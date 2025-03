Zelenského peskovali jak malého kluka. Kupka se rozčílil

Na CNN Prima News debatovali Martin Kupka (ODS) a Aleš Juchelka (ANO).

„Je to v každém případě ještě jasnější zpráva, než jsme dostávali do této chvíle, že se musíme zabezpečit sami., A pro nás je jedna hrozba nanejvýš aktuální. Tou je Rusko, které má územní choutky a které se nezastaví, pokud získá Ukrajinu,“ vyjádřil svůj názor Kupka. A vyčinil na dálku jak prezidentovi USA Trumpovi, tak jeho viceprezidentovi Vanceovi.

„Místy ho (Zelenského) peskovali jak malého kluka, což nesvědčí o tom, že proti nim stojí prezident, který vede válku a brání svoji zemi. Bojuje za svobodu,“ zdůraznil Kupka s tím, že USA v minulosti vždy hájily svobodu, ale teď vystupují USA jen z pozice síly a ostře hájí vlastní zájmy. Kdyby se Zelenskyj nebránil a kdyby vystupoval submisivně, tak by to byla extrémně těžká zpráva pro ty, kteří na Ukrajině bojují už tři roky.

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Toto nebylo v pořádku, protože do politiky emoce nepatří. Každý hájí své zájmy. Volodymyr Zelenskyj hájí zájmy své země a chce tu válku nějak ukončit vítězstvím. Donald Trump hájí své zájmy a snaží se naplnit to, co svým voličům slíbil, že totiž tu válku ukončí co nejdřív. Já doufám, že to bylo první kolo v jednáních. My Ukrajincům pomáháme, jak můžeme,“ zmínil Juchelka.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 8% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 59% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 32147 lidí

Kupka doplnil, že Trump si evidentně potrpí na velká gesta. „A my si na to budeme muset zvyknout. Musíme hledat cestu k tomu, abychom i se svojí silnou hrou ukazovali cestu, kudy jít dál. A když se podíváte zpátky, tak uvidíte, že to byla Česká republika, Polsko a Velká Británie, které ukazovaly, co je třeba udělat. Teď nás opravdu čeká velmi náročné období, Celou Evropskou unii. Musíme jasně říct, že v této chvíli musí EU více investovat od obrany. V tuto chvíli musí EU táhnout za jeden provaz a zaujmout jednoznačnou pozici jak vůči Trumpovi, tak vůči Rusku. Jsme silní, budeme promlouvat do dění, které se tu odehrává, a jsme připraveni spoluurčovat podmínky toho míru tak, aby fakticky nebyl kapitulací Ukrajiny, protože to by např. pro pobaltské státy rozhodně nebyla dobrá zpráva,“ pravil Kupka.

„Musí se začít jednat. My víme, jak je Ukrajina v tuto chvíli unavená. My nemáme jinou možnost než jednat. Já nevidím, že tu budeme podporovat válku, která už trvá tři roky. Ale my jsme na to strašně malí páni. Viděli jsme, jak spolu ty velmoci dokážou jednat, a Evropa byla bohužel z těchto jednání vypuštěna. Ta diplomatická jednání jsou důležitá a podle mého názoru mohou situaci posunout dál než nějaký vývoj na bojišti. I když já nejsem vojenský expert,“ vysvětloval Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A Kupka se rozzlobil. „Nezlobte se na mě, ale tohle byl takový nijaký postoj. Je přece jasné, že musí dojít k diplomatickým jednáním. Ale my také musíme Ukrajinu podpořit. My také musíme ukázat, že jsme silní. To je to, co zmínil premiér Petr Fiala, když říkal, že musíme na stůl položit peníze a zbraně, aby Ukrajina byla silnější, aby měla silnější karty,“ řekl Kupka. Podle Kupky je na čase, aby Česko v příštím roce vydalo 2,2 % HDP na obranu. Aby i diváci věděli, že i ČR bude na obranu připravena.

Juchelka mu dal za pravdu, že „EU by měla být v otázkách obrany akčnější. Ale také vidíme, že není,“ kroutil hlavou Juchelka s tím, že „EU pracuje s úředníky, s nimiž Donald Trump odmítá i mluvit.“ A že kdyby vláda Petra Fialy lépe vybírala daně a usilovala o hospodářský růst, měli bychom na obranu více peněz.

