairs.

Ať už bude prezidentem ten či onen, bude podle něho muset řešit tři zásadní věci. Zaprvé se bude muset srovnat s rozšiřováním pole moderních technologií. Především rozvoj umělé inteligence představuje velkou příležitost, ale i potenciální hrozbu. Současně se bude muset vyhnout nastartování globální války. Dnes ve světě existují tři ohniska napětí. Jednak mezi Ruskem a Ukrajinou, poté mezi Čínou a Tchaj-wanem a do třetice válka mezi Izraelem a Palestinou. „Stejně jako v případě studené války bude nejdůležitějším úspěchem zahraniční politiky jednoduše vyhnout se třetí světové válce. Washington musí uznat, že všechny tři zlomové linie dnešního globálního konfliktu – Rusko–Ukrajina, Írán–Izrael a Čína–Tchaj-wan – probíhají přes území, která jsou těsně mimo dosah smluvních závazků USA. Jinými slovy, toto nejsou oblasti, kde byl americký lid připraven jít přímo do války,“ upozornil Rhodes. Připomíná, že Američané jsou unavení z vedení válek. V Iráku i v Afghánistánu. Nebýt těchto válek, Američané by své mysli Trumpovi neotevřeli.

„Američané už také nevěří svým elitám. Ačkoli Trumpova rétorika o „deep state“ rychle přechází v nepodloženou konspirační teorii, zasáhne voliče, kteří se diví, proč tolik politiků, kteří slibovali vítězství v Afghánistánu a Iráku, nebylo nikdy pohnáno k odpovědnosti. A ačkoli Trumpova ochota přerušit pomoc Ukrajině je pro mnohé odporná, je v ní silný populismus. „Jak dlouho budou Spojené státy utrácet desítky miliard dolarů na pomoc zemi, jejíž deklarovaný cíl – znovuzískání celého ukrajinského území – se zdá být nedosažitelný?“ padla v textu otázka.

Rhodes v této souvislosti připomněl, že Trump zničil funkční dohodu s Íránem, spustil stahování Američanů z Afghánistánu tempem, které se ukázalo jako chybné. Vedle toho rozhodl o přesunu ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a vyšachoval z vyjednávacích procesů Palestince, když angažoval vznik dohod mezi Izraelem a jeho sousedy. „Ačkoli Trumpův tvrdší postoj k Číně demonstroval vliv Spojených států, byl epizodický a nekoordinovaný se spojenci. V důsledku toho se Peking mohl stát předvídatelnějším partnerem pro většinu světa,“ obviňuje Trumpa. A Biden, který přišel po Trumpovi, se s tím vším musel vypořádat.

Pokud se Trump stane prezidentem podruhé, stane se jím v časech nestabilnějších, než v roce 2017. Jeho přičiněním, míní Rhodes. Navíc bude obklopen svými příznivci a bude čelit menšímu počtu omezujících mantinelů než před lety.

A pokud odkloní americkou pomoc od Ukrajiny, už tak komplikovanou situaci ještě zhorší, protože to některé Evropany, kupříkladu Maďary, může přesvědčit, že se musí domluvit s Ruskem, když je Američané nechali na holičkách. A k dovršení všeho zlého, případné zmatky v Evropě mohou povzbudit k útokům severokorejského diktátora Kim Čong-una k útokům na Jižní Koreu. Nebo mohou Číňané pochopit tuto dobu jako otevřené okno příležitosti ke vpádu na Tchaj-wan. A to by v konečném důsledku zhoršilo možnosti mezinárodní spolupráce, o které Rhodes tvrdí, že je v mnoha případech žádoucí, ba přímo nezbytná.

Nezbytná je např. v oblasti ochrany klimatu a Rhodes má za to, že bez spolupráce se nepodaří s ochranou klimatu pohnout. A Američané se soustředili na investice v domácím průmyslu. Spojené státy by prý měly vzít v potaz ještě jednu věc. Že v zahraniční politice nemohou dosáhnout všeho, co si zamanou. Dobře je to vidět právě v Izraeli. Rhodes podotkl, že Spojené státy podporují Izrael, Palestinci stále žijí tam, kde žijí a mají své požadavky, kterých se nezřeknou.

„Až příliš často se zdá, že Spojené státy nejsou schopny nebo ochotny vidět samy sebe očima většiny světové populace, zejména lidí na globálním Jihu, kteří mají pocit, že mezinárodní řád není navržen v jejich prospěch. Bidenova administrativa vynaložila chvályhodné úsilí, aby toto vnímání změnila – například dodává vakcíny proti COVIDU-19 po celém rozvojovém světě, zprostředkovává konflikty od Etiopie po Súdán a posílá potravinovou pomoc do míst těžce zasažených nedostatkem, který ještě zhoršila válka na Ukrajině. Přesto nadužívání sankcí spolu s upřednostňováním Ukrajiny a dalších geopolitických zájmů USA naznačuje špatné čtení situace. Aby Washington vybudoval lepší vztahy s rozvojovými zeměmi, musí důsledně upřednostňovat otázky, které je zajímají: investice, technologie a čistá energie,“ uvedl magazín.

Podle magazínu by Spojené státy měly podporovat rozvoj svobodné části Ukrajiny. Aby čas hrál ve prospěch Ukrajiny proti Rusku. Na Blízkém východě by Američané měli podpořit vznik státu Palestina. Ruku v ruce s arabskými partnery i s evropskými partnery. To by však nutně předpokládalo americké uznání, že nemohou všude hrát první housle.

Podnikatel a geopolitický komentátor Arnaud Bertrand si tohoto článku všimnul. A poznamenal, že se jedná o významný odklon od dosavadní politiky Spojených států. Zejména ho zaujala věta, že se USA nesmějí upínat k minulosti, ale přizpůsobit se světu tak, jaký je. Dodává, že v článku jsou samozřejmě stále silné tendence předělat svět podle obrazu USA, protože „starého psa novým kouskům nenaučíš“. Ale Rhodes dle Bertranda alespoň vnímá, že se svět změnil a Spojené státy se budou muset vnímat jako mocnost, která s ostatními koexistuje, ne jako mocnost, která musí vládnout. Jedná se tedy o první krok. Také upozornil na Rhodesova slova, že vysvětlovat soupeření Západu a Východu jako souboj demokracie a autokracie je šílené, když jsou západní demokracie v tak mizerném stavu. A že USA budou muset nejdřív „detoxifikovat“ svou vlastní demokracii.

„S tím úplně souhlasím. Je nemožné donutit jiné země ke změně, to je skoro vždycky kontraproduktivní, ale pokud máte doma všechno v pořádku, tak můžete sloužit jako inspirace, alespoň občas. Od toho je dnes Amerika HODNĚ vzdálená, v mnoha ohledech je příkladem, jak se to dělat nemá. A na to by se měla zaměřit, protože to je její práce,“ míní komentátor.

