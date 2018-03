Že se v ČT pořád mluví o Kalouskovi? Tito politici jsou prý na tapetě mnohem častěji

Miloš Zeman se po svém vyjádřil ke čtvrtečním protestům studentů, které byly namířeny jak proti němu, tak proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Studenti různého věku chtěli dát najevo, že se jim nezdá správné, když prezident České republiky útočí na veřejnoprávní televizi a další média. V případě Andreje Babiše se studentům zase zdá, že ho nijak zvlášť netrápí, že vládne v demisi a počíná si tak, jako by snad nepotřeboval získat důvěru poslanců.

Prezident označil demonstranty za „chudáčky“ a poznamenal, že je mu jich líto. „Víte, za co ti chudáčci demonstrovali? Za svobodu televize ne, ale za Kalouskovu televizi,“ řekl důrazně.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský však přišel s grafem, který ukazuje, že Miroslav Kalousek v roce 2017 rozhodně nebyl nejzmiňovanějším politikem. Mnohem častěji hovořilo o Andreji Babišovi. Totéž lze říci i na konto prezidenta Zemana. Častěji zmiňovaným politikem byl podle grafu dokonce i expremiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Lépe si stál dokonce i bývalý ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec.

V diskusi pod příspěvkem Lutonský navíc dodal, že v České televizi je třeba pracovat s tvrdými daty. Komentátor Alexandr Mitrofanov ironicky dodal, že důležitější jsou přece pocity diváka. „To řekněte panu @ErikBest . My si nemůžeme dovolit ten luxus, že bychom dali jen na naše pocity,“ odvětil na to Lutonský s odkazem na amerického novináře žijícího v Česku.

Do diskuse se následně zapojil i Best a poznamenal, že je rád, že Lutonského pobavil. Ihned se však dozvěděl, že se Lutonský nebaví, když sleduje, co Best píše.

Jeden z diskutujícíh se však nedal přesvědčit ani grafem a prohlásil, že má pocit, že ČT dává více prostoru střdolevému politickému proudu, do něhož údajně spadá i TOP 09. Je to prý vidět třeba na výběru hostů. Lutonský proto obratem dovysvětlil, proč nemá ve vztahu ke své práci rád pocity.

„Nemám rád pocity. ČT nabízí denně 120 hodin programu, ročně 43.800 hodin. Vaše pocity a dojmy jsou stoprocentně jen z nějakého minimálního výseku a ještě nahodile. Nemám k ruce nic jiného než nezávislé analýzy a naše vlastní kontrolní výstupy a ty ukazují něco jiného,“ zdůraznil.