Lidé vnímají, že aktuální světová situace je nebezpečnější. „Mimo jiné i kvůli rozpínavosti Ruska, a my na to musíme reagovat,“ prohlásil Kupka. A že evropské země budou muset být schopny vyrábět více zbraní, aby se evropské armády mohly lépe vybavit. „Možná bude nutno investovat méně do ozelenění Evropy, a více do armády, která má také zelenou barvu,“ básnil Kupka.

„My tady řešíme nějakou dekarbonizaci a celý ten svět nám ujíždí někam jinam,“ kroutil hlavou Juchelka. „Hnutí ANO je pro zvyšování výdajů na obranu a pro efektivní využití těchto výdajů, což, jak vidíme, teď se nedaří,“ tepal Juchelka vládu Petra Fialy.

Kupka zdůraznil, že automobilky mají investovat do inovací a nemají být nuceny platit obří pokuty, pokud nedodrží závazky obsažené v Green Dealu. „Tady je jasné, že Evropská komise bude muset jít dál a nasměrovat více prostředků do konkurenceschopnosti,“ poznamenal Kupka

„My jsme dokonce měli předsednictví, kde jste vy ještě více sešlápli tu zelenou strategii. A přijeli sem Ursula von der Leyen i Frans Timmermans a chválili vás za to,“ uhodil Juchelka na Kupku.

„To není pravda,“ bránil se Kupka s tím, že vláda Petra Fialy se snažila v Green Dealu měnit všechno to, co alespoň trochu měnit šlo. „Mně to připadá, že se EU začíná chovat tak, jak to tady bylo v posledních letech komunismu, byla tady perestrojka, všechno se lakovalo na růžovo a šlo se ‚kupředu levá, zpátky ni krok‘. Probůh, musíme se vzpamatovat. Nemůžeme si oproti ostatním státům zrušit spalovací motor, nesmíme si nechat vypnout topení,“ rozjel se Kupka s tím, že EU teď jen vyhlašuje prázdné fráze, ale že průmyslu členských zemí EU nijak nepomáhá.

Kupka trval na tom, že „vláda chce postupovat realisticky“. – „To je dobře, že to říkáte, protože jste to v minulosti nedělali,“ ozval se Juchelka. – „Já tady můžu doložit, kdy europoslanci ANO hlasovali pro ty nejzelenější návrhy,“ vmetl v tu chvíli Kupka Juchelkovi. – „Protože nám bylo slibováno, že to bude konkurenceschopné, ale to se neděje,“ pravil Juchelka. A Kupkovi vyčetl, že ministři Fialovy vlády pořád jen mluví a mluví o jednání o Green Dealu, ale reálně se nic neděje. „Tady nám ujíždí vlak, a my mu máváme,“ rozčiloval se Juchelka.

ANO dominuje, koalice Spolu oslabila, STAN roste

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15480 lidí

Kupka řekl, že tento průzkum je motorem pro to, aby voličům on i další členové koalice ukázali, co se daří. „Investujeme víc, než se investovalo, investujeme více do obrany a jdeme jasným směrem i v mezinárodněpolitických otázkách,“ řekl Kupka. Dával také najevo, že bude třeba dospět k nějaké širší dohodě o platech politiků a soudců.

„Vládní koalice k tomu přistoupila opravdu pozdě. Mohla to udělat dřív, ale protože bylo před volbami do zastupitelstev krajů a do Evropského parlamentu, tak to vláda nevytáhla. Vy jste si chtěli zvýšit platy o 14 %, ale my jsme vám do toho hodili vidle. Oni si teď musí sehnat 101 hlasů. My nadále budeme prosazovat zmrazení poslaneckých platů,“ vysvětloval Juchelka pozici hnutí ANO.

Psali jsme: „Zelenskyj je hrdina, Trump je s**č.“ Eva Holubová se modlí za sjednocení Evropy Drulák: Fialu nezvou už ani na Západ. Zelenskyj řeší své vlastní přežití, peníze a exil Po hádce v Bílém domě: „Zelenského někdo odstraní. A Trump řekne Evropě, že ho nemá sr*t, nebo ji nechá Putinovi“ Miliardy pro Ukrajinu. Británie dává, co Trump zarazil