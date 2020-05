Že jsem blbej? Kauza Schillerová: Jiný pohled na věc narůstá. Silné srovnání

reklama

"Nazdar bando. Včera tady spoustě lidí vypadly pojistky, když jsem napsal, že týdenní hon na Tetu Alenu jí v očích většinového voliče nakonec jen nažene sympatie. Dozvěděl jsem se, že: jsem úplně blbej; si dělám prdel; jsem nic nepochopil; jsem si asi nevšiml že lhala v životopise; nechápu podstatu věci; přehlížím, že napadla Ondřeje Housku a navíc milion dalších vysoce sofistikovaných argumentů. Potíž je v tom, že já o voze, a vy (někteří) o koze," poznamenal k tomu Kamberský.

"Vy mi vysvětlujete, co všechno je na Aleně Schillerové špatně - a já se vám snažím vysvětlit, jak vnímá politiku normální člověk, který nesleduje její zákoutí 24/7. Je to trochu jako když se na počátku devadesátých let hádal Hejdánek s Bělohradským 'Co je to Pravda?' - a jejich pravdy byly zcela mimoběžné," uvedl s tím, že se k tomu vrací z toho důvodu, že má příklad, který by mohl pomoci vysvětlit, jak to myslí. A vzpomněl při tom na rok 2017 a expemiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD).

"Vzpomínáte na jaro 2017? Jak Bohuslav Sobotka začal nenápadně trousit věty o tom, že Babiš má zásadní problém s korunovými dluhopisy, a pomalu si připravoval půdu na jeho vyhození z vlády? A vzpomínáte na tu hromadu také nanejvýše sofistikovaných fcb argumentů, proč je to skvělý nápad a proč se 'Slávek' musí 'Andyho zbavit'? Těch bylo, a toho potlesku, těch gratulací!" napsal Kamberský.

"Tehdy jsem psal, že je to z hlediska politické strategie nesmysl a sebevražda, která ČSSD šeredně ublíží a Babišovi prospěje. Protože volič nepochopí, proč byl Sobotka s Babišem tři a půl roku v jedné vládě, důsledně jej hájil i v těžké kauze Čapák a teď jej najednou vyhazuje? O korunových dluhopisech ani nemluvě: pochopit, v čem jsou v pořádku korunové dluhopisy, které vydalo MFČR a spousta lidi je měli doma, a v čem byly firemní korunové dluhopisy AGF od Babiše dost možná nepovolená fligna vyžaduje víc, než je většina novinářů schopna pochopit a popsat - natož aby to pobral běžný volič. To bylo tehdy nadávek, také jsem to schytával, také zněla hromada hrozně sofistikovaných argumentů jak jsem mimo. Lidé, kteří Sobotkovi fandili a nesnášeli Babiše, mu radili sebevraždu. Já, kterému byl Sobotka šumafuk, jsme jej varoval, ať to nedělá," dodal Kamberský.

"Napsal jsem tehdy už v dubnu: (vyhazov přišel koncem května) doslova: 'Sociální demokracií, tedy její částí, obchází sen: zbavit se Andreje Babiše. Dát jasně najevo, že nechtějí být s ­dvojjediným byznysmenem/politikem ve vládě. Říci jednoznačně, že jeho staré prohřešky jsou pro ně nepřijatelné. Ukázat, že Bohuslav Sobotka má testosteronu na rozdávání. Jasná věc, jasné slovo. Pokud chce premiér darovat Babišovi vítězství na stříbrném podnose, nechť naplní přesně tento scénář a druhého nejbohatšího Čecha z vlády vyhodí. Andrejův marketingový tým mu ruce zulíbá.' Jak to dopadlo, asi víte. Sobotka Babiše vyhodil a ANO ve volbách získalo čtyřikrát více hlasů než ČSSD, a ještě chloupek navíc," zmínil Kamberský.

"Když si připustíte, že jiní lidé mají jiné preference než vy, že sledují zprávy s jinou intenzitou, že jinak vyhodnocují podstatné/nepodstatné, porozumíte mnohem lépe nejen české politice, ale i svým skutečným sousedům. A pravda je taková, že čtením Blesku pochopíte mnohem více než sledováním každodenních lynčů na sítích," uzavřel.

O tom, jak se komentátor Petr Kamberský vrátil ke komentářům týkajícím se ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) a toho, že neumí anglicky, jsme psali včera. Doufal, že prasknou aspoň dvě centrální žilky. Koho?

„Teď doufám, že prasknou aspoň dvě centrální žilky. Lidí tak odlišných, jako jsou Petr Honzejk či Tom Šmíd: 'To vy jste ti největší Babišovi pomahači‘,“ napsal Kamberský úvodem.

„Před pár dny jsem si dal zase pauzičku na Facebooku, ale když jsem sem dnes nakoukl, zjistil jsem, že je stále zprávou dne 'Schillerová neumí anglicky!‘, resp 'na konferencích má tlumočníka a na telekonferencích za ni jedná náměstkyně‘,“ uvedl Kamberský.

„Nemusíme jeden druhého přesvědčovat, že by klíčoví ministři, kteří skutečně o něčem důležitém jednají na mezinárodní úrovni, měli zvládat univerzální komunikační jazyk, jímž je dnes angličtina. Nemusíme si ani navzájem připomínat, že to v Česku stále není úplně zvykem, od ministra po premiéra, od Kalouska po Sobotku. Důležité je něco úplně jiného: jak se z celé věci dělá úhlavní téma a jak asi dopadne na voliče. Redaktorky ve věku 30+, které měly angličtinu možná už v mateřské školce, se vysmívají tetě, která i na vysoké musela dělat zkoušky z ruštiny. Většina populace 50+ nemá nejenže ani tu vejšku, ale nemá ani maturitu a z ruštiny umí akorát pár nadávek. O netu či seriálech v angličtině, na nichž by se naučila jazyk bez ohledu na školství, vůbec nemluvě. Generace 50+ chodí spolehlivě k volbám, na rozdíl od generace 30–,“ udělal následně rozbor Kamberský.

„S kým bude asi většina voličů sympatizovat? A kdo jim tuhle v podstatě banální kauzu servíruje už šestý den jako zásadní událost? Kdo je tady největší nahrávač Babišovu marketingovému projektu?“ ptá se závěrem.

V diskusi následně sám komentátor Petr Honzejk zareagoval a uvedl, že je v tomto směru k ministryni financí naprosto vstřícný. „Píšu například: 'Ruku na srdce, kolik lidí z generace paní ministryně zvládne z fleku bravurně cizojazyčnou komunikaci na odborné téma? Málokdo. Každý z dnešních padesátníků holt neměl to štěstí, či spíše žaludek, aby jako Andrej Babiš věrně sloužil komunistickému režimu obchodováním v západní cizině a procvičoval si při tom jazyky,“ uvedl Honzejk.

„Jasan, ale na reálných mítinzích má tlumo, na video má náměstkyni, což v tom textu zcela pomíjíš,“ odvětil mu Kamberský s tím, že nepolemizuje s nějakým konkrétním textem, ale směje se tomu, jak ti největší bojovníci proti premiérovi Andreji Babišovi jsou jeho největšími spojenci.

„V tomhle případě mi jde jen o to, aby si tiskové oddělení Ministerstva financí nemyslelo, že může někomu kadit na hlavu,“ zareagoval Honzejk.

„Jeeee, taky s Tebou někdy souhlasím, skoro, bez žilky a obecně,“ napsal pak na adresu Kamberského také komentátor Petr Fischer.

Ministryně financí Alena Schillerová se v posledních dnech stala terčem zájmu novinářů, kteří se snažili zjistit, jakou angličtinou hovoří. Nejprve se jí snažila zeptat Lucie Hrdličková ze CNN Prima NEWS, následně se ji snažil dohnat i štáb České televize.

